Borja Quiroga, nefrólogo: “No todo lo que se vende está controlado. Hay que leer bien las etiquetas y desconfiar de fórmulas milagrosas”

El médico ha expresado su preocupación por el uso incontrolado y sin prescripción médica de determinados suplementos. Recomienda el uso moderado y controlado por especialistas

Por Yoana Kaloyanova

No hay pruebas científicas de
No hay pruebas científicas de los efectos milagrosos de suplementos como la vitamina D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, ha aumentado el consumo de elementos nutricionales, como la vitamina D. En España, cada vez más personas lo incorporan a su dieta sin pedir una opinión médica antes.

Esta tendencia ha dado pie a preocupaciones de parte de los profesionales. Entre ellos, el nefrólogo Borja Quiroga, quien advierte de los riesgos reales que supone el uso de la vitamina D sin supervisión médica. En una reciente entrevista para La Vanguardia, el experto ha comentado: “He visto gente que ha venido con los riñones llenos de piedras”.

Según Quiroga, la vitamina D favorece la absorción de calcio, algo que puede provocar cálculos renales si se toma sin necesidad médica. Además, el nefrólogo ha tenido que tratar casos de intoxicación y fallo renal por exceso de vitamina D en personas sanas.

Uso injustificado de los suplementos

Quiroga revela que en muchos casos se recetan suplementos sin valorar adecuadamente la salud previa del paciente. El nefrólogo tan solo recomienda la vitamina D en casos concretos como osteoporosis o enfermedad renal, asegurando que “no mejora el riesgo cardiovascular, ni reduce tumores, ni evita fracturas” en personas sanas. Otro aspecto que critica el médico es la moda de suplementar a niños: “No tiene justificación científica”.

El uso de creatina monohidratada

Aunque es crítico con la mayoría de suplementos, Quiroga respalda el consumo de creatina monohidratada, a la que considera segura y eficaz. Si bien este suplemento fue malinterpretado durante años por su similitud con la creatinina, los estudios han descartado cualquier daño renal. De hecho, actualmente se investiga su utilidad en pacientes con Alzheimer, lo que, según él, refuerza su valor clínico.

El especialista recomienda elegir siempre creatina monohidratada pura y con sello de calidad. Advierte sobre productos de baja fiabilidad, especialmente algunos que se venden en determinados gimnasios.

“No todo lo que se vende está controlado. Hay que leer bien las etiquetas y desconfiar de fórmulas milagrosas”, concluye. Quiroga considera que la evidencia científica debe ser el criterio fundamental en cualquier decisión sobre suplementación.

¿Qué es la creatina?

La creatina es un compuesto natural formado por tres aminoácidos: glicina, metionina y arginina. Los tres son componentes que ya se encuentran en nuestro cuerpo y, de hecho, somos capaces de producirlos en cantidades limitadas. El resto se tiene que aportar a través de alimentos.

Las principales fuentes de creatina son la carne y el pescado, pero también se puede encontrar en huevos y lácteos en una cantidad algo más reducida.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Para llegar a una mejora en el rendimiento deportivo, sin embargo, es necesario recurrir a la suplementación para ingerir unas cantidades que puedan llegar a marcar la diferencia.

Beneficios de la vitamina D

Cuando el uso de este suplemento es razonable y justificado por un experto médico, el consumo de la vitamina D puede traer varios beneficios.

Por ejemplo, la vitamina D es necesaria para una adecuada absorción intestinal del calcio, ayudando a regular los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo. Este proceso es fundamental para una buena salud ósea.

Algunas investigaciones científicas demuestran que la vitamina D desempeña un papel en la prevención de varias enfermedades crónicas. Su consumo en niveles adecuados, se asocia a un menor riesgo de enfermedades como la osteoporosis.

Por último, la vitamina D también juega un papel importante en el sistema inmunológico, modulando las células del sistema inmune. Además, puede influir en la expresión de genes relacionados con la respuesta inmunológica.

El uso controlado y justificado por médicos de vitamina D ofrece varios efectos beneficiosos para el cuerpo. La clave está en un consumo moderado y consciente.

Un hombre se cuela en

Laura Vargas, colombiana viviendo en

Preocupación por la salud de

Una mujer nota un bulto

Caballo Pinto: la montura histórica
El dinero que reciben las

El Parlamento Europeo propone aumentar

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

