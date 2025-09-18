Hallan el cadáver de un español flotando en el Támesis: la policía investiga cómo puedo caer al río

Encuentran el cadáver de un español flotando en el Támesis. (Imagen de Archivo)

La comunidad española en Londres y el ámbito cultural de Málaga están consternados tras conocerse el fallecimiento de Gonzalo Fuentes, artista plástico malagueño de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado flotando en el río Támesis (Londres).

La policía británica mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras su familia gestiona la repatriación de los restos, según ha adelantado Diario Sur.

Hallazgo del cuerpo y esfuerzos de los servicios de emergencia

El hallazgo se produjo el lunes 15 de septiembre, alrededor de las 18:30, cuando un ciudadano que paseaba por la zona de Thamesmead avistó a Fuentes en el río. Inmediatamente, dio aviso a los servicios de emergencia, que los rescataron aún con vida.

Sanitarios y efectivos del cuerpo de bomberos le prestaron atención en el lugar, pero al no conseguir estabilizarlo, fue trasladado a un hospital, donde falleció esa misma noche. Las autoridades británicas han informado que, pese a los esfuerzos de los facultativos, no fue posible reanimarlo.

Investigación en curso

La policía británica investiga los hechos para determinar cómo se produjo la caída de Fuentes al río. Las primeras hipótesis apuntan a un posible accidente por ahogamiento, aunque se esperan los resultados de la autopsia para descartar otras causas.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles oficiales sobre el suceso.

Trayectoria artística

Gonzalo Fuentes nació en Teba, Málaga, en 1991, y se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga en 2013. Posteriormente, cursó un Máster en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

Su primera exposición individual se realizó en 2014 en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, bajo el título Juegos de construcción. Desde 2011 participó en muestras colectivas como la Muestra internacional de Arte Universitario IKAS ART Bilbao, y en 2017 presentó su obra en galerías de Colonia, Alemania.

A lo largo de su carrera, su trabajo fue seleccionado y galardonado en certámenes como el 30 premio BMW de Pintura, el XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 20155, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga 2013 y el Griffin Art Prize 2014.

Según su blog, sus proyectos se basaban en “la concepción de la pintura como un juego compositivo a través de recursos y referencias a elementos arquitectónicos”.

Vida en Londres

Fuentes se mudó a Londres en enero de 2019, motivado por razones laborales y con el objetivo de continuar su formación artística. Residía en Thamesmead y trabajaba como auxiliar administrativo en una residencia de ancianos en Woolwich, mientras colaboraba en exposiciones en museos londinenses, como Somerset House, y desarrollaba proyectos creativos en su tiempo libre.

Despedida y repatriación

Tras ser notificados del trágico suceso, los familiares del joven malagueño se trasladaron a Londres y han iniciado los trámites de repatriación del cuerpo en coordinación con el consulado español en la capital británica.

Amigos y compañeros del artista recuerdan su creatividad, su compromiso con el arte y su contribución al panorama cultural, tanto en España como en el Reino Unido.