Gloria Camila e Iván González protagonizan la primera bronca de 'Supervivientes All Stars'

Hay que remontarse a hace unos años para conocer el origen de la 'rivalidad' entre Gloria Camila e Iván González. En 2020 el influencer dejaba entrever en televisión que había tenido un 'affaire' con la hija de José Ortega Cano cuando ella tenía pareja (David García, con el que rompió en octubre de 2024) tras coincidir una noche en una discoteca. Algo que la tía de Rocío Flores negaba rotundamente, tachando al gaditano de "mediocre" y "oportunista": "Tú y yo nunca hemos tenido nada, que es inexistente todo ese rollete que se pinta, que tú y yo tuvimos un tonteo hace mil tiempos y ya está, y luego te aprovechaste de la situación e hiciste como si hubiéramos tenido algo" sentenciaba en 2023 la última vez que se habló sobre este tema en el programa 'Fiesta'.

Sin embargo, parece que ninguno se ha olvidado del pasado y sus diferencias han salido a relucir en la primera gala de 'Supervivientes All Stars', donde han protagonizado una tensa bronca después de ver lo que uno ha dicho sobre el otro en sus vídeos de presentación.

Mientras Iván aclaraba tajante que "no he tenido nada ni con Gloria ni con nadie", la hija de Rocío Jurado ha dejado claro que ni perdona ni olvida al asegurar que "no todo vale por dinero o por fama y como hombre deja mucho que desear".

Un demoledor dardo que ha hecho estallar al novio de Teresa Bass: "Hemos tenido una preconvivencia bastante tranquila, pero he escuchado ahí cosas que no son verdad y que no me han gustado ni un pelo, diciendo que yo he ido a un programa a decir que yo he tenido algo con ella porque eso no es verdad. Yo ni siquiera hablo de esto, pero me da exactamente igual. Así que lo que diga ella va a misa".

"Yo con lo único que me quedo del vídeo es que al final admite que nunca ha tenido nada conmigo cuando en su momento dijo que sí. Es lo que me importaba" ha respondido rotunda, provocando que Iván le haya hecho una firme advertencia: "Yo tengo paciencia, pero la paciencia tiene un límite. A mí no me dejes así porque yo no vengo a discutir por estos temas, así que ahórrate el tema. Cuidado, porque a lo mejor tienes gente en tu entorno que sabe cosas que te pueden hacer más daño a ti que a mí. Yo no tengo nada que ocultar, y si tú hablas de las personas, acostúmbrate a que también hablen de ti" ha sentenciado.

La sangre no ha llegado al río y, aunque parecía que todo iba a estallar por los aires, Jorge Javier Vázquez ha logrado que hagan "borrón y cuenta nueva" y se den dos besos para empezar de cero en su reencuentro en el reality.

"Las cosas del pasado las dejo en el pasado" ha apuntado Gloria, mientras Iván ha confesado que "voy a dejar que todo fluya porque tenía otras expectativas y ganas de empezar esto de otra manera, que nos juzguemos por lo que pase aquí dentro y ya".

TERESA BASS SALE EN DEFENSA DE SU NOVIO

Tras hacer las paces, el presentador ha querido saber la opinión de la novia de González, la influencer Teresa Bass, presente en el plató como su defensora. "Me molesta un poco que se mienta. Ivan no ha mentido, desde luego, porque no es mentiroso. Uno de los dos está mintiendo y no es Iván. No sé qué necesidad hay de inventarse cosas" ha expresado dolida con Gloria Camila, dejando claro que si Iván "hubiera querido contar algo podría haberlo contado mil veces. Debería de valorarlo en vez de atacarle".

"Es una historia que a mí no me interesa en absoluto. Si no lo han querido contar en tanto tiempo... Es mi novio y yo lo sé todo, pero si en todo este tiempo Iván no ha contado la historia es porque no le interesa, está en el pasado. Se le está dando más importancia de la que tiene" ha zanjado.