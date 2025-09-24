España

El restaurante en una bodega guipuzcoana que Karlos Arguiñano recomienda para darse un homenaje: “Vais a comer como Dios manda”

Rodeado de viñedos y en pleno valle de Oria, esta moderna bodega se especializa en txakolis

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Restaurante Hika, en Villabona-Amasa, Gipuzkoa
Restaurante Hika, en Villabona-Amasa, Gipuzkoa (Web del restaurante)

Karlos Arguiñano es toda una leyenda de la cocina y de la televisión española. El cocinero vasco lleva décadas compartiendo sus recetas de cocina tradicional a través de su programa de televisión, donde, además de cocinar, se encarga de recomendar a sus espectadores lugares donde comer muy bien en todo el país. En su último programa, mientras cocinaba un salteado de judías verdes y setas, el famoso cocinero aprovechó para recomendar un restaurante que le había fascinado por completo, un lugar en donde, dice, “vais a comer como Dios manda”.

En esta ocasión, la recomendación iba dirigida hacia el espacio gastronómico de la bodega Hika, un restaurante bajo el mismo nombre ubicado en el barrio Otelarre de Villabona, Gipuzkoa, en pleno valle del río Oria. Esta bodega especializada en txakolis cuenta con su propio restaurante gastronómico, que corre a cargo del cocinero Roberto Ruiz y que ha conseguido conquistar al cocinero y presentador vasco.

Una bodega para comer como Dios manda

“Es un placer comer allí. Os lo digo de verdad. Si no habéis ido y estáis por la zona de Villabona, o por Tolosa, acercaros a Hica, que vais a comer como Dios manda. Sé que el que vaya lo va a agradecer”, ha sentenciado Arguiñano, antes de invitar a la audiencia a visitar este singular y moderno espacio. Este lugar triunfa con un concepto de restauración clásica, en un espacio único rodeado de viñedos. Su propuesta se inspira en la cultura culinaria vasca, con productos locales y de cercanía, elaboraciones sencillas pero bien ejecutadas.

La bodega Hika, rodeada de
La bodega Hika, rodeada de viñedos (Hika)

Tampoco faltaron piropos para el chef, originario de Besain como el propio Arguiñano: “Es un cocinero 10 y tiene un equipazo; trabajan mucho porque lo hacen muy muy bien”. El cocinero Roberto Ruiz llegaba a este nuevo restaurante tras una larga trayectoria en el restaurante Frontón de Tolosa, un espacio confortable con unas fabulosas vistas al monte Ernio.

“Gracias Karlos Arguiñano por el cariño con el que has hablado del proyecto gastronómico que Roberto Ruiz y su maravilloso equipo desarrollan en Hika. Pero sobre todo queremos reconocer la calidad humana de alguien de su trascendencia mediática al demostrar que no hay que ver a la competencia como enemigo y resaltar el trabajo que se lleva a cabo en otra txakolindegi", agradecían desde Hika en sus redes sociales.

Roberto es la mente tras los tres menús que lideran la propuesta: el Menú Gastronomiko (120 €), el Aperitivo & Menú Bodega (por 72 € con visita a la bodega incluida) y el Menú de Alubias (40 €). Este último está protagonizado por la alubia de Tolosa, una de sus especialidades. En Hika se cocinan con guindillas de Ibarra, tocino, costilla de cerdo de euskaltxerri y morcilla de Beasain, un menú que se marida con txakoli de su bodega y se acaba con un postre de torrija casera.

La carta de Hika también da espacio a clásicos de la gastronomía de la zona, desde guisos cocinados a fuego lento al calor de la leña hasta carnes y pescados al fuego de la parrilla y verduras de temporada. Esta propuesta, marcada transversalmente por la sostenibilidad, ha recibido importantes distinciones de la Guía Repsol, siendo ahora reconocido con 2 Soles de la guía nacional.

Temas Relacionados

Karlos ArguiñanoChefs EspañaChefsRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Muere un ciclista tras ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga

El suceso se produjo en la localidad francesa de Le Haillan y el hecho está siendo investigado por las autoridades

Muere un ciclista tras ser

Álex Elvira, adiestrador canino: “Estas cuatro razas de perro son para principiantes”

Descubre los perros más fáciles de entrenar, perfectos para tu primera experiencia como dueño

Álex Elvira, adiestrador canino: “Estas

El encontronazo entre los ministerios de Economía y Universidades impide la aprobación del real-decreto contra las privadas

Las comunidades gobernadas por el PP denuncian una invasión en materia de competencias autonómicas tras la presentación del real-decreto

El encontronazo entre los ministerios

¿Cuánto ha cobrado Lady Gaga por salir en la temporada 2 de ‘Miércoles’? Esta es la millonaria cantidad que ha recibido por aparecer 90 segundos

Según Forbes, es la actriz mejor pagada de la segunda entrega

¿Cuánto ha cobrado Lady Gaga

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Esta medida perjudica a la industria automovilística estadounidense, que tienen que hacer frente a fuertes gravámenes para la adquisición de materias primas como el acero, el aluminio o las piezas extranjeras

Donald Trump baja un 15%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcos y aviones espías rusos

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

ECONOMÍA

Donald Trump baja un 15%

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa para afrontar crisis tecnológicas o financieras como el apagón

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner