Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información sobre delitos fiscales

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha informado que la deuda pendiente de cobro por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) asciende a 48.797 millones de euros a 31 de diciembre de 2024, lo que supone un 16% más que el año anterior. Además considera que este organismo “sigue incumpliendo la ley de prevención del fraude fiscal, que instaba al Gobierno a contratar expertos para estimar la economía sumergida y a aumentar la plantilla para equipararla a la media de la UE, que supondría contar con un 40% de empleados más”.

Las declaraciones de Gestha realizadas a través de un comunicado se producen después de que este jueves el Ministerio de Hacienda informara sobre los resultados de su lucha contra el fraude. Según sus datos, el año pasado ingresó 18.928 millones de euros procedentes de las actividades de control que realizó en las Áreas de Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas. Este montante supone un 13% más que el año anterior, que se queda en el 4,3% más descontados expedientes extraordinarios de pagos fraccionados.

Los técnicos de Hacienda no entienden que la AEAT “desaproveche” las capacidades de este cuerpo -que son el 83,7% de los funcionarios del grupo A- para “perseguir los delitos contra la Hacienda Pública, que ha llevado al desplome del 85% de las denuncias por delitos fiscales hasta 2022, omitiendo, además, esta información en los resultados de los últimos años”.

Imágenes de Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria

Más evasión y menos denuncias

El sindicato incide que el “desplome” de las denuncias por delitos fiscales “no significa que haya un mejor cumplimiento, sino que se persiguen menos los fraudes más complejos y sofisticados, como indica que el importe de las cuotas tributarias defraudadas solo han descendido un 9,8%”. De acuerdo con los técnicos de Hacienda, “los evasores defraudan más, pero se les denuncia menos”.

Tras la presentación de los resultados de control tributario, Gestha advierte de que la AEAT “utiliza tradicionalmente el marketing institucional para lucir cada año una cifras parciales que enmascaran una discreta actuación global”.

Los técnicos señalan que si bien es cierto que por primera vez se han superado los resultados de 2020, consideran que son unas cifras “muy discretas”, equivalentes a un leve aumento del 2,4% interanual en este periodo.

“En concreto, la AEAT acaba de informar que en el pasado año 2024 logró unos resultados globales en el control tributario de 18.928 millones de euros, frente a los resultados que alcanzó en 2020 de 17.274 millones de euros, año marcado por el confinamiento, la ausencia de visitas a los locales de negocio y el teletrabajo de los empleados de la AEAT, pese a lo cual se alcanzaron unos resultados que han tardado cuatro años en ser superados”, expresa Gestha en su comunicado.

Mejores resultados en próximos años

Los técnicos piensan que, “tal vez, conscientes de esta atonía, en abril de 2025 la AEAT aumentó las competencias a los técnicos de la inspección para que puedan investigar a empresas de reducida dimensión de hasta los 10 millones de euros, competencias que estuvieron sin actualizar desde 2014, once años pese a la inflación acumulada en ese tiempo y al aumento de la dimensión de las empresas”.

Por ello, Gestha vaticina una mejora en los resultados de la inspección de los próximos años, y reclama que este aumento de competencias llegue a las áreas de Gestión, Aduanas y Recaudación.