España

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

La iniciativa, pactada entre PSOE y Junts, no supera su primer trámite parlamentario

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
La portavoz de Junts en
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados (Eduardo Parra / Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts para transferir a Cataluña la gestión de las competencias en materia de inmigración. La iniciativa, uno de los compromisos más simbólicos de los posconvergentes en esta legislatura, ha sido rechazada en su primer trámite parlamentario con 177 votos en contra y 173 a favor, sin abstenciones. El revés complica la relación del Ejecutivo con Junts, un socio imprescindible para garantizar la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo

El rechazo no solo ha venido de los habituales opositores a este tipo de cesiones, PP y Vox, que argumentaron su inconstitucionalidad, sino también de Podemos y de dos diputados del grupo plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), que rompieron la unidad de voto de su grupo. Podemos llegó a calificar la propuesta de “racista”, por la exposición de motivos del texto, al igual que Ibáñez, mientras que Pueyo, que no había adelantado su posición, finalmente se sumó al rechazo.

Durante el debate en el Congreso, Junts defendió la gestión catalana de la inmigración frente al “colapso” provocado, según su relato, por la “mala gestión” del Gobierno. La diputada Miriam Nogueiras subrayó que la ley permitiría a Cataluña hacer una “gestión eficiente y de proximidad” y controlar el desbordamiento migratorio, recordando que en los últimos 15 años uno de cada cuatro inmigrantes llegados a España se ha instalado en Cataluña.

La diputada de Junts, Míriam
La diputada de Junts, Míriam Nogueras (EFE/ Borja Sanchez-Trillo)

Por su parte, Podemos y el diputado Javier Sánchez insistieron en que se trata de una iniciativa fruto de “la carrera electoral entre Junts y Aliança Catalana” y alertaron de que podría afectar a las personas racializadas. El PSOE defendió que la delegación de competencias no supondría un traspaso, sino mayor eficiencia y reducción de duplicidades, mientras que PP, Vox y UPN la calificaron de anticonstitucional y de cesión a los independentistas.

Apoyo de algunos socios del Gobierno

A favor de tramitar la ley se pronunciaron los otros 173 diputados, incluidos los proponentes PSOE y Junts, así como los socios habituales del Gobierno: Sumar (excepto Ibáñez y Pueyo), ERC, EH Bildu, PNV, BNG, CC y la diputada de Compromís Àgueda Micó, más el exministro José Luis Ábalos. Desde ERC, Gabriel Rufián criticó el discurso de Junts por racista, aunque apoyó la iniciativa desde la perspectiva del autogobierno. La diputada de Sumar Aina Vidal defendió que la propuesta beneficiaría a “los propios catalanes” y abogó por el cierre de los CIE y la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes en situación irregular.

Noticias del día 23 de septiembre del 2025.

La iniciativa buscaba delegar a Cataluña, entre otras competencias, la tramitación de permisos de residencia para extranjeros, la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la seguridad de puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d’Esquadra, en colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil. El resultado evidencia la creciente fragilidad de las mayorías parlamentarias y vuelve a situar la agenda catalana en el centro del tablero político.

Temas Relacionados

Congreso de los DiputadosPSOEJuntsVoxPPPartido PopularPodemosSumarMigrantesInmigración EspañaCataluñaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

La Ciudad Condal encabeza el ranking al superar en un 38,13% el coste medio de la vida en España, mientras que Lugo es la capital mas barata, con un 14,13% por debajo de la media nacional

Cerveza a 4 euros y

Comprobar Euromillones 23 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Euromillones 23 de septiembre:

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

Este hábito te estropea el día desde que te levantas, según un neurocientífico: “Tu cerebro lo odia”

Encender la pantalla del teléfono para revisar las notificaciones puede resultar nocivo para nuestro cerebro

Este hábito te estropea el

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El primer papel del actor en aguas internacionales fue ‘Los reyes del mambo’, en 1992

Antonio Banderas y sus comienzos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Banderas y sus comienzos

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

Así es como te puede afectar la “pobreza en el transporte”, el nuevo término usado por la DGT

Investigadores españoles logran una terapia prometedora contra el sarcoma de Ewing: un ‘gen suicida’ elimina de forma selectiva las células tumorales

El Supremo abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones vinculadas a Cerdán y mantiene en la principal la causa contra Ábalos

ECONOMÍA

Cerveza a 4 euros y

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

El Gobierno pretende invertir 7,4 millones de euros al día en la red de transporte eléctrico hasta 2030

El trabajo pasa factura a la salud de la Generación Z: uno de cada dos asegura tener dolores de espalda, hombros o cuello por el esfuerzo postural

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy