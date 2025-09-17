Por qué tu madre no debería ser tu mejor amiga

Imagen de recurso de una mujer y una niña en la playa. (Adobe Stock)

La representación de la relación madre-hija como una amistad incondicional, popularizada por series como Las chicas Gilmore o Ginny and Georgia, expone el debate sobre los límites y riesgos de este tipo de relaciones. Aunque la idea de que una madre y su hija sean “mejores amigas” puede parecer atractiva, hay especialistas que advierten de que esta dinámica puede derivar en rivalidad, pérdida de respeto, confusión de roles y vulneración de la privacidad.

Un artículo del portal sobre psicología y salud mental La mente es maravillosa expone que el vínculo entre madre e hija, cuando se transforma en una amistad sin límites claros, tiende a desdibujar la figura de autoridad que los hijos necesitan. La función materna implica ser un referente de respeto, protección y apoyo, elementos esenciales para que la hija desarrolle estabilidad emocional y salud mental. Si la madre es percibida como un igual, se dificulta la construcción de un modelo de respeto y autoridad, lo que puede afectar el desarrollo de la personalidad de la hija.

En estos casos, la relación se vuelve controladora y sobreprotectora, generando una dependencia perjudicial. La hija, al no distinguir con claridad la autoridad materna, puede experimentar inseguridad y desprotección, lo que afecta su confianza y su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. La constante necesidad de aprobación materna puede llevar a que la hija dude de sí misma y comprometa su independencia.

No romper los roles que dan seguridad

La cercanía entre madre e hija no debe confundirse con una amistad. Una relación saludable puede ser estrecha y enriquecedora sin que se diluyan los roles. La madre, aunque siempre busque lo mejor para su hija, no tiene derecho a invadir su privacidad bajo el pretexto de acercarse como una amiga. Este comportamiento suele estar vinculado a conflictos emocionales de dependencia por parte de la madre, y en ocasiones se asocia con depresión o el temor a que la hija repita errores del pasado. En estos casos, es fundamental que la madre aborde sus propios conflictos, ya sea de manera individual o con ayuda profesional.

Para mejorar la relación, se recomienda que la madre combine el afecto con la firmeza. La hija debe comprender que, a diferencia de una amiga, la madre tiene la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, especialmente si la hija es menor de edad. Compartir problemas íntimos con la hija puede generar temores infundados, tristeza y confusión respecto a la relación de los padres, por lo que es preferible mantener una comunicación transparente y construir la confianza de manera espontánea, evitando la imposición.

La expresión sincera de molestias o preocupaciones es clave para mantener una relación sana. Tanto madre como hija deben manifestar lo que les incomoda, siempre en un clima de respeto y sinceridad, lo que permite que el vínculo sea libre y saludable. La hija, por su parte, necesita aprender a resolver sus propios problemas para ganar independencia, sabiendo que la madre estará disponible para aconsejarla y apoyarla. Al mismo tiempo, debe reconocer que hay aspectos de su vida que puede reservarse, sin que esto implique una falta de confianza, sino el reconocimiento de su propio camino y autonomía.

Los malentendidos entre madres e hijas pueden resolverse si se elige el momento adecuado y se recurre al sentido común, sumando afecto y confianza para superar diferencias o disgustos. La clave está en mantener los roles claros, fomentar la independencia y preservar el respeto mutuo, evitando que la relación derive en una amistad que confunda los límites necesarios para el desarrollo emocional de ambas.