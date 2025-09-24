El restaurante en una bodega guipuzcoana que Karlos Arguiñano recomienda para darse un homenaje: “Vais a comer como Dios manda”

Restaurante Hika, en Villabona-Amasa, Gipuzkoa (Web del restaurante)

Karlos Arguiñano es toda una leyenda de la cocina y de la televisión española. El cocinero vasco lleva décadas compartiendo sus recetas de cocina tradicional a través de su programa de televisión, donde, además de cocinar, se encarga de recomendar a sus espectadores lugares donde comer muy bien en todo el país. En su último programa, mientras cocinaba un salteado de judías verdes y setas, el famoso cocinero aprovechó para recomendar un restaurante que le había fascinado por completo, un lugar en donde, dice, “vais a comer como Dios manda”.

En esta ocasión, la recomendación iba dirigida hacia el espacio gastronómico de la bodega Hika, un restaurante bajo el mismo nombre ubicado en el barrio Otelarre de Villabona, Gipuzkoa, en pleno valle del río Oria. Esta bodega especializada en txakolis cuenta con su propio restaurante gastronómico, que corre a cargo del cocinero Roberto Ruiz y que ha conseguido conquistar al cocinero y presentador vasco.

Una bodega para comer como Dios manda

“Es un placer comer allí. Os lo digo de verdad. Si no habéis ido y estáis por la zona de Villabona, o por Tolosa, acercaros a Hica, que vais a comer como Dios manda. Sé que el que vaya lo va a agradecer”, ha sentenciado Arguiñano, antes de invitar a la audiencia a visitar este singular y moderno espacio. Este lugar triunfa con un concepto de restauración clásica, en un espacio único rodeado de viñedos. Su propuesta se inspira en la cultura culinaria vasca, con productos locales y de cercanía, elaboraciones sencillas pero bien ejecutadas.

La bodega Hika, rodeada de viñedos (Hika)

Tampoco faltaron piropos para el chef, originario de Besain como el propio Arguiñano: “Es un cocinero 10 y tiene un equipazo; trabajan mucho porque lo hacen muy muy bien”. El cocinero Roberto Ruiz llegaba a este nuevo restaurante tras una larga trayectoria en el restaurante Frontón de Tolosa, un espacio confortable con unas fabulosas vistas al monte Ernio.

“Gracias Karlos Arguiñano por el cariño con el que has hablado del proyecto gastronómico que Roberto Ruiz y su maravilloso equipo desarrollan en Hika. Pero sobre todo queremos reconocer la calidad humana de alguien de su trascendencia mediática al demostrar que no hay que ver a la competencia como enemigo y resaltar el trabajo que se lleva a cabo en otra txakolindegi", agradecían desde Hika en sus redes sociales.

Roberto es la mente tras los tres menús que lideran la propuesta: el Menú Gastronomiko (120 €), el Aperitivo & Menú Bodega (por 72 € con visita a la bodega incluida) y el Menú de Alubias (40 €). Este último está protagonizado por la alubia de Tolosa, una de sus especialidades. En Hika se cocinan con guindillas de Ibarra, tocino, costilla de cerdo de euskaltxerri y morcilla de Beasain, un menú que se marida con txakoli de su bodega y se acaba con un postre de torrija casera.

La carta de Hika también da espacio a clásicos de la gastronomía de la zona, desde guisos cocinados a fuego lento al calor de la leña hasta carnes y pescados al fuego de la parrilla y verduras de temporada. Esta propuesta, marcada transversalmente por la sostenibilidad, ha recibido importantes distinciones de la Guía Repsol, siendo ahora reconocido con 2 Soles de la guía nacional.