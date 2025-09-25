España

Síndrome de la vejiga hiperactiva: causas, síntomas y tratamiento

Pese a no tratarse de una condición grave, la necesidad constante y urgente de orinar empeora la calidad de vida

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una mujer con infección de
Una mujer con infección de orina (AdobeStock)

La vejiga hiperactiva es un trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, pese a no representar una amenaza grave para la vida, deteriora profundamente la calidad del día a día. Esta condición se caracteriza por una urgencia repentina e incontrolable de orinar, que en ocasiones se acompaña de pérdidas involuntarias de orina.

Según la Clínica Mayo, quienes la padecen suelen experimentar micciones muy frecuentes, superando a menudo las ocho veces en 24 horas, además de interrupciones constantes del sueño a causa de la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para ir al baño. Aunque en algunos casos no hay escapes de orina, la sola necesidad constante y la frecuencia urinaria resultan altamente perturbadoras para la vida social, laboral y emocional.

El origen de este síndrome se encuentra en alteraciones en el funcionamiento del músculo detrusor, encargado de contraer la vejiga para expulsar la orina. En condiciones normales, este proceso depende de un intercambio preciso de señales entre la vejiga y el cerebro, que permite identificar el momento adecuado para orinar. Sin embargo, en la vejiga hiperactiva el músculo comienza a contraerse involuntariamente incluso cuando la vejiga no está llena, lo que genera la sensación urgente de vaciamiento.

Las causas de este desajuste son variadas. En algunos pacientes se detectan problemas estructurales como cálculos o tumores, mientras que en otros el desencadenante es de origen neurológico, como ocurre tras un accidente cerebrovascular, en casos de esclerosis múltiple o tras una lesión de la médula espinal. También la diabetes puede alterar las señales nerviosas que controlan la vejiga y favorecer el trastorno. En los hombres, la hiperplasia benigna de próstata constituye un factor relevante, y en las mujeres los cambios hormonales asociados a la menopausia suelen agravar la situación.

Asimismo, las infecciones urinarias pueden provocar síntomas muy similares a los de la vejiga hiperactiva. Algunos factores de estilo de vida como el consumo excesivo de cafeína y alcohol, el sobrepeso, el estreñimiento o el uso de ciertos medicamentos también desempeñan un papel importante. No obstante, en un número considerable de casos la causa exacta nunca llega a identificarse.

Episodio: ¿El café hace mal?

Tratamiento de la vejiga hiperactiva

Para establecer un diagnóstico adecuado, los especialistas recurren a una historia clínica detallada, a la realización de análisis de orina y, cuando es necesario, a pruebas complementarias como estudios urodinámicos o ecografías que permiten medir el vaciado de la vejiga. En las mujeres también se realizan exámenes pélvicos, todo con el objetivo de descartar otras enfermedades que puedan provocar síntomas similares.

El tratamiento, de acuerdo con Mayo Clinic, se aborda comenzando por intervenciones conductuales que no implican efectos secundarios significativos. Estas medidas incluyen el entrenamiento de la vejiga, el fortalecimiento del suelo pélvico y la modificación de hábitos cotidianos, como la reducción de líquidos irritantes para la vejiga o la pérdida de peso en caso de obesidad. Cuando estas estrategias no son suficientes, se recurre a la medicación. Los fármacos más utilizados son aquellos que relajan el músculo vesical, como los antimuscarínicos y los agonistas beta-3, además de la terapia hormonal en mujeres tras la menopausia.

En casos más graves, existen tratamientos avanzados como la aplicación de inyecciones de toxina botulínica en la pared de la vejiga, que bloquean temporalmente las contracciones involuntarias, o la estimulación nerviosa, que modula la comunicación entre la vejiga y el sistema nervioso. La cirugía, que busca aumentar la capacidad de la vejiga o incluso reemplazarla por una reconstrucción artificial, queda reservada para los pacientes más graves y resistentes a otras terapias.

Temas Relacionados

VejigaEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El método para eliminar la cal del cabezal de tu ducha: es sencillo y muy efectivo

La acumulación de esta sustancia provoca que se obstruyan los poros, ocasionando un chorro de agua irregular

El método para eliminar la

Rescatan a cinco gatos maltratados: hicieron beber a una cría una bebida alcohólica y lo publicaron en redes sociales

Después de que el video se hiciera viral en Francia, las autoridades ordenaron la incautación de los animales, que ya están a salvo en una protectora

Rescatan a cinco gatos maltratados:

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

El banco vasco decidió incrementar en un 10% la contraprestación accionarial ofrecida por cada título de los accionistas de Sabadell y suprimir el componente en efectivo de la oferta mixta inicial

La CNMV autoriza la mejora

Dos mujeres son atacadas por una ardilla roja y terminan en el hospital: “Quedé cubierta de sangre y corrí a urgencias”

Los vecinos de San Rafael (California) pasean con precaución tras los ataques de una ardilla

Dos mujeres son atacadas por

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Pedro Sánchez confirmó el envío de este barco para garantizar la seguridad de las personas a bordo

Así es ‘Furor’, el buque
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es ‘Furor’, el buque

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

ECONOMÍA

La CNMV autoriza la mejora

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

El Banco Central Europeo aconseja a los ciudadanos de a pie sobre el dinero en efectivo: “Mantenga la calma”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 25 de septiembre

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner