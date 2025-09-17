España

Cristina Benjumea, fisioterapeuta, explica si los hombres deben orinar de pie o sentados: “Puede sufrir la próstata”

El pódcast Hábito Zero ha sido el espacio en el que ha dado la explicación

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece Cristina Benjumea

Orinar es una acción que todos los seres humanos realizamos varias veces al día. Aunque pueda parecer algo rutinario, entre los hombres existe un debate que lleva años abierto: ¿es mejor hacerlo de pie o sentado?

Pese a que cada uno tenga sus preferencias particulares, Cristina Benjumea, una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, ha explicado en el podcast Hábito Zero cuál de los dos métodos es mejor.

El mejor método

La experta sostiene que la mejor opción para que los hombres orinen es hacerlo sentados. Su recomendación se apoya en dos razones principales: la higiene y la salud de la próstata. Según su explicación, sentarte te permite relajar los músculos del periné, lo que facilita una micción más fisiológica y menos forzada.

En primer lugar, la especialista señala que la higiene es uno de los factores a tener en cuenta. Orinar sentado reduce el riesgo de salpicaduras y, por tanto, la suciedad tanto en la ropa como en los baños, algo especialmente relevante en los espacios compartidos o familiares.

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

El argumento más importante que expone es el de la salud. Describe que, cuando los hombres orinan de pie, la musculatura postural y profunda del periné se mantiene activa para sostener el cuerpo erguido. Esa activación genera una ligera contracción sobre la uretra, lo que puede dificultar el paso natural de la orina.

Ante esta situación, muchos hombres tienden a empujar o hacer fuerza abdominal para iniciar la micción. Este hábito, según detalla la fisioterapeuta, puede tener consecuencias negativas. Forzar la salida de la orina mediante presión provoca un esfuerzo innecesario sobre la zona perineal. “Puede sufrir la próstata”, advierte la experta.

La fisioterapeuta subraya que el proceso óptimo para orinar debería depender únicamente de la contracción espontánea de la vejiga y no de la fuerza voluntaria ejercida por el abdomen o los músculos del suelo pélvico. Sentarse facilita la relajación de esas estructuras y permite que la orina fluya de manera más natural, sin que sea necesario ejercer presión adicional.

Aunque reconoce la falta de estudios científicos concluyentes sobre la relación directa entre orinar de pie y problemas prostáticos, afirma que la lógica anatómica respalda su recomendación. Al aumentar la presión de forma repetida, el sistema urogenital masculino podría verse comprometido a largo plazo.

El estrés continuo sobre la próstata por la presión al orinar de pie podría asociarse con molestias, inflamación o futuras complicaciones. Con estos fundamentos, Benjumea invita a los hombres a priorizar la posición sentada al orinar, tanto por comodidad y limpieza como por prevenir posibles complicaciones en su salud.

La recomendación, aunque no está respaldada por evidencia científica directa, se sustenta en el conocimiento anatómico y fisiológico del suelo pélvico masculino. Benjumea explica que la relajación óptima de la musculatura profunda del periné se logra al adoptar la postura sentada, permitiendo que el vaciado de la vejiga ocurra de manera completa y sin generar esfuerzo extra en la zona. Este enfoque promueve no solo una mejor higiene, sino también una posible prevención de molestias.

Temas Relacionados

OrinarSaludOrinaPróstataTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

El look de Kate Middleton para recibir a Donald y Melania Trump: joya homenaje a Diana y tocado de 2.600 euros

La familia real ha recibido en Windsor al matrimonio presidencial de Estados Unidos en su visita de Estado al Reino Unido

El look de Kate Middleton

Quiénes son los protagonistas de ‘El verano que me enamoré’: Christopher Briney, el perfil bajo de Hollywood y Gavin Casalegno, el encanto de Texas

La serie de Prime Video ha dividido a la audiencia gracias a su triángulo amoroso entre dos hermanos con caracteres muy distintos

Quiénes son los protagonistas de

Precio de la luz sufre importante subida y la tarifa más baja se triplica este 18 de septiembre

Para que los incrementos en el servicio de energía eléctrica no impacten en su factura, aquí están los precios cada hora durante todo el día

Precio de la luz sufre

Rufián sorprende con su respuesta a cómo ha desconectado durante las vacaciones: “Se me ha olvidado que era yo”

El portavoz de ERC relata a Thais Villas cómo sus días en Cataluña, Euskadi y Francia le permitieron desconectar por completo de la política

Rufián sorprende con su respuesta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián sorprende con su respuesta

Rufián sorprende con su respuesta a cómo ha desconectado durante las vacaciones: “Se me ha olvidado que era yo”

La nueva pegatina de la DGT: esta es su utilidad y los vehículos que deben llevarlo

De Maruja Mallo a Oliver Laxe: el Museo Reina Sofía anuncia su calendario de nuevas exposiciones para la temporada 2025-2026

Diego González Rivas, el cirujano que popularizó Broncano, vota al PP: “Feijóo me parece un gran político”

La Audiencia Nacional rebaja de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Precio de la luz sufre importante subida y la tarifa más baja se triplica este 18 de septiembre

Los caseros que revisen ahora sus alquileres podrán subirlos hasta un 2,19% si aplican el índice de arrendamiento del INE

Esmeralda Gómez, experta en inversión inmobiliaria sobre el sistema de pensiones: “La vivienda puede ser su salvavidas el día de mañana”

Alejandro Zuhang, empresario y emprendedor: “Una hora de un trabajador chino son ocho de un trabajador español”

DEPORTES

El joven atleta Gout Gout,

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”

De ganar el oro olímpico a retirarse del Mundial de Atletismo, Jordan Díaz explica los motivos: “Estoy sin palabras”

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime

El arquitecto del Metropolitano revela que el estadio “no está acabado” y un problema de sonido: “Al Atlético de Madrid no le parece noble el hormigón”