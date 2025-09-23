España Deportes

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

El Ayuntamiento ha determinado que el estadio no podrá utilizarse en la fecha programada por no cumplir con los requisitos de seguridad necesarios

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El estadio del FC Barcelona,
El estadio del FC Barcelona, el Camp Nou (REUTERS/Albert Gea)

Más problemas para el Camp Nou. El FC Barcelona no disputará su próximo encuentro frente a la Real Sociedad en el renovado Spotify Camp Nou, como había previsto la directiva. El Ayuntamiento, bajo la gestión de Jaume Collboni (PSC), ha determinado que el estadio no podrá utilizarse en la fecha programada por no cumplir con los requisitos de seguridad necesarios y, por lo tanto, no le ha concedido la licencia que le permitiría al club azulgrana volver a jugar en el estadio de Les Corts.

Desde hace semanas, el Certificado Final de Obra ha sido un quebradero de cabeza para el club azulgrana. Las jornadas de obra pasaron a ser de 24 horas de lunes a sábado para tratar de ganar la partida al reloj y conseguir cuanto antes el visto bueno del Ayuntamiento. Son conscientes de la remodelación del estadio aún no ha terminado, pero desde el FC Barcelona consideran que está en condiciones de acoger partidos y recibir de nuevo a los aficionados mientras continúan los trabajos. La estrategia del Barça era reabrir el estadio por partes. Primero con un aforo de 27.000 personas entre el Gol Sur y la Tribuna.

También solicitaron a LaLiga disputar los cuatro primeros partidos de la temporada bajo la condición de visitante, algo que el organismo liderado por Javier Tebas aceptó. Pensaron entonces que el encuentro ante el Valencia ya podría disputarse en el nuevo estadio. Nada más lejos de la realidad. El duelo ante los chés se llevó a cabo en el Johan Cruyff, dado que Montjuic tenía programado un concierto el día anterior y resultaba imposible acondicionar el césped. Tras ese contratiempo, los azulgranas daban por hecho que el duelo ante la Real Sociedad sí se llevaría a cabo en el Camp Nou, pero el Ayuntamiento de Barcelona les ha vuelto a chafar el regreso.

Durante la mañana de este martes, Elena Fort explicó ante los medios la situación del estadio: “Ya hemos entregado toda la documentación y esperamos que el Ayuntamiento emita hoy el certificado de primera ocupación. El trabajo con el Ayuntamiento ha sido constante y se ha intensificado. Las licencias de primera ocupación se pueden dar condicionadas a aspectos que haya que acabar. Puedo decir que la edificación es correcta, pero que faltan detalles. Esperamos volver este domingo”.

Las palabras del Ayuntamiento de Barcelona

“Compartimos la voluntad del club de que se vuelva lo antes posible, pero este Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que quieren ir al estadio. Esta es la prioridad. Además, tenemos que velar para que los técnicos puedan trabajar con rigor y conforme a la legalidad en un tema complejo. Tendremos máxima colaboración con el club para que puedan subsanar los temas pendientes. No tardaremos ni un mes ni un minuto más de lo necesario para otorgar la licencia de primera ocupación cuando tengamos todas las garantías de regreso”, detalló Laia Bonet, la Teniente de Alcalde de Barcelona.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

FC BarcelonaCamp NouAyuntamiento de BarcelonaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

La escudería de la bebida energética emitió un comunicado este lunes en el que confirmó la salida oficial del directivo

Red Bull hace oficial la

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy

Los dos premios buscan reconocer el talento de los jóvenes futbolistas

Qué es el Trofeo Kopa

El enfado del padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo muy raro”

El joven jugador del FC Barcelona tuvo que conformarse con un segundo puesto, una posición que no ha sentado nada bien a su padre

El enfado del padre de

El fútbol español brilla en la gala del Balón de Oro: éxitos de ayer y promesas de mañana

El fútbol español ha vivido una noche de protagonismo en la gala del Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí ha conseguido su tercer galardón consecutivo; Lamine Yamal y Vicky López se han llevado Trofeos Kopa; y Luis Enrique ha sido reconocido como el mejor entrenador del año

El fútbol español brilla en

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Las cotas de interés y las críticas se han repartido a partes iguales tras la preventa exclusiva

¿Cuántas entradas para el GP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigadores españoles logran una terapia

Investigadores españoles logran una terapia prometedora contra el sarcoma de Ewing: un ‘gen suicida’ elimina de forma selectiva las células tumorales

El Supremo abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones vinculadas a Cerdán y mantiene en la principal la causa contra Ábalos

Un hombre mata a su inquilina y convive con el cadáver durante un mes: la Justicia le condena a 15 años de cárcel

Kike Ferrer, mecánico: “Dentro de 20 años los mecánicos irán de bata blanca. No se mancharán. Será como una tienda de Apple”

El nuevo y gigante avión italoamericano que será el más grande jamás construido: su primer vuelo está previsto para 2029

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

BBVA podría enfrentarse a un déficit de capital de entre 1.000 y 5.000 millones en una segunda opa, calculan los analistas

Precio de la luz en España 24 de septiembre: a esta hora la tarifa será de 0.01 euros

Vivienda, un coto vedado a los jóvenes: las casas compradas por menores de 30 años se desploman a la mitad en 18 años

DEPORTES

Red Bull hace oficial la

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy

El enfado del padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo muy raro”

Israel-Premier Tech corre el riesgo de quedarse sin bicicletas

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro