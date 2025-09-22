Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El reloj que vende Metro de Madrid

Metro de Madrid no solo transporta miles de viajeros cada día (715 millones de usuario en 2024), sino que tiene una línea de productos a la venta para promocionar el suburbano. La empresa pública ha decidido comercializar un reloj de alta gama que se venderá por 395 euros. Se trata de un reloj marca Berbier sumergible, de acero inoxidable y cristal de zafiro. Solo hay disponibles 50 unidades numeradas. Este artículo estará únicamente disponible en la nueva tienda que el suburbano madrileño inaugurará próximamente en la estación de Ópera.

En el diseño del reloj aparece el logo de Metro, así como los colores de las doce líneas de la red, con los que se marcan las horas. El interior de la caja que contiene este artículo cuenta también con una tarjeta que, al escanearla, recoge las instrucciones de uso, además de la garantía y especificaciones del producto. Además, se ha creado otro modelo, con un diseño de esfera similar, pero en este caso con correas de silicona intercambiables en cuatro colores: negro, azul, rojo y amarillo. Su precio es de 120 euros.

La tienda de artículos corporativos de Metro de Madrid comenzó a funcionar en el año 2012. Comercializa libros, bolígrafos, póster, imanes, sudaderas, zapatillas, tazas, mochilas, termos, barajas, calcetines, complementos para el hogar u otros destinados a niños o mascotas. No solo se pueden adquirir a través de su páginas web (latiendademetrodemadrid.com), sino también físcamente en sus dos tiendas ubicadas en las estaciones de Sol y Plaza de Castilla. Ahora se va a abrir una tercera en Ópera, donde se podrán comprar estos dos relojes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una de las tiendas de Metro.

También, en momentos puntuales, se han puesto a la venta algunos elementos de las propias estaciones, como la antigua señalética de la estación de Santiago Bernabéu, que se agotó en media hora. En concreto, se trataba de cinco lamas azules, que se ubicaban en andenes y que tuvieron un precio de 199,95 euros; y cinco verdes, que señalizaban las salidas al estadio del Real Madrid y que se pudieron adquirir por 99,95.

Zapatillas y jerséis

Uno de los productos que ha tenido más éxito han sido las zapatillas deportivas diseñadas por ‘Tito Customs’ con motivo del 105 aniversario de la compañía. Hasta la fecha se han vendido más de 1.000 pares. Aunque, sin duda, el producto estrella de la tienda, que ha batido todos los récords, ha sido el jersey de la Navidad, que en las dos ediciones en las que se ha lanzado (invierno 2023 e invierno 2024), ha tenido unas ventas de más de 3.000 unidades.

Metro de Madrid, empresa pública que depende de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha un plan de acción de marketing para dar un impulso a su línea de productos oficiales. Tres son los aspectos que destacan en los planes de la compañía: renovar el concepto actual de sus tiendas físicas y abrir nuevas; comercializar un catálogo con 200 referencias y vender estos objetos más allá de las tiendas físicas, estableciendo colaboraciones con tiendas de souvenirs o similares.