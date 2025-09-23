España

Una mujer de 36 años se rompió el cuello tras pegar un gran bostezo que le dejó luchando por su vida

El insólito incidente dejó a Hayley Black al borde de la muerte, con secuelas físicas, emocionales y económicas que todavía persisten casi una década después

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
bostezo- VisualesIA
bostezo- VisualesIA

Una mujer británica sufrió una grave lesión en el cuello tras un gesto cotidiano: un bostezo. Hayley Black, de 36 años y madre de dos hijos, quedó al borde de la muerte después de que un enorme bostezo desencadenara una cadena de eventos médicos que afectaron su vida para siempre. La ex operadora de llamadas de emergencia, originaria de Milton Keynes, compartió su impactante historia en TikTok, ocho años después de aquel suceso ocurrido en 2016.

Todo comenzó en la madrugada, cuando Hayley se despertó para atender a su hija recién nacida. “Dicen que los bostezos son contagiosos”, comentó. “Me desperté a las 5 de la mañana, miré a mi hija y la vi bostezando. Instintivamente bostecé y me estiré para levantarme y prepararle el biberón”. En ese momento sintió “una descarga eléctrica inmediata que recorrió la mitad de mi cuerpo” y un dolor insoportable que la dejó paralizada del lado derecho.

Su brazo quedó “atrapado en el aire” y describió la sensación como “una especie de chispazo” o una convulsión. Alarmada, le pidió a su esposo, Ian, de 39 años, que llamara a una ambulancia, pero en un primer momento él no comprendió la gravedad. “Me dijo: ‘Son las 5 de la mañana, no has hecho nada, estás bien’. Le insistí: ‘Algo va muy mal’”.

“Grité de dolor toda la noche”

Hospital (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hospital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ser trasladada al hospital, las primeras exploraciones no mostraron anomalías. Sin embargo, el dolor persistía. “Grité de dolor toda la noche y tenía el gas y el aire. Intentaba golpearme en la cabeza para noquearme porque tenía muchísimo dolor. Nadie me escuchaba”, relató. Finalmente, los médicos realizaron nuevas pruebas y descubrieron una lesión grave: las articulaciones C6 y C7 de su columna cervical se habían desplazado hacia adelante.

La lesión era tan severa que los médicos informaron a su madre que existía un 50% de posibilidades de que no sobreviviera a la cirugía de emergencia. En caso de superar la operación, las probabilidades de volver a caminar eran igual de bajas. El procedimiento, conocido como discectomía y fusión, fue exitoso, pero la recuperación fue larga y difícil.

“Me desperté y me habían restaurado todas las funciones, lo cual fue increíble. Tengo mucha suerte, pero todavía estoy muy traumatizada”, expresó Hayley. Aunque logró volver a caminar, pasó meses en silla de ruedas y aún sufre dolores nerviosos y secuelas psicológicas. Además, fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolor generalizado, fatiga y otros síntomas incapacitantes.

fibromialgia, dolor crónico, dolor de
fibromialgia, dolor crónico, dolor de espalda, dolor - (Imagen ilustrativa Infobae)

“Si no tomo la medicación, cada vez que doy un paso recibo descargas eléctricas por toda la columna hasta la cabeza”, explicó. La situación también afectó profundamente a su familia. Su esposo tuvo que convertirse en su cuidador principal y, a raíz de los gastos médicos y la imposibilidad de trabajar, llegaron a quedarse sin hogar.

“La recuperación fue larga, tanto física como emocionalmente. De la noche a la mañana, mi marido se convirtió prácticamente en padre soltero y en mi cuidador. Fue realmente duro y nos quedamos sin hogar por ello”, dijo. A pesar de los esfuerzos por reincorporarse al trabajo, Hayley asegura que sufre tantas recaídas que termina perdiendo los empleos.

Ahora, su objetivo es alertar a otras personas sobre lo delicada que puede ser la columna cervical y la importancia de defender los propios síntomas ante el sistema médico. “No soy la única a la que le han pasado estos incidentes extraños. Es una zona tan delicada que la gente no se da cuenta”, advirtió.

Temas Relacionados

Incapacidad TemporalBajas MédicasFibromialgiaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Mariló Montero comparte su desgarrador drama en ‘MasterChef Celebrity’: “Mi padre se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto”

La presentadora ha hablado sobre el momento más duro de su vida, compartiendo además una lección sobre la resiliencia

Mariló Montero comparte su desgarrador

Cómo hacer gambones al horno, la receta más fácil y asequible para disfrutar del marisco

Su precio relativamente asequible y su disponibilidad en nuestras pescaderías, tanto fresco como congelado, convierte a este crustáceo en un marisco ideal para cualquier momento del año

Cómo hacer gambones al horno,

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, pero la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones de crecimiento al 2,6% este año

Los precios en España registrarán incrementos equivalentes a los del PIB: 2,6% en 2025 y 2% en 2026

España duplicará el crecimiento del

Muere un jardinero por la picadura de avispas asiáticas: “Se desplomó de repente”

Fueron cuatro heridas letales en la cabeza, que le causaron la muerte al instante

Muere un jardinero por la

El otoño arranca con frío y tormentas provocadas una dana, pero la Aemet ya tiene fecha para la vuelta del calor con el “veranillo de San Miguel”

El organismo meteorológico activa los avisos en Cataluña y Baleares, donde se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora

El otoño arranca con frío
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación de más de

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

Propietarios de coches Renault: la marca envía una carta a miles de conductores para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

ECONOMÍA

España duplicará el crecimiento del

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año