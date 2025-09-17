España

Por qué tu madre no debería ser tu mejor amiga

Mantener roles definidos y una comunicación sincera favorece la autonomía y el bienestar de ambas

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Imagen de recurso de una
Imagen de recurso de una mujer y una niña en la playa. (Adobe Stock)

La representación de la relación madre-hija como una amistad incondicional, popularizada por series como Las chicas Gilmore o Ginny and Georgia, expone el debate sobre los límites y riesgos de este tipo de relaciones. Aunque la idea de que una madre y su hija sean “mejores amigas” puede parecer atractiva, hay especialistas que advierten de que esta dinámica puede derivar en rivalidad, pérdida de respeto, confusión de roles y vulneración de la privacidad.

Un artículo del portal sobre psicología y salud mental La mente es maravillosa expone que el vínculo entre madre e hija, cuando se transforma en una amistad sin límites claros, tiende a desdibujar la figura de autoridad que los hijos necesitan. La función materna implica ser un referente de respeto, protección y apoyo, elementos esenciales para que la hija desarrolle estabilidad emocional y salud mental. Si la madre es percibida como un igual, se dificulta la construcción de un modelo de respeto y autoridad, lo que puede afectar el desarrollo de la personalidad de la hija.

En estos casos, la relación se vuelve controladora y sobreprotectora, generando una dependencia perjudicial. La hija, al no distinguir con claridad la autoridad materna, puede experimentar inseguridad y desprotección, lo que afecta su confianza y su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. La constante necesidad de aprobación materna puede llevar a que la hija dude de sí misma y comprometa su independencia.

No romper los roles que dan seguridad

La cercanía entre madre e hija no debe confundirse con una amistad. Una relación saludable puede ser estrecha y enriquecedora sin que se diluyan los roles. La madre, aunque siempre busque lo mejor para su hija, no tiene derecho a invadir su privacidad bajo el pretexto de acercarse como una amiga. Este comportamiento suele estar vinculado a conflictos emocionales de dependencia por parte de la madre, y en ocasiones se asocia con depresión o el temor a que la hija repita errores del pasado. En estos casos, es fundamental que la madre aborde sus propios conflictos, ya sea de manera individual o con ayuda profesional.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Para mejorar la relación, se recomienda que la madre combine el afecto con la firmeza. La hija debe comprender que, a diferencia de una amiga, la madre tiene la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, especialmente si la hija es menor de edad. Compartir problemas íntimos con la hija puede generar temores infundados, tristeza y confusión respecto a la relación de los padres, por lo que es preferible mantener una comunicación transparente y construir la confianza de manera espontánea, evitando la imposición.

La expresión sincera de molestias o preocupaciones es clave para mantener una relación sana. Tanto madre como hija deben manifestar lo que les incomoda, siempre en un clima de respeto y sinceridad, lo que permite que el vínculo sea libre y saludable. La hija, por su parte, necesita aprender a resolver sus propios problemas para ganar independencia, sabiendo que la madre estará disponible para aconsejarla y apoyarla. Al mismo tiempo, debe reconocer que hay aspectos de su vida que puede reservarse, sin que esto implique una falta de confianza, sino el reconocimiento de su propio camino y autonomía.

Los malentendidos entre madres e hijas pueden resolverse si se elige el momento adecuado y se recurre al sentido común, sumando afecto y confianza para superar diferencias o disgustos. La clave está en mantener los roles claros, fomentar la independencia y preservar el respeto mutuo, evitando que la relación derive en una amistad que confunda los límites necesarios para el desarrollo emocional de ambas.

Temas Relacionados

Salud mentalPsicologíaMaternidadAdolescenciaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y

José Fernando disfruta su primer fin de semana junto a su hija: un discreto plan familiar en compañía de Rocío Flores

El hijo de José Ortega Cano se encuentra internado Hospital de Salud Mental Rodríguez Lafora y, cada cierto tiempo, disfruta de unos días libres

José Fernando disfruta su primer

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Los otro cuatro acusados en el juicio han sido absueltos de todos los delitos que se les acusaba

Condenados a ocho y seis

Un médico es descubierto en una “posición comprometedora” con una enfermera mientras un paciente permanecía anestesiado: “Tenía los pantalones bajados”

El caso tuvo lugar en el hospital de Ashton-under-Lyne, en Gran Manchester, el pasado 16 de septiembre

Un médico es descubierto en

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 2 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a ocho y seis

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”