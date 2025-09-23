La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Vicky Lopez tras ganar el trofeo Kopa (REUTERS/Benoit Tessier)

El fútol femenino tiene cada vez mayor peso y presencia en el panorama deportivo y parte de su futuro está en las botas de jugadoras como Vicky López. A sus 19 años, la madrileña se ha proclamado este lunes como la ganadora del trofeo Kopa, el primero de la historia en categoría femenina, que la reconoce como la mejor futbolista joven del mundo tras una temporada en la que ganó Liga, Copa y Supercopa con el Barça y fue subcampeona de europa como culé y con la Selección española. Se ha impuesto a otras jugadoras como Linda Caicedo o Michelle Agyemang.

Un talento precoz

Nacida en Madrid en el año 2006, Victoria López destacó desde muy pequeña en las categorías inferiores del Madrid CFF. Llegó a este club después de que Alba Mellado, entrenadora de las categorías inferiores, se fijara en ella. Por entonces jugaba como central en su barrio de Vallecas en equipos principalmente masculinos, pero ya empezaba a destacar por encima del resto. Entonces Mellado con alguna estrategia como portar una camiseta del Rayo Vallecano o haciéndola ver que con ella también iba a pasarlo bien además de jugar al fútbol, consiguió reclutar a la joven para sus filas.

No tardó en demostrar su potencial en las categorías inferiores del Madrid CFF, de tal forma que en 2021 debutó en la Primera División con tan solo 15 años, convirtiéndose en la jugadora más joven de la categoría femenina. Su antigua entrenadora destacaba su atletismo y velocidad que muy pocos niños tenían con aquella edad. Un año después, tras disputar solo 8 partidos en la competición y gracias a sus cualidades, el FC Barcelona apostó por ella para incorporarla a sus filas, donde fue alternando partidos entre el primer y el segundo equipo.

Vicky López celebrando un gol (Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press)

En el conjunto barcelonés también batió un récord de precocidad al convertirse en la debutante más joven del primer equipo, con tan solo 16 años y 49 días, y también la más joven en participar en un partido de la Champions League femenina con el conjunto culé, superando el récord de Ansu Fati. Ya en enero de 2023, la centrocampista consiguió marcar su primer gol con el primer equipo, convirtiéndose así en la goleadora más joven de su historia.

Palmarés y clave selección

López es hija de padre español y madre nigeriana, aunque se decantó por representar a su país de nacimiento en el fútbol de selecciones. Lleva destacando desde la selección española sub-17 en la que ha tenido bastante éxito, quedando dos veces subcampeona de la Eurocopa Sub-17 en 2022 y 2023 y ganando la Copa Mundial femenina Sub-17 de 2022, donde además fue galardonada con el Balón de Oro del torneo.

Vicky Lopez celebra con la selección (REUTERS/Juan Medina)

En febrero de 2024 recibió su primera llamada para la convocatoria del combinado nacional con motivo de la Liga de Naciones, y volvió a hacer historia al ser, de nuevo, la debutante más joven con la selección. Aquel sería su primer título internacional absoluto. A su palmarés hay que añadirle 3 Ligas, 2 Copas, 3 Supercopas y 2 Champions League a nivel colectivo, y el Balón de Oro del Mundial Sub-17 y el premio Golden Girl de 2024 como mejor sub 21 de Europa a nivel individual junto al reciente Kopa.

Presente y futuro

La jugadora madrileña ha renovado recientemente con el FC Barcelona hasta 2028 y tiene un futuro más que prometedor por delante. En su última temporada anotó 11 goles y repartió 2 asistencias en 33 partidos. En la actual ya lleva 3 goles y 2 asistencias en 4 encuentros, una considerable mejora que, en principio, debe ir incrementando con el paso de las temporadas. Sin embargo, no pierde de vista sus orígenes, como mencionó en su discurso tras recibir el Kopa, recordando a su padre, sus hermanos y amigos por estar siempre con ella y a su madre que desde el cielo le hace cada año mejor jugadora.

Con apenas 19 años, Vicky apunta ya a estar entre las finalistas al Balón de Oro próximamente, el presente es suyo y el futuro la espera siempre con sus seres queridos de la mano y en el recuerdo.