España

Hallan el cadáver de un español flotando en el Támesis: la policía investiga cómo puedo caer al río

El consulado español y la familia de Gonzalo Fuentes coordinan la repatriación del cuerpo

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Encuentran el cadáver de un
Encuentran el cadáver de un español flotando en el Támesis. (Imagen de Archivo)

La comunidad española en Londres y el ámbito cultural de Málaga están consternados tras conocerse el fallecimiento de Gonzalo Fuentes, artista plástico malagueño de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado flotando en el río Támesis (Londres).

La policía británica mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras su familia gestiona la repatriación de los restos, según ha adelantado Diario Sur.

Hallazgo del cuerpo y esfuerzos de los servicios de emergencia

El hallazgo se produjo el lunes 15 de septiembre, alrededor de las 18:30, cuando un ciudadano que paseaba por la zona de Thamesmead avistó a Fuentes en el río. Inmediatamente, dio aviso a los servicios de emergencia, que los rescataron aún con vida.

Sanitarios y efectivos del cuerpo de bomberos le prestaron atención en el lugar, pero al no conseguir estabilizarlo, fue trasladado a un hospital, donde falleció esa misma noche. Las autoridades británicas han informado que, pese a los esfuerzos de los facultativos, no fue posible reanimarlo.

Investigación en curso

La policía británica investiga los hechos para determinar cómo se produjo la caída de Fuentes al río. Las primeras hipótesis apuntan a un posible accidente por ahogamiento, aunque se esperan los resultados de la autopsia para descartar otras causas.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles oficiales sobre el suceso.

Noticias del día 18 de septiembre del 2025.

Trayectoria artística

Gonzalo Fuentes nació en Teba, Málaga, en 1991, y se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga en 2013. Posteriormente, cursó un Máster en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

Su primera exposición individual se realizó en 2014 en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, bajo el título Juegos de construcción. Desde 2011 participó en muestras colectivas como la Muestra internacional de Arte Universitario IKAS ART Bilbao, y en 2017 presentó su obra en galerías de Colonia, Alemania.

A lo largo de su carrera, su trabajo fue seleccionado y galardonado en certámenes como el 30 premio BMW de Pintura, el XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 20155, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga 2013 y el Griffin Art Prize 2014.

Según su blog, sus proyectos se basaban en “la concepción de la pintura como un juego compositivo a través de recursos y referencias a elementos arquitectónicos”.

Vida en Londres

Fuentes se mudó a Londres en enero de 2019, motivado por razones laborales y con el objetivo de continuar su formación artística. Residía en Thamesmead y trabajaba como auxiliar administrativo en una residencia de ancianos en Woolwich, mientras colaboraba en exposiciones en museos londinenses, como Somerset House, y desarrollaba proyectos creativos en su tiempo libre.

Gonzalo Fuentes fue galardonado con
Gonzalo Fuentes fue galardonado con varios premios. (Javier Lizón/EFE)

Despedida y repatriación

Tras ser notificados del trágico suceso, los familiares del joven malagueño se trasladaron a Londres y han iniciado los trámites de repatriación del cuerpo en coordinación con el consulado español en la capital británica.

Amigos y compañeros del artista recuerdan su creatividad, su compromiso con el arte y su contribución al panorama cultural, tanto en España como en el Reino Unido.

Temas Relacionados

AhogamientoSucesosLondresInglaterraEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

La legislación española prevé diversas situaciones para proteger a los integrantes más vulnerables del núcleo familiar tras una separación

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho

Santoral 19 de septiembre, día de San Jenaro de Nápoles

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 19 de septiembre, día

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

Este tipo de sanciones deben disponer de dos imágenes del momento de la infracción, una donde se muestre el entorno y otra donde se vea claramente la matrícula del vehículo

Haz esto si te ponen

Efemérides 19 de septiembre: los hechos que cambiaron la historia

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de hoy

Efemérides 19 de septiembre: los

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

El último informe del Instituto Juan de Mariana detalla cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de los más adultos mientras que los salarios se contraen con cargas impositivas cada vez más elevadas

El sistema de pensiones y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

ECONOMÍA

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

El precio de la vivienda frena la emancipación juvenil en España: el 39% de los menores de 35 años busca vivienda, pero solo el 19% logra comprar o alquilar

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica lo que debes hacer si quieres jubilarte y no llegas al mínimo de cotización

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”