El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

El estadio del FC Barcelona, el Camp Nou (REUTERS/Albert Gea)

Más problemas para el Camp Nou. El FC Barcelona no disputará su próximo encuentro frente a la Real Sociedad en el renovado Spotify Camp Nou, como había previsto la directiva. El Ayuntamiento, bajo la gestión de Jaume Collboni (PSC), ha determinado que el estadio no podrá utilizarse en la fecha programada por no cumplir con los requisitos de seguridad necesarios y, por lo tanto, no le ha concedido la licencia que le permitiría al club azulgrana volver a jugar en el estadio de Les Corts.

Desde hace semanas, el Certificado Final de Obra ha sido un quebradero de cabeza para el club azulgrana. Las jornadas de obra pasaron a ser de 24 horas de lunes a sábado para tratar de ganar la partida al reloj y conseguir cuanto antes el visto bueno del Ayuntamiento. Son conscientes de la remodelación del estadio aún no ha terminado, pero desde el FC Barcelona consideran que está en condiciones de acoger partidos y recibir de nuevo a los aficionados mientras continúan los trabajos. La estrategia del Barça era reabrir el estadio por partes. Primero con un aforo de 27.000 personas entre el Gol Sur y la Tribuna.

También solicitaron a LaLiga disputar los cuatro primeros partidos de la temporada bajo la condición de visitante, algo que el organismo liderado por Javier Tebas aceptó. Pensaron entonces que el encuentro ante el Valencia ya podría disputarse en el nuevo estadio. Nada más lejos de la realidad. El duelo ante los chés se llevó a cabo en el Johan Cruyff, dado que Montjuic tenía programado un concierto el día anterior y resultaba imposible acondicionar el césped. Tras ese contratiempo, los azulgranas daban por hecho que el duelo ante la Real Sociedad sí se llevaría a cabo en el Camp Nou, pero el Ayuntamiento de Barcelona les ha vuelto a chafar el regreso.

Durante la mañana de este martes, Elena Fort explicó ante los medios la situación del estadio: “Ya hemos entregado toda la documentación y esperamos que el Ayuntamiento emita hoy el certificado de primera ocupación. El trabajo con el Ayuntamiento ha sido constante y se ha intensificado. Las licencias de primera ocupación se pueden dar condicionadas a aspectos que haya que acabar. Puedo decir que la edificación es correcta, pero que faltan detalles. Esperamos volver este domingo”.

Las palabras del Ayuntamiento de Barcelona

“Compartimos la voluntad del club de que se vuelva lo antes posible, pero este Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que quieren ir al estadio. Esta es la prioridad. Además, tenemos que velar para que los técnicos puedan trabajar con rigor y conforme a la legalidad en un tema complejo. Tendremos máxima colaboración con el club para que puedan subsanar los temas pendientes. No tardaremos ni un mes ni un minuto más de lo necesario para otorgar la licencia de primera ocupación cuando tengamos todas las garantías de regreso”, detalló Laia Bonet, la Teniente de Alcalde de Barcelona.

