La Terminal 4 del aeropuerto de Londres vuelve a la normalidad tras una alerta de presencia de materiales peligrosos

El Aeropuerto Heathrow de Londres el 21 de marzo del 2025. (AP foto/Kin Cheung)

Una evacuación por posible presencia de materiales peligrosos obligó este lunes al cierre temporal de la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, según confirmaron representantes aeroportuarios. Mientras unidades especializadas acudían al lugar para analizar la situación, las operaciones en el resto de las terminales continuaron desarrollándose con normalidad.

El aviso sobre una amenaza potencial se recibió a las 17:01 hora local (16:01 GMT), lo que movilizó de inmediato dotaciones de bomberos provenientes de Feltham, Heathrow, Wembley y estaciones cercanas. “Se han desplegado equipos especializados para llevar a cabo una evaluación de la escena, y la Terminal 4 ha sido evacuada por precaución mientras los bomberos responden”, ha afirmado un portavoz del Cuerpo de Bomberos de Londres.

Cuatro horas más tarde, pasadas las nueve de la noche los servicios de emergencia han confirmado que la Terminal 4 puede reabrir sin problemas. “Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los vuelos salgan hoy según lo previsto”, ha asegurado la cuenta de X del aeropuerto. “Lamentamos mucho las interrupciones causadas; la seguridad de nuestros pasajeros y compañeros es nuestra máxima prioridad. Recomendamos a los pasajeros que consulten con su aerolínea la información más reciente sobre su vuelo de esta noche. Nuestros compañeros estarán disponibles durante la noche para ayudarles”, han agregado.

Aeropuerto de Londres. (REUTERS/Jack Taylor)

Desde el propio aeropuerto, portavoces pidieron a los pasajeros no viajar a la Terminal 4 y han anunciado que están apoyando “a quienes se encuentran en el lugar”. En un mensaje difundido en redes sociales insisten en que “todas las demás terminales están operando con normalidad”, remarcando el compromiso de facilitar nuevas actualizaciones “tan pronto como sea posible”. La terminal cuatro la utilizan 25 aerolíneas, entre ellas Vueling, las compañías de bandera de los países del Golfo Pérsico y la aerolínea israelí EL AL.

Al cierre de la terminal, la empresa National Rail confirmó que sus trenes “no pueden parar” en esa estación, aunque el servicio se mantenía intacto para el resto del recinto aéreo. Según ha publicado la emisora británica BBC, hasta el momento no se reportaron retrasos ni cancelaciones de vuelos por la intervención.

Las cifras de Heathrow

En 2024, la terminal londinense recibió casi 84 millones de pasajeros, superando en tres millones su récord anterior de 2019, previo a la pandemia de coronavirus. Un tercio de estos viajeros procedían de la Unión Europea, lo que subraya su papel como nodo esencial entre Europa y el resto del mundo.

La comparación con otros grandes aeropuertos europeos resalta la preeminencia de Heathrow: Charles de Gaulle en París registró 70 millones de pasajeros en 2024, Schiphol en Ámsterdam 67 millones y el principal aeropuerto de Madrid 66 millones. Además, el pasado diciembre fue el mes más activo en la historia de la terminal londinense, con más de siete millones de pasajeros.

Desde su inauguración en 1946 bajo el nombre de London Airport, y tras la demolición del antiguo poblado de Heath Row, el aeropuerto ha experimentado un crecimiento sostenido hasta convertirse en una infraestructura estratégica para el Reino Unido. Actualmente, cuenta con cuatro terminales, dos pistas de casi cuatro kilómetros de longitud cada una y una superficie total de 12,3 kilómetros cuadrados. Opera vuelos hacia 200 destinos en más de 80 países, siendo Dublín, Nueva York, Madrid y Los Ángeles algunos de los principales destinos en 2024.

Aunque Londres dispone de cinco aeropuertos internacionales, Heathrow concentra el mayor volumen de tráfico y enfrenta una presión constante debido a la limitada capacidad de sus instalaciones. En 2022, el aeropuerto gestionó más de 31.000 vuelos mensuales. La reducción de personal tras la pandemia, una medida adoptada por muchos aeropuertos británicos, ha generado dificultades en la recuperación del tráfico aéreo, provocando retrasos en vuelos, manejo de equipaje y control migratorio, especialmente durante jornadas de huelga.

Para responder a la creciente demanda, en diciembre de 2024 Heathrow anunció un plan de inversión de 2.300 millones de libras (2.900 millones de dólares) destinado a modernizar sus instalaciones en los próximos dos años. Además, en enero de 2025, el aeropuerto obtuvo el respaldo del Gobierno británico para avanzar en el proyecto de una tercera pista, una obra que busca ampliar la capacidad operativa y dinamizar la economía, aunque enfrenta una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas.