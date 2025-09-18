España

El restaurante de Valencia con platos desde 5 euros que se estrena en la Guía Michelin: “Te sorprenderá, sin duda”

El proyecto de los chefs Javier Vega y Blanca Martínez hace homenaje a los platos clásicos de los bares y tascas, reinterpretándolos desde una visión gastronómica y actual

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Memoria Gustativa es un homenaje
Memoria Gustativa es un homenaje a los platos clásicos de los bares en una visión gastronómica (Web del restaurante)

Valencia, ciudad de la paella, del buen pescado fresco, del producto de la huerta, de la horchata y los fartons. La gastronomía española encuentra en la ciudad del Turia una de sus expresiones más auténticas, con platos llenos de historia y tradición. Pero también aquí la alta cocina, la gastronomía más innovadora, encuentra su hueco.

Así lo demuestra año tras año la Guía Michelin, la cual reconoce en la actualidad a 35 restaurantes dentro de los límites de la capital valenciana: dos de ellos con dos estrellas, siete con una, ocho con el sello Bib Gourmand y otros 18 en la categoría de Recomendados. El pasado mes de agosto se incorporaba una nueva propuesta precisamente a este último grupo, al de Restaurantes Recomendados, una lista que se actualiza mes a mes con las propuestas que han conquistado a los inspectores de la guía francesa.

El afortunado ha sido el restaurante Memoria Gustativa, un proyecto con pocos meses de vida que ha cautivado el paladar de los expertos y que ahora celebra el que podría ser su primer gran logro dentro de la guía.

Restaurante Memoria Gustativa, en Valencia
Restaurante Memoria Gustativa, en Valencia (Web del restaurante)

Una taberna diferente con platos Michelin

Ubicado al lado de la Gran Vía Marqués del Turia, más concretamente en el número 43 de la calle del Conde de Altea, Memoria Gustativa es el proyecto de Javier Vega y Blanca Martínez, una pareja de cocineros que ha pasado por casas de renombre como el dos estrellas Michelin de Diego Guerrero, DSTAgE. En 2024 se lanzaron a abrir esta “taberna diferente”, una en la que los clásicos más sencillos se visten de alta cocina.

Su objetivo, dicen en la propia web del restaurante, era “representar platos arraigados a nuestra vida de una manera tradicional y emocional, al mismo tiempo que vanguardista y actual”, con sabores que tiran de memoria para hacer a los comensales disfrutar, divertirse y sentirse como en casa.

“Te sorprenderá, sin duda”, comienza avisando la guía francesa sobre este restaurante, cuya propuesta, dicen, “busca rendir un sincero homenaje a los platos clásicos de los bares y tascas pero reinterpretándolos desde una visión gastronómica y actual, totalmente libre, técnica y creativa”. El resultado de esta revisión ha calado en el público, tanto que se ha ganado un hueco dentro de la lista más prestigiosa del mundo de la gastronomía. Ya contaba con el beneplácito de la Repsol, que le otorgaba un Sol este mismo año.

No solo las guías reconocen su trabajo. También lo hace su clientela, a través de su voz más unánime: las reseñas. En su perfil de Google, el restaurante de Javier y Blanca presume de un apabullante 4,9 sobre 5, fruto de las más de un centenar de opiniones dejadas por sus comensales. “El restaurante que más me ha sorprendido últimamente”, dice uno de los usuarios, mientras que otros valoran sus “sabores clásicos reinventados” y su agradable servicio.

Memoria Gustativa ofrece a sus clientes una pequeña carta con solo 14 platos, con precios que parten desde los 5,20 euros de su ‘Oreja de cochinillo, adobo’ y alcanzan, como máximo, los 26,90 euros de su plato de ‘Cordero, setas, kale’. Esta carta se complementa con dos opciones de menú degustación: por un lado, el Menú Olvido, con un precio de 58 euros, que incluye seis pases salados y dos dulces; y por otro, el Menú Huella, formado por nueve pasos salados y dos dulces y con un coste de 75 euros por persona.

Aquí te contamos cómo surgió la Guía Michelin

Entre sus recetas destacadas, esas que han conquistado tanto a comensales como a inspectores expertos, encontramos el ‘flan’ trampantojo de papa, huevo y cebolla, una suerte de reconstrucción de una tortilla de patatas que es a la vez uno de sus platos más valorados. También destacan su ‘Molleja de vaca, mostaza y pepinillo’, presentada a modo de strogonoff, y su original postre de ‘Berenjena al vino’.

Temas Relacionados

ValenciaRestaurantes ValenciaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

El rendimiento del bono soberano español a diez años cerró este miércoles en el 3,227% tras haber restado dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,6 puntos

Los inversores apuestan fuerte por

El casting de ‘Gran Hermano 20′, de la convocatoria masiva al ‘stalkeo’ en redes: “Es imposible representar a todas las identidades”

‘Infobae España’ fue testigo de la gran cita final en Madrid del proceso de selección del que saldrán los próximos concursantes del reality de Telecinco

El casting de ‘Gran Hermano

Cómo conseguir la patata al horno perfecta: crujiente por fuera, suave por dentro y llena de sabor

La patata ha dejado una huella indeleble en la dieta diaria de millones de personas, transformándose en un ingrediente esencial

Cómo conseguir la patata al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general pide al

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

ECONOMÍA

Los inversores apuestan fuerte por

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

El envejecimiento y la baja natalidad frenan el crecimiento económico en España: cómo sostener el sistema de bienestar y el empleo en una sociedad cada vez más mayor

La falta de vivienda disponible limita el alcance de las nuevas ayudas a jóvenes: solo se han construido 33 inmuebles con opción a compra desde 2024

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio