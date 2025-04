Unas españolas en Londres explican cuáles han sido los choques culturas que han tenido: “Horrible”

Unas españolas en Londres explican cuáles han sido los choques culturas que han tenido. (TikTok)

Londres sigue siendo uno de los destinos más frecuentes para jóvenes españolas que deciden probar suerte en el extranjero, ya sea para estudiar, aprender inglés o comenzar su carrera profesional. Sin embargo, no todo son oportunidades laborales o vida cosmopolita. Para muchas, la llegada a la capital británica también supone enfrentarse a una serie de diferencias culturales inesperadas, que van desde aspectos arquitectónicos hasta hábitos cotidianos profundamente arraigados en la vida en España.

Un grupo de jóvenes españolas que residen actualmente en distintos barrios de Londres ha compartido sus experiencias a través del perfil de TikTok de una de ellas, Minerva García (@minisgar24), donde explican algunos de los aspectos que más les han chocado desde su llegada al Reino Unido. Las quejas, contadas con tono entre la sorpresa y la resignación, reflejan situaciones cotidianas que para muchas personas que viven en España pasan desapercibidas, pero que fuera del país adquieren otra dimensión.

“A las 7 de la mañana te da todo el sol en la cara”

Una de ellas empieza señalando lo que para muchos españoles es casi una necesidad básica: “No hay persianas y a las 7 de la mañana te da el sol en toda la cara”. La ausencia de persianas en las viviendas británicas es uno de los elementos que más sorpresa genera entre los recién llegados, acostumbrados a dormir en habitaciones completamente oscuras.

Otra de las jóvenes menciona un aspecto igualmente doméstico, pero que para ella representa una incomodidad constante: “No existen las fregonas y cada vez que se cae agua al suelo tienes que limpiarlo con papel”. La fregona, un invento de origen español, sigue sin ser común en muchos hogares británicos, donde se emplean métodos alternativos de limpieza que, según estas residentes, resultan poco prácticos.

La razón por la que no hay enchufes en el baño

El diseño de las viviendas también aparece como fuente de frustración. “No tienen balcones prácticamente en ningún sitio. Sí que vas a ver balcones, pero muy pocos y no friegan, tío”, comenta otra. La falta de espacios exteriores en los pisos londinenses contrasta con la cultura de terraza presente en muchas ciudades españolas, donde los balcones se integran como parte del día a día.

A las incomodidades del interior se suman otras más inesperadas. “No hay enchufes en el baño, me toca las narices, me tengo que ir a planchar el pelo al suelo, horrible”, denuncia una. La normativa británica prohíbe los enchufes en el baño a menos de 3 metros de un plato de ducha o bañera. Eso se traduce en que no haya en ninguno, puesto que estas estancias en el país son por lo general pequeños. Por lo que la española tiene dos opciones: comprar un alargador o seguir planchándose el pelo en el suelo.

La falta de iluminación en algunas zonas residenciales también es motivo de alarma. “No hay farolas, sí que el centro está iluminado, pero yo cuando me voy a casa y en muchísimos barrios, no hay luz y he tenido que poner la linterna del móvil”, explica otra. Esta percepción refleja una diferencia en la planificación urbana, donde la iluminación no siempre está garantizada fuera de las zonas más céntricas.