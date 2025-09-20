España

Casi 300 millones en perjuicios: el escándalo de fraude fiscal internacional en la Unión Europea que deja a España entre las grandes víctimas

La Fiscalía Europea revela una trama de evasión y blanqueo de capitales con 400 empresas bajo sospecha, tres culpables declarados y el presunto cabecilla todavía a la espera de juicio

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Banderas de la Unión Europea
Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión de la UE en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

Las autoridades europeas han informado sobre una investigación que ha destapado uno de los casos de fraude fiscal a gran escala más relevantes de los últimos años, que ha situado a España en el centro del escándalo. Bajo el sobrenombre Admiral 2.0, la investigación ha señalado a tres personas que ya han reconocido su culpabilidad ante el Tribunal de Asuntos Económicos de Letonia por su participación en un entramado de evasión fiscal y blanqueo de capitales que en total ha generado un perjuicio estimado de 297 millones de euros a los presupuestos europeos.

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) en coordinación con el Servicio de Impuestos y Policía Aduanera de Letonia, reveló que los implicados utilizaron la venta de bienes electrónicos de consumo como tapadera para ocultar operaciones de evasión fiscal y blanqueo de capitales. España se encuentra entre los Estados afectados, junto a Austria, Francia, Alemania, Italia y Letonia, al haber visto mermados sus ingresos públicos por el esquema fraudulento. Estos delitos fiscales afectan directamente a los recursos destinados a servicios públicos esenciales. Cada millón de euros defraudado supone menos inversión en sanidad, educación o infraestructuras, lo que convierte este caso en una cuestión de interés general para los contribuyentes.

Los tres acusados admitieron su culpabilidad y solicitaron acuerdos de conformidad con la Fiscalía Europea. Uno de ellos permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2024 y otro ha reconocido además haber blanqueado más de 1,4 millones de euros. Las condenas incluyen un año de prisión, multas por más de un millón de euros y la confiscación de bienes de los delincuentes.

El tribunal letón deberá aprobar los acuerdos el próximo 26 de septiembre, una cita que marcará un hito: serán los primeros procedimientos penales en Letonia en los que varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) figuran formalmente como víctimas. Austria, Alemania y Francia ya han solicitado el estatus de parte perjudicada en el proceso y se espera que España haga lo mismo en los próximos días.

El cabecilla, aún pendiente de juicio

La operación Admiral 2.0 no termina aquí. En junio de 2025, la Fiscalía Europea remitió al tribunal de Lituania al presunto cabecilla de la organización criminal, acusado de liderar un entramado con más de 400 empresas bajo sospecha. Ahora, se enfrenta a penas de hasta 10 años de prisión por delitos de evasión fiscal y otros 12 años por blanqueo de capitales.

Una jueza dicta sentencia en
Una jueza dicta sentencia en un juicio (Canva)

Según la EPPO, además de defraudar impuestos, la red también podría haber utilizado sus estructuras para lavar fondos procedentes del narcotráfico, delitos cibernéticos e inversiones fraudulentas, lo que demuestra el carácter altamente organizado y transnacional del grupo.

Una alerta para Europa y para España

Este caso refleja la vulnerabilidad de los sistemas fiscales nacionales ante organizaciones criminales con capacidad de operar en varios países simultáneamente. Para España, representa una advertencia clara: la cooperación judicial europea es crucial para frenar los delitos que afectan directamente a su Hacienda pública.

La Fiscalía Europea ha subrayado que todos los acusados se consideran inocentes hasta que se dicte sentencia firme. Sin embargo, el avance de Admiral 2.0 pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control tributario y la colaboración entre Estados miembros para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y de los ciudadanos españoles.

Temas Relacionados

ImpuestosUnión EuropeaMinisterio de HaciendaAgencia TributariaJuiciosJusticia

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Un joven de 32 años cumple el reto de comer 700 días seguidos comida rápida: “Mi estómago se siente fatal cuando como verduras o agua”

A pesar de afirmar sentirse sano, la dieta exclusiva en restaurantes de comida rápida y bebidas energéticas genera críticas dentro de la comunidad médica

Un joven de 32 años

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Las pulseras usan mecanismos como radiofrecuencia y GPS y activan alarmas instantáneas si el maltratador se acerca o si se manipula el dispositivo

Las claves del fallo técnico

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Los hijos del fallecido, Antonio y Raúl, contratarán a un abogado para averiguar qué ha sucedido y buscar los responsables. La Policía Local de Orihuela está instruyendo un atestado por homicidio imprudente

Un ciclista sufre un accidente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del fallo técnico

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno