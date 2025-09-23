España

Cómo hacer gambones al horno, la receta más fácil y asequible para disfrutar del marisco

Su precio relativamente asequible y su disponibilidad en nuestras pescaderías, tanto fresco como congelado, convierte a este crustáceo en un marisco ideal para cualquier momento del año

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Gambones frescos cocinados al horno
Gambones frescos cocinados al horno (Adobe Stock)

¿Quién dijo que para disfrutar del marisco hay que esperar a la Navidad? Gambas, langostinos, quisquillas, nécoras, centollos, percebes, almejas, coquinas, chirlas, navajas… El mar está lleno de productos exquisitos que se reparten por toda la escala de precios, bocados llenos de sabor que son los favoritos de muchos para celebrar ocasiones especiales. Pero también hay algunas opciones sencillas y económicas que nos permiten disfrutar del marisco cualquier día del año.

Es el caso de los gambones. Su precio relativamente asequible y su disponibilidad en nuestras pescaderías, tanto frescos como congelados, convierte a este crustáceo en un marisco ideal para celebraciones familiares en cualquier momento del año, sin tener que esperar a fechas especiales para disfrutar del producto del mar. Estas piezas resultan muy versátiles, pues admiten preparaciones a la plancha, en salsa, o como acompañamiento en arroces y pastas.

Hoy los prepararemos al horno, un método que nos permite aprovechar al máximo su sabor y que se corona, además, como uno de los más sencillos de elaborar en casa. Cocinar nuestros gambones en el horno permite tener lista una gran cantidad de piezas simultáneamente. Además, el proceso es rápido y muy sencillo, aunque esta rapidez exige controlar el horneado con atención para evitar que el marisco pierda jugosidad y acabe seco y duro.

Receta de gambones al horno

Cocinados al horno por un tiempo breve, estos gambones quedan jugosos y ligeramente dorados en la superficie, aún más ricos gracias a estar aromatizados con ajo y perejil.

Tiempo de preparación

  • Preparación previa: 10 minutos (incluye el picado de ajo y perejil y el descongelado, si procede)
  • Cocción en horno: 8-10 minutos
  • Total aproximado: 18-20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de gambones (frescos o descongelados)
  • 3-4 dientes de ajo
  • Perejil fresco picado al gusto
  • Sal gruesa
  • Pimienta negra (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer gambones al horno, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C, usando calor arriba y abajo.
  2. Si los gambones están congelados, déjalos descongelar totalmente y sécalos bien con papel absorbente.
  3. Coloca los gambones en una bandeja de horno, en una sola capa, permitiendo que el calor llegue uniformemente a todos.
  4. Pela y pica los dientes de ajo finamente. Mézclalos en un bol con abundante aceite de oliva y el perejil picado.
  5. Distribuye la mezcla de ajo y perejil sobre los gambones y añade sal gruesa por encima. Puedes incorporar pimienta negra o guindilla si deseas un toque picante.
  6. Introduce la bandeja en el horno durante 8-10 minutos. Observa bien el cambio de color: en cuanto los gambones se tornen rosados y algo dorados, estarán listos.
  7. Evita sobrepasar el tiempo de cocción para garantizar que queden jugosos.
  8. Sírvelos enseguida, acompañados si se desea con gajos de limón para exprimir por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Un kilo de gambones suele rendir entre cuatro y seis porciones, dependiendo de si se sirve como tapa, entrante o plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 150-170 kcal
  • Proteínas: 17-20 g
  • Grasas: 6-8 g (provenientes principalmente del aceite de oliva)
  • Carbohidratos: <2 g
  • Colesterol: 120-180 mg
  • Sodio: moderado-alto (por la sal)
  • Vitaminas: A, D, B12, E
  • Minerales: yodo, calcio, hierro y magnesio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los gambones al horno se deben consumir preferiblemente recién hechos. Si sobra alguna ración, puede conservarse en un recipiente hermético, refrigerado, durante un máximo de 24 horas. Calentar de nuevo puede secar el marisco.

Temas Relacionados

MariscosRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer de 36 años se rompió el cuello tras pegar un gran bostezo que le dejó luchando por su vida

El insólito incidente dejó a Hayley Black al borde de la muerte, con secuelas físicas, emocionales y económicas que todavía persisten casi una década después

Una mujer de 36 años

El verano sigue siendo un periodo crítico para las víctimas de violencia machista: el de 2025 deja 12 mujeres y un menor asesinados

En los meses de junio, julio y agosto se concentran más del 30% de todos los feminicidios. Las mujeres asesinadas en lo que va de año asciende a 28

El verano sigue siendo un

Un doctor explica cómo debes actuar si te ahogas y estás solo: “Es lo más eficiente que puedes hacer”

No hay que perder el tiempo mandando un Whatsapp o ir a casa de un vecino, solo hay que tener un teléfono inteligente a mano

Un doctor explica cómo debes

Así es la vida de Amber Heard en Madrid con sus tres hijos: de Hollywood a Madrid

La actriz lleva dos años viviendo en Madrid, después de su divorcio con Jhonny Depp

Así es la vida de

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La organización tenía su epicentro en las Islas Canarias, donde introducían la droga en embarcaciones desde Sudamérica

Una operación de más de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un español en Ucrania

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso: ayudaba al Ejército a rescatar heridos

Una operación de más de dos años de la Guardia Civil finaliza con dos toneladas de cocaína intervenidas y 34 detenidos por todo el país

La Audiencia Nacional anula la nacionalidad española a un marroquí por no acreditar conocimiento del idioma: tendrá que empezar de cero

Propietarios de coches Renault: la marca envía una carta a miles de conductores para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

ECONOMÍA

España duplicará el crecimiento del

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año