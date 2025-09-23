Cómo hacer gambones al horno, la receta más fácil y asequible para disfrutar del marisco

Gambones frescos cocinados al horno (Adobe Stock)

¿Quién dijo que para disfrutar del marisco hay que esperar a la Navidad? Gambas, langostinos, quisquillas, nécoras, centollos, percebes, almejas, coquinas, chirlas, navajas… El mar está lleno de productos exquisitos que se reparten por toda la escala de precios, bocados llenos de sabor que son los favoritos de muchos para celebrar ocasiones especiales. Pero también hay algunas opciones sencillas y económicas que nos permiten disfrutar del marisco cualquier día del año.

Es el caso de los gambones. Su precio relativamente asequible y su disponibilidad en nuestras pescaderías, tanto frescos como congelados, convierte a este crustáceo en un marisco ideal para celebraciones familiares en cualquier momento del año, sin tener que esperar a fechas especiales para disfrutar del producto del mar. Estas piezas resultan muy versátiles, pues admiten preparaciones a la plancha, en salsa, o como acompañamiento en arroces y pastas.

Hoy los prepararemos al horno, un método que nos permite aprovechar al máximo su sabor y que se corona, además, como uno de los más sencillos de elaborar en casa. Cocinar nuestros gambones en el horno permite tener lista una gran cantidad de piezas simultáneamente. Además, el proceso es rápido y muy sencillo, aunque esta rapidez exige controlar el horneado con atención para evitar que el marisco pierda jugosidad y acabe seco y duro.

Receta de gambones al horno

Cocinados al horno por un tiempo breve, estos gambones quedan jugosos y ligeramente dorados en la superficie, aún más ricos gracias a estar aromatizados con ajo y perejil.

Tiempo de preparación

Preparación previa: 10 minutos (incluye el picado de ajo y perejil y el descongelado, si procede)

Cocción en horno: 8-10 minutos

Total aproximado: 18-20 minutos

Ingredientes

1 kg de gambones (frescos o descongelados)

3-4 dientes de ajo

Perejil fresco picado al gusto

Sal gruesa

Pimienta negra (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer gambones al horno, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C, usando calor arriba y abajo. Si los gambones están congelados, déjalos descongelar totalmente y sécalos bien con papel absorbente. Coloca los gambones en una bandeja de horno, en una sola capa, permitiendo que el calor llegue uniformemente a todos. Pela y pica los dientes de ajo finamente. Mézclalos en un bol con abundante aceite de oliva y el perejil picado. Distribuye la mezcla de ajo y perejil sobre los gambones y añade sal gruesa por encima. Puedes incorporar pimienta negra o guindilla si deseas un toque picante. Introduce la bandeja en el horno durante 8-10 minutos. Observa bien el cambio de color: en cuanto los gambones se tornen rosados y algo dorados, estarán listos. Evita sobrepasar el tiempo de cocción para garantizar que queden jugosos. Sírvelos enseguida, acompañados si se desea con gajos de limón para exprimir por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Un kilo de gambones suele rendir entre cuatro y seis porciones, dependiendo de si se sirve como tapa, entrante o plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150-170 kcal

Proteínas: 17-20 g

Grasas: 6-8 g (provenientes principalmente del aceite de oliva)

Carbohidratos: <2 g

Colesterol: 120-180 mg

Sodio: moderado-alto (por la sal)

Vitaminas: A, D, B12, E

Minerales: yodo, calcio, hierro y magnesio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los gambones al horno se deben consumir preferiblemente recién hechos. Si sobra alguna ración, puede conservarse en un recipiente hermético, refrigerado, durante un máximo de 24 horas. Calentar de nuevo puede secar el marisco.