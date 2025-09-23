España

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Fue premiada con el galardón de mejor jugadora joven de la temporada tras ganar Liga, Copa y Supercopa y ser subcampeona de Europa con su club y selección

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Vicky Lopez tras ganar el
Vicky Lopez tras ganar el trofeo Kopa (REUTERS/Benoit Tessier)

El fútol femenino tiene cada vez mayor peso y presencia en el panorama deportivo y parte de su futuro está en las botas de jugadoras como Vicky López. A sus 19 años, la madrileña se ha proclamado este lunes como la ganadora del trofeo Kopa, el primero de la historia en categoría femenina, que la reconoce como la mejor futbolista joven del mundo tras una temporada en la que ganó Liga, Copa y Supercopa con el Barça y fue subcampeona de europa como culé y con la Selección española. Se ha impuesto a otras jugadoras como Linda Caicedo o Michelle Agyemang.

Un talento precoz

Nacida en Madrid en el año 2006, Victoria López destacó desde muy pequeña en las categorías inferiores del Madrid CFF. Llegó a este club después de que Alba Mellado, entrenadora de las categorías inferiores, se fijara en ella. Por entonces jugaba como central en su barrio de Vallecas en equipos principalmente masculinos, pero ya empezaba a destacar por encima del resto. Entonces Mellado con alguna estrategia como portar una camiseta del Rayo Vallecano o haciéndola ver que con ella también iba a pasarlo bien además de jugar al fútbol, consiguió reclutar a la joven para sus filas.

No tardó en demostrar su potencial en las categorías inferiores del Madrid CFF, de tal forma que en 2021 debutó en la Primera División con tan solo 15 años, convirtiéndose en la jugadora más joven de la categoría femenina. Su antigua entrenadora destacaba su atletismo y velocidad que muy pocos niños tenían con aquella edad. Un año después, tras disputar solo 8 partidos en la competición y gracias a sus cualidades, el FC Barcelona apostó por ella para incorporarla a sus filas, donde fue alternando partidos entre el primer y el segundo equipo.

Vicky López celebrando un gol (Matthieu
Vicky López celebrando un gol (Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press)

En el conjunto barcelonés también batió un récord de precocidad al convertirse en la debutante más joven del primer equipo, con tan solo 16 años y 49 días, y también la más joven en participar en un partido de la Champions League femenina con el conjunto culé, superando el récord de Ansu Fati. Ya en enero de 2023, la centrocampista consiguió marcar su primer gol con el primer equipo, convirtiéndose así en la goleadora más joven de su historia.

Palmarés y clave selección

López es hija de padre español y madre nigeriana, aunque se decantó por representar a su país de nacimiento en el fútbol de selecciones. Lleva destacando desde la selección española sub-17 en la que ha tenido bastante éxito, quedando dos veces subcampeona de la Eurocopa Sub-17 en 2022 y 2023 y ganando la Copa Mundial femenina Sub-17 de 2022, donde además fue galardonada con el Balón de Oro del torneo.

Vicky Lopez celebra con la
Vicky Lopez celebra con la selección (REUTERS/Juan Medina)

En febrero de 2024 recibió su primera llamada para la convocatoria del combinado nacional con motivo de la Liga de Naciones, y volvió a hacer historia al ser, de nuevo, la debutante más joven con la selección. Aquel sería su primer título internacional absoluto. A su palmarés hay que añadirle 3 Ligas, 2 Copas, 3 Supercopas y 2 Champions League a nivel colectivo, y el Balón de Oro del Mundial Sub-17 y el premio Golden Girl de 2024 como mejor sub 21 de Europa a nivel individual junto al reciente Kopa.

Noticias del día 23 de septiembre del 2025.

Presente y futuro

La jugadora madrileña ha renovado recientemente con el FC Barcelona hasta 2028 y tiene un futuro más que prometedor por delante. En su última temporada anotó 11 goles y repartió 2 asistencias en 33 partidos. En la actual ya lleva 3 goles y 2 asistencias en 4 encuentros, una considerable mejora que, en principio, debe ir incrementando con el paso de las temporadas. Sin embargo, no pierde de vista sus orígenes, como mencionó en su discurso tras recibir el Kopa, recordando a su padre, sus hermanos y amigos por estar siempre con ella y a su madre que desde el cielo le hace cada año mejor jugadora.

Con apenas 19 años, Vicky apunta ya a estar entre las finalistas al Balón de Oro próximamente, el presente es suyo y el futuro la espera siempre con sus seres queridos de la mano y en el recuerdo.

Temas Relacionados

Fútbol FemeninoSelección Española de FútbolRécords DeportivosChampions LeagueEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer de 36 años se rompió el cuello tras pegar un gran bostezo que le dejó luchando por su vida

El insólito incidente dejó a Hayley Black al borde de la muerte, con secuelas físicas, emocionales y económicas que todavía persisten casi una década después

Una mujer de 36 años

El verano sigue siendo un periodo crítico para las víctimas de violencia machista: el de 2025 deja 12 mujeres y un menor asesinados

En los meses de junio, julio y agosto se concentran más del 30% de todos los feminicidios. Las mujeres asesinadas en lo que va de año asciende a 28

El verano sigue siendo un

Un doctor explica cómo debes actuar si te ahogas y estás solo: “Es lo más eficiente que puedes hacer”

No hay que perder el tiempo mandando un Whatsapp o ir a casa de un vecino, solo hay que tener un teléfono inteligente a mano

Un doctor explica cómo debes

Así es la vida de Amber Heard en Madrid con sus tres hijos: de Hollywood a Madrid

La actriz lleva dos años viviendo en Madrid, después de su divorcio con Jhonny Depp

Así es la vida de

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La organización tenía su epicentro en las Islas Canarias, donde introducían la droga en embarcaciones desde Sudamérica

Una operación de más de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación de más de

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

Propietarios de coches Renault: la marca envía una carta a miles de conductores para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

ECONOMÍA

España duplicará el crecimiento del

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes