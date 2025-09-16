España

Un soltero de ‘First Dates’ se sincera sobre cómo fue la aceptación de su tumor cerebral: “No era capaz de mirarme la cara”

Javi ha confesado no estar acostumbrado a relaciones cerradas, admitió que “le cuesta ser fiel”

First Dates es el programa del amor y de las segundas oportunidades. Sin embargo, en la última emisión ha reinado la aceptación y la valoración de uno mismo. Algo que ha pillado de sorpresa a Javi, un peluquero de 39 años originario de Alcolea del Río, Sevilla. El soltero se ha presentado en el restaurante en busca de una experiencia diferente que pudiera adaptarse a su vida.

Y es que, el sevillano, se ha presentado ante las cámaras como una persona “divertida, atenta, cuidadosa, golfete y vividor”. Además, ha confesado no estar acostumbrado a relaciones cerradas, admitió que “le cuesta ser fiel”, por lo que buscaba a alguien que pudiese mantener una relación abierta.

Su cita sería Fran, un pensionista de 37 años procedente de Camas, Sevilla, quien acudió al programa con el objetivo de descubrir si podría encontrar a una persona compatible con él. Durante la presentación, ha compartido uno de los momentos más complejos de su vida: tras experimentar una pérdida de audición, múltiples pruebas médicas revelaron la existencia de un tumor cerebral en el canal auditivo. De acuerdo con lo que ha expuesto, el tumor no era maligno, aunque su tamaño presentaba riesgos considerables para la salud.

“Las personas que me juzgan no tienen que estar en mi vida”

Al juntarse en la barra, Carlos Sobera rápidamente los ha guiado hasta la mesa donde los solteros han sentado las primeras semillas para conocerse. Durante ese espacio, Fran ha aprovechado para explicarle a su acompañante su actual situación. Aun así, le ha asegurado al de 39 años que su estado de salud es estable, algo que Javi no ha dudado en alegrarse.

Seguidamente, el soltero de Camas le ha comentado una de las consecuencias que ha generado en su vida social su enfermedad: “Me ha servido como filtro porque las personas que me juzgan no tienen que estar en mi vida”, ha afirmado en el confesionario del amor. Asimismo, ha agregado que este proceso le ha permitido identificar quiénes lo valoraban realmente: “Todas las personas que me juzgan y que no me conocen, ni me dan la oportunidad de saber como soy quedándose solo con el aspecto físico, son personas vacías que al final no tienen por qué estar en mi vida. No me van a aportar nada”, ha reflexionado ante la cámara.

Y es que, tras la operación para extirpar el tumor, el de 37 años ha enfrentado secuelas físicas visibles en su rostro. Algo que no ha afectado a cómo le perciben los demás, sino también en su autoestima y la manera en la que se relacionaba con el espejo. “Yo me lavaba la cara y no me miraba al espejo, lo he pasado muy mal”, le ha confesado a su acompañante durante la cena. La historia personal de Fran tuvo un impacto en Javi, quien expresó admiración por el coraje mostrado por su cita.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

No obstante, ninguno de los dos se ha visto empezando una relación con el otro. A pesar de haber “estado muy cómodo”, la llama no se ha encendido para ellos. El primero en hablar ha sido Fran, quien le ha explicado Javi que “estoy buscando una relación cerrada. No tendría una relación abierta”. Además, ha asegurado que no se debe a que sea “celoso, simplemente si yo quiero estar con alguien es porque quiero a esa persona”. Por su parte, el de Alcolea del Río le ha comentado que “no hemos conectado y buscamos diferentes compromisos”. Aun así, ambos han dejado claro que podrían ser amigos sin problema.

