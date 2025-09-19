Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes hijos puedes cambiar tu turno de trabajo”

Así son las empresas que redujeron la jornada laboral a cuatro días: “Funciona tanto la productividad como la conciliación, vivimos mejor”.

Ser padre o madre implica no solo una transformación en la vida personal, sino también un reto en la organización del día a día laboral. Compatibilizar responsabilidades familiares con las exigencias del trabajo puede generar tensiones, especialmente en entornos con horarios rígidos o poco flexibles. Sin embargo, existen mecanismos y apoyos legales que buscan equilibrar ambas esferas, ofreciendo a los trabajadores herramientas para atender a sus hijos sin renunciar a su desarrollo profesional ni a la estabilidad en su puesto.

La posibilidad de modificar el horario laboral es una de estas ventajas y se fundamenta en el denominado derecho a la conciliación familiar, según explicó el abogado Sebastián Ramírez en una recientre publicación en redes sociales. Este derecho se encuentra reconocido en el Estatuto de los Trabajadores en España y otorga a los empleados la facultad de solicitar cambios en su jornada para facilitar el cuidado de los hijos o la organización familiar, cuando la naturaleza del puesto y el funcionamiento de la empresa lo permitan.

Tal como indicó Ramírez en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), “puedes cambiar tu horario de trabajo”, y enfatizó que este prerrogativa tiene preferencia legal, de modo que los responsables de recursos humanos están obligados a conceder dicho ajuste, siempre que la estructura de turnos lo haga viable. “La ley te da preferencia a ello. Es decir, tu jefe te lo tiene que conceder”, afirmó el abogado, subrayando que la normativa española contempla la prevalencia de la vida familiar por encima de la organización interna de las empresas.

“Por encima del trabajo está la familia”

No obstante, Ramírez precisó también que hay ámbitos donde el ejercicio de este derecho encuentra obstáculos, como ocurre en aquellas empresas cuyo horario de apertura es reducido y no existen diferentes turnos de trabajo. El letrado, que se decia a la divulgación de consejos legales en redes, relató además situaciones en las que algunas compañías han presentado argumentos poco fundamentados para denegar la petición, lo que posteriormente ha sido corregido por la justicia, otorgando la razón al trabajador que había solicitado la adaptación.

Conciliación familiar. (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok)

“La ley entiende que por encima del trabajo se encuentra la familia”, destacó Ramírez, quien concluyó que, en la práctica, los tribunales han reafirmado en diversas ocasiones esta interpretación, respaldando la protección de la conciliación familiar frente a objeciones empresariales consideradas poco sólidas.

¿Qué dice la ley?

Aunque el abogado subraya que los trabajadores con hijos “pueden cambiar su horario de trabajo”, la normativa española no concede de forma directa un derecho automático a modificar la jornada, sino que se trata de una preferencia. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce la posibilidad de solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada para conciliar la vida laboral y familiar, pero obliga a la empresa únicamente a abrir un proceso de negociación. Si la compañía rechaza la petición, debe justificarlo de manera objetiva y razonada.

Adicionalmente, el artículo 37.6 del mismo texto legal permite a quienes tengan hijos menores de 12 años acogerse a una reducción de jornada, aunque con la correspondiente disminución proporcional del salario. En la práctica, la jurisprudencia ha corregido denegaciones poco fundamentadas, reforzando la protección del derecho a la conciliación, pero sin eliminar la necesidad de equilibrar las necesidades familiares con las exigencias organizativas de la empresa.