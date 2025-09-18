El restaurante de Valencia con platos desde 5 euros que se estrena en la Guía Michelin: “Te sorprenderá, sin duda”

Memoria Gustativa es un homenaje a los platos clásicos de los bares en una visión gastronómica (Web del restaurante)

Valencia, ciudad de la paella, del buen pescado fresco, del producto de la huerta, de la horchata y los fartons. La gastronomía española encuentra en la ciudad del Turia una de sus expresiones más auténticas, con platos llenos de historia y tradición. Pero también aquí la alta cocina, la gastronomía más innovadora, encuentra su hueco.

Así lo demuestra año tras año la Guía Michelin, la cual reconoce en la actualidad a 35 restaurantes dentro de los límites de la capital valenciana: dos de ellos con dos estrellas, siete con una, ocho con el sello Bib Gourmand y otros 18 en la categoría de Recomendados. El pasado mes de agosto se incorporaba una nueva propuesta precisamente a este último grupo, al de Restaurantes Recomendados, una lista que se actualiza mes a mes con las propuestas que han conquistado a los inspectores de la guía francesa.

El afortunado ha sido el restaurante Memoria Gustativa, un proyecto con pocos meses de vida que ha cautivado el paladar de los expertos y que ahora celebra el que podría ser su primer gran logro dentro de la guía.

Restaurante Memoria Gustativa, en Valencia (Web del restaurante)

Una taberna diferente con platos Michelin

Ubicado al lado de la Gran Vía Marqués del Turia, más concretamente en el número 43 de la calle del Conde de Altea, Memoria Gustativa es el proyecto de Javier Vega y Blanca Martínez, una pareja de cocineros que ha pasado por casas de renombre como el dos estrellas Michelin de Diego Guerrero, DSTAgE. En 2024 se lanzaron a abrir esta “taberna diferente”, una en la que los clásicos más sencillos se visten de alta cocina.

Su objetivo, dicen en la propia web del restaurante, era “representar platos arraigados a nuestra vida de una manera tradicional y emocional, al mismo tiempo que vanguardista y actual”, con sabores que tiran de memoria para hacer a los comensales disfrutar, divertirse y sentirse como en casa.

“Te sorprenderá, sin duda”, comienza avisando la guía francesa sobre este restaurante, cuya propuesta, dicen, “busca rendir un sincero homenaje a los platos clásicos de los bares y tascas pero reinterpretándolos desde una visión gastronómica y actual, totalmente libre, técnica y creativa”. El resultado de esta revisión ha calado en el público, tanto que se ha ganado un hueco dentro de la lista más prestigiosa del mundo de la gastronomía. Ya contaba con el beneplácito de la Repsol, que le otorgaba un Sol este mismo año.

No solo las guías reconocen su trabajo. También lo hace su clientela, a través de su voz más unánime: las reseñas. En su perfil de Google, el restaurante de Javier y Blanca presume de un apabullante 4,9 sobre 5, fruto de las más de un centenar de opiniones dejadas por sus comensales. “El restaurante que más me ha sorprendido últimamente”, dice uno de los usuarios, mientras que otros valoran sus “sabores clásicos reinventados” y su agradable servicio.

Memoria Gustativa ofrece a sus clientes una pequeña carta con solo 14 platos, con precios que parten desde los 5,20 euros de su ‘Oreja de cochinillo, adobo’ y alcanzan, como máximo, los 26,90 euros de su plato de ‘Cordero, setas, kale’. Esta carta se complementa con dos opciones de menú degustación: por un lado, el Menú Olvido, con un precio de 58 euros, que incluye seis pases salados y dos dulces; y por otro, el Menú Huella, formado por nueve pasos salados y dos dulces y con un coste de 75 euros por persona.

Entre sus recetas destacadas, esas que han conquistado tanto a comensales como a inspectores expertos, encontramos el ‘flan’ trampantojo de papa, huevo y cebolla, una suerte de reconstrucción de una tortilla de patatas que es a la vez uno de sus platos más valorados. También destacan su ‘Molleja de vaca, mostaza y pepinillo’, presentada a modo de strogonoff, y su original postre de ‘Berenjena al vino’.