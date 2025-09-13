Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los cuatro permisos laborales más importantes que tienen todos los padres y madres en España”

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar el permiso por nacimiento de las 16 actuales hasta las 17 semanas, y retribuir dos semanas por permiso de cuidado de menor.

La crianza de los hijos supone un desafío constante para muchos padres, que a menudo deben compaginar trabajo y cuidado familiar. Pese a que existen ayudas y permisos laborales ofrecidos que podrían facilitar esta tarea, numerosos progenitores desconocen su existencia o no tienen la información adecuada sobre cómo acceder a ellos. Para evitar esta situación, el abogado Sebastián Ramírez, a través de un video publicado en redes sociales, ha explicado cuáles son los cuatro permisos principales que amparan la conciliación de la vida laboral y familiar en 2025.

El letrado, conocido en redes por compartir información legal y consejos relacionados con el mundo del Derecho en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), comenzó hablando de la que probablemente sea la ayuda más conocida para estas situaciones familiares, el permiso de maternidad. Sobre este permiso, el experto destacó que padres y madres acceden cada uno a 16 semanas de baja totalmente retribuida, aunque el Gobierno ha actualizado esta normativa desde la publicación del video el pasado mes de julio. Ahora, el permiso por nacimiento y cuidado de menor se amplía a 19 semanas por progenitor, con 6 obligatorias y 11 flexibles dentro del primer año, además de 2 semanas adicionales hasta que el hijo cumpla 8 años, reforzando la corresponsabilidad y la conciliación familiar.

Ausencias permitidas para el cuidado de los hijos

Otro de los elementos más importantes señalados por Ramírez es el permiso parental de 8 semanas, que padres y madres pueden disfrutar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años. Esta licencia, que hasta ahora no contemplaba remuneración, empieza a reconocerse como retribuida en base a recientes sentencias. Según Ramírez, “ya hay tribunales que lo han aceptado y consideran que se debe pagar por estas 8 semanas para cuidar a los hijos”. La peculiaridad de este permiso radica en que las semanas no tienen que disfrutarse consecutivamente, sino que pueden distribuirse a conveniencia del beneficiario. En realidad, la ley no contempla concretamente un permiso específico de 8 semanas retribuidas; lo que sí existe es la flexibilidad en las semanas restantes del permiso por nacimiento, que pueden disfrutarse de forma no consecutiva dentro del primer año, junto con dos semanas adicionales hasta que el hijo cumpla ocho años.

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los cuatro permisos laborales más importantes que tienen todos mis padres y madres en España”. (Montaje Infobae España)

El tercero de los derechos destacados es el permiso de lactancia, que consiste en la posibilidad de ausentarse del trabajo una hora diaria pagada hasta que el bebé alcance los nueve meses. De este modo, garantiza tanto el cuidado directo como la alimentación adecuada durante los primeros meses de vida.

Un derecho poco conocido

La conciliación se refuerza con el permiso de reducción de jornada: una herramienta disponible para madres y padres hasta que el hijo cumpla los 12 años, que permite reducir el tiempo de trabajo, con la consiguiente reducción de salario, cuando sea necesario por motivos familiares. “Los padres y las madres que lo necesiten pueden reducir su jornada laboral para el cuidado del hijo”, explicó Ramírez.

Como dato adicional, el abogado recordó que “si la madre tiene un riesgo durante el embarazo, también puede ausentarse del puesto de trabajo. Será retribuido, por supuesto”. Este permiso poco conocido actúa como cobertura extra en situaciones de especial vulnerabilidad para la gestante.