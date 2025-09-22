España

María Vitoria Sola, doctora: “Los mareos no vienen de cervicales”

La traumatóloga ha afirmado esto en su cuenta de TikTok (@soymariatutraumatologa)

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que sale la doctora María Vitoria Sola

Los mareos son una de las afecciones más comunes. En una época en la que estamos rodeados de pantallas y nos ponemos cascos para escuchar música, es normal que estos dolores empiecen a manifestarse de manera más habitual.

Una de las creencias más extendidas es la de que las cervicales generan dolores de cabeza. Aunque este pensamiento esté muy asentado, podría no ser así. En uno de los últimos vídeos que ha subido María Victoria Sola a sus redes sociales, ha desmentido esta creencia.

“Los mareos no vienen de cervicales”, afirma la doctora en su cuenta de TikTok (@soymariatutraumatologa). Esta frase ha generado polémica, pero la especialista defiende rotundamente esta posición. Para ello, ha explicado los motivos que hay detrás de los diferentes síntomas.

Las razones detrás de tu dolor de cabeza

María Vitoria Sola, doctora dedicada a la traumatología, expone en su último video de TikTok distintas causas de los mareos, descartando que su origen se relacione directamente con las cervicales.

La doctora detalla que, si una persona nota que “la habitación da vueltas” al cambiar de posición, lo recomendable es solicitar una consulta con un otorrinolaringólogo. Si los mareos se acompañan de visión borrosa después de levantarse rápidamente, lo indicado es acudir al cardiólogo, ya que puede existir una relación con alteraciones cardiovasculares.

Cuando la sensación es de inestabilidad o se presentan otros mareos que no están ligados a movimientos específicos, la recomendación de la doctora es visitar al neurólogo. Por otra parte, recalca que la presencia de dolor en la región del cuello, los hombros o las escápulas sí se asocia con problemas que deben ser tratados en el área de traumatología.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Cervicales y dolor de cabeza, una relación puesta en duda

La creencia extendida acerca de que las cervicales son responsables de los dolores de cabeza y los mareos carece de fundamento según la perspectiva expuesta por María Vitoria Sola. De acuerdo con la especialista, este tipo de molestias suele encontrarse vinculado con enfermedades del oído, problemas cardiovasculares o afecciones neurológicas, y no con alteraciones en la zona cervical.

Las investigaciones científicas recientes han encontrado que, aunque muchas personas asocian el dolor de cabeza con alteraciones cervicales, la evidencia médica no ha logrado establecer un vínculo directo y universal.

Estudios como el publicado en The Journal of Headache and Pain advierten que la presencia de dolor cervical puede ser más una consecuencia asociada que una causa real de cefalea.

La inflamación en músculos del cuello, como el trapecio, podría relacionarse con algunas migrañas o cefaleas tensionales, pero no basta para confirmar una relación causal sólida para todos los casos.

Además, los nervios cervicales superiores pueden participar en la activación del nervio trigémino, desencadenando dolor de cabeza en ciertas circunstancias específicas. Por estas razones, la comunidad médica insiste en distinguir cuidadosamente entre condiciones y evitar generalizaciones, ya que muchos pacientes presentan ambos síntomas por causas independientes.

La doctora María Vitoria Sola sostiene que los mareos no se originan en las cervicales, recomendando consultar especialistas según los síntomas, ya que suelen estar vinculados con problemas del oído, corazón o sistema neurológico.

Temas Relacionados

Dolor de cabezaDolorSaludCuelloCervicalesTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

´Y ella dijo quizás´ es la película que debes ver hoy en Netflix España

Estas producciones dentro de la plataforma de streaming se posicionan como piezas fundamentales del catálogo de la semana

´Y ella dijo quizás´ es

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

Un informe de ‘Randstad Research’ destaca que, en banca y seguros, el grupo de 45 a 54 años lleva más de dos años como el mayoritario, mientras los empleados de 35 a 44 años han caído un 13%

Más de la mitad de

Quién es “Furrari”, el gato que se robó la atención en el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

La creatividad de los equipos y la viralidad en redes sociales transformaron al visitante felino en una leyenda del automovilismo

Quién es “Furrari”, el gato

Un entrenador de tigres es atacado por uno de los felinos que cuidaba: las circunstancias del accidente aún se desconocen

El centro suspendió todas las visitas y actividades tras el incidente mientras se investigan las causas del ataque

Un entrenador de tigres es

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que SMI se sitúa como el salario más frecuente de la economía española

La subida del salario mínimo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva jueza imputa a

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

ECONOMÍA

Más de la mitad de

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

Precio de la luz en España este 23 de septiembre

El edadismo llega al turismo: Facua denuncia a los hostales Onefam por prohibir alojarse a mayores de 45 y a menores de 18

El Estado perdió 717 millones de euros en 2023 por deducciones fiscales a propietarios que alquilan viviendas

DEPORTES

El piloto británico Will Macintyre

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas