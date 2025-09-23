Una pareja de ‘First Dates’ que lleva cinco años junta revela tres curiosidades del programa

Una pareja que se conoció en First Dates cuenta tres curiosidades sobre el programa (Infobae Montaje Canva)

El programa de citas First Dates se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de la televisión en España. Conducido por Carlos Sobera, el espacio ha sido escenario de encuentros que han terminado en amistad, romances y hasta relaciones duraderas. Entre estas últimas se encuentra la de la pareja detrás del perfil de TikTok @granadinosporlanzarote, que se conoció en el programa hace cinco años y hoy continúan juntos.

A través de su cuenta de TikTok la pareja ha compartido varias experiencias de su paso por el programa. En un video reciente, desvelaron tres curiosidades sobre el espacio televisivo del programa y lo que realmente sucede tras las cámaras. Sus revelaciones han generado sorpresa entre los seguidores del formato, ya que ponen en evidencia detalles poco conocidos sobre la producción.

No es un restaurante, es un plató

Uno de los datos que más ha llamado la atención es que First Dates no se graba en un restaurante real, como muchos espectadores creen. En realidad, las citas suceden en un plató de televisión ambientado como un local de hostelería, diseñado para que las cámaras puedan moverse con facilidad y captar cada ángulo de los participantes.

La pareja explica que incluso el lugar carece de techo, algo que resulta lógico si se piensa en la iluminación y la técnica televisiva necesarias para registrar las conversaciones con claridad. “No es un restaurante, es un plató. Parece un restaurante, pero no lo es”, señalaron en su testimonio. Este dato ha sorprendido a muchos de sus seguidores, que durante años asumieron que las cenas se desarrollaban en un espacio real.

Dos personas tienen una cita en el programa (First Dates)

La escenografía, con sus mesas, barra y decoración de restaurante sofisticado, busca transmitir elegancia y reconstruir lo que sería una primera cita en un restaurante similar. No obstante, se trata de una recreación pensada de forma exclusiva para la grabación.

La cena y la cuenta, bajo control del programa

Otro de los puntos que revelaron tiene que ver con la comida. Según la pareja de granadinos, los platos que se sirven a los participantes no se preparan en una cocina del supuesto restaurante, sino que provienen de un servicio de catering. Esto explica por qué, en ocasiones, los alimentos no llegan con la temperatura ideal. “La comida está fría porque es catering”, detallaron, derribando la idea de que los comensales disfrutan de un menú recién hecho.

Además, explicaron que los participantes no pagan la cuenta de su propio bolsillo. Si bien al final de cada cita se muestra la tradicional escena de decidir quién paga, en realidad el programa entrega previamente el dinero para que se pueda llevar a cabo ese momento televisivo. Es decir, no se trata de una transacción real, sino de un recurso para añadir tensión dramática y dar pie a conversaciones que para cierto tipo de público pueden resultar algo polémicas.

Su historia de amor acumuló más de 1,3 millones de visualizaciones (@leaajara1)

Estas revelaciones confirman lo que muchos sospechaban: First Dates es, ante todo, un formato televisivo cuidadosamente producido, en el que cada detalle está diseñado para generar entretenimiento, aunque se base en la naturalidad de las citas reales.

La experiencia de los @granadinosporlanzarote, que cinco años después de conocerse frente a las cámaras siguen compartiendo su vida juntos, demuestra que detrás del juego televisivo también puede surgir una historia de amor auténtica.