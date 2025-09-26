Estas son las razones por las que los aviones no suelen sobrevolar el polo norte ni el polo sur: “No es que esté prohibido, pueden cruzarlo si les da la gana”

Las razones por las que los aviones no suelen sobrevolar el polo norte y el polo sur (Montaje Infobae)

“Los aviones no pueden sobrevolar el Polo Norte y el Polo Sur, lo tienen prohibido”, expone Juan José Ebenezer, de Talleres Ebenezer, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @talleresebenezer, en el que cuenta con más de 335 mil seguidores.

“Y aunque el avión tenga dos puntos cercanos que sea más corto”, continúa explicando sobre un dibujo de la tierra el mecánico de profesión, que también ha estudiado aeromecánica, “si cruza entre dos puntos de tierra por el Polo Norte o Polo Sur, en vez de eso tiene que dar toda la vuelta porque tiene prohibido ir aquí”.

En realidad “pueden cruzarlo si les da la gana”

En realidad no es así, como explica, pero no sin antes ironizar sobre las teorías conspiratorias que suscitan los polos geográficos del planeta: “Eso prueba que la Tierra realmente no es redonda, sino que es plana, y para no cruzar por aquí, porque esto, el Polo Norte, realmente son los bordes” del planeta, “y estos dos puntos, que tú estás viendo que están cerca, realmente en la Tierra plana uno está aquí y el otro está aquí”, asegura, señalando los dos puntos más lejanos del dibujo del planeta Tierra. “Entonces, como no puede atravesar por aquí porque esto sería el hielo, y aquí habría la Tierra plana, es un plato y aquí ya te caes, pues tiene que atravesar por aquí en medio o dar un pequeño rodeo”.

En realidad no tiene nada que ver con nada de eso: “Eso es lo que dice mucha gente justificando, muchos terraplanistas, que la Tierra es plana”. El mecánico insiste, por si acaso: “Yo no vengo aquí a decir si la Tierra es plana o es redonda, pero vengo a explicar por qué no pueden cruzar ni el Polo Norte ni el Polo Sur”.

“No es que esté prohibido, pueden cruzarlo si les da la gana", asegura. “Lo que pasa”, explica, “es que cuando cruzan una zona tan larga, tan fría, con condiciones extremas, el avión tiene ciertas carencias. Es decir, va a tener más... Aunque parezca que el recorrido es más corto y se va a gastar menos combustible, la fuerza que va a tener que hacer, la zona que va a tener que recorrer entra en los factores tanto de seguridad como de ahorro de combustible: los aviones no solamente cogen el trayecto más corto. Sí que es cierto que, si entre estos dos puntos el punto más corto es atravesar esto, quizás las condiciones climatológicas, el viento, la temperatura, hace que el avión tenga más consumo”.

“Y ya no solamente el consumo, es que si el avión a esta altura se estropea”, dice, señalando el puro centro del polo norte, “¿Qué aterrizaje de emergencia tiene en esta zona? No es lo mismo que si vas de aquí, aquí y aquí“, explica, señalando otro trayecto que atraviesa más terreno sólido y seguro y con muchas más oportunidades para realizar un ”aterrizaje de emergencia. Se te estropea aquí y con la misma inercia, con la misma caída, el mismo planeo del avión, vas a llegar a un aterrizaje de emergencia de una forma mucho más rápida y segura que si te pasa aquí" (en el polo norte). “Por lo tanto, aunque el consumo de combustible pueda a lo mejor estar favorecido en un trayecto más corto, tienen que buscar la zona que más convenga”.

“Ojito, las condiciones climatológicas de esta zona van a condicionar también mucho a que un avión tenga más o menos consumo, dependiendo de la climatología en ese momento en concreto. Tú vas a gastar menos y vas a ir mucho más cómodo y probablemente mucho más rápido yendo por el camino más largo, porque el camino más largo no siempre es el más lento. Muchas veces es o el más rápido o es el más conveniente por ciertas características”.

“Entonces, ¿Que aquí ahora van a salir treinta mil terraplanistas a defenderme y a quitarme la teoría que estoy diciendo? Sí, yo no vengo a defender si es redonda o si es plana. Solamente vengo a decir de que la realidad de por qué se intenta evitar (porque también se cruza, sobre todo el Polo Norte) cruzar el Polo Norte o el Polo Sur, esos puntos, es realmente por esos motivos".

“Y no es simplemente porque esté bordeado y perimetrado y esté blindado, y aquí está prohibido cruzar. No va por el estilo. Es más, hay algunos vuelos comerciales que sí tienen que cruzar parte del Polo Norte o el Polo Norte completo porque en algunas rutas comerciales interesa, pero no tiene nada que ver. Simplemente os digo que en algunos casos sí que se cruza por ahí“.

“¿Y yo qué mierda de idea tengo si yo lo que soy es mecánico, verdad? Yo estudié aeromecánica, no soy piloto, me gusta desde que soy chiquitito, soy un apasionado al vuelo impresionante y estoy harto de ver vídeos de este estilo. Y yo creo que, entre los contactos que tengo, las personas con las que me informo y lo que mismo yo he estudiado, al final es una forma de mostraros ciertas cosas que quizá ustedes no saben".