Mariano Sigman: “La amistad se parece al amor romántico, es de la piel, del olor, de la manera de mirarse”

La importancia de la amistad está en el aire por estas horas. El tema “El día del amigo”, del último disco de Catriel y Paco Amoroso, le canta a la amistad. La exitosa serie “El Eternauta” también habla de la amistad. Y el libro que Mariano y Jacobo escribieron, “Amistad”, busca respuestas desde la ciencia y desde la filosofía a uno de los vínculos más importantes de nuestra vida. Mariano Sigman es físico y neurocientífico, estudió Física en la Universidad de Buenos Aires, Neurociencia en Nueva York y después hizo un postdoctorado grado Ciencias cognitivas en París. Escribió libros como “Artificial”, “El poder de las palabras”, “El poder de la mente” y “Amistad”. Viviendo en Madrid conoció a Jacobo Bergareche, se hicieron muy amigos y escribieron a cuatro manos un ensayo que investiga, que reflexiona y que pone en valor la amistad.

– Sí, se respira amistad, la amistad toma un protagonismo que antes no tenía. Yo creo que hay una explicación que es que el amor tiene muchas formas. La amistad es una forma de amor. De hecho, para los griegos era “la” forma de amor, era el amor primordial, era el más importante de los amores. El amor romántico era algo muy poco importante en el pensamiento griego. Después, cuando empieza sobre todo la narrativa, la tragedia, el cine, la literatura, el amor romántico tiene esos fuegos artificiales tan esplendorosos que toman por asalto un poquito toda la escena.

– Las mariposas en la panza

–Sí, ese segundo en el cual parece que pasa todo. Los cuentos terminan con que fueron felices y comieron perdices. Los otros 30 años no importan, son los que transitan, donde en realidad sucede la vida. Pero ese momento del encuentro amoroso es tan extraordinario que tomó por asalto toda la ficción. La otra forma de amor que es el amor paternal o maternal, el amor de un hijo a una madre, el amor de una madre a un hijo o de una hija un padre, en estos menos en el mundo está un poco raro porque hay lugares donde no nace más gente. Entonces lo que empieza a pasar es que entre que le descubrieron el truco al amor romántico y que el amor filial está un poco en crisis, la amistad aparece como el patrimonio de los vínculos. Te das cuenta, como en El Eternauta, que eso es lo que te salva.

– Hay mucha historia en el arte sobre el amor romántico y también sobre el amor a la madre o la madre hacia el hijo. Hay historia en la poesía, en la música, en la pintura y hay poca de la amistad, si hablamos de amores.

– Mucho menos. Hay algunos lugares icónicos, “La última cena” es una historia de amistad y de traiciones, de cómo un grupo de amigos se traicionan entre ellos.

"La amistad toma un protagonismo que antes no tenía. Yo creo que hay una explicación que es que el amor tiene muchas formas. La amistad es una forma de amor", dijo Mariano Sigman (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Dijiste que la amistad es una forma de amor.

– La amistad es una forma de amor.

– ¿Cuánto pesa en la amistad lo que nosotros conocemos que pasa en el amor que es la química? ¿Cuánto hay de encuentro químico?

– Mucho, hay parte en el encuentro amistoso, no del mantenimiento de la amistad, que es el “caerse bien”.

“LA AMISTAD SE PARECE MUCHO AL AMOR ROMÁNTICO. HAY ALGO DEL OLOR, DE LA MANERA DE MIRARSE. LA QUÍMICA”

– Eso que se dispara.

– Química, lo sentís. Es la química en la piel. De repente entra alguien acá y vos decís “éste me cae bien” o “ésta me cae bien”. Y entra otra persona y decís “éste, qué clavo”. Y eso se parece mucho al amor romántico. Hay algo que es de piel, que es del olor. Pero literalmente, el olor, hay olores que hacen que alguien se predisponga más a socializar con otra persona. Es la manera de mirarse: cuánto te mirás a los ojos o no, o mirás un poco más lejos. Es cómo me acerco con los hombros y cómo me dispongo, a qué distancia. Toda una coreografía que no tiene nada que ver con las palabras, que tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento, con la química, que es la que nos predispone a amar a otra persona para la amistad.

El neurocientifico Mariano Sigman con María Laura Santillán: “LA AMISTAD SE PARECE MUCHO AL AMOR ROMÁNTICO. HAY ALGO DE LA PIEL, DEL OLOR, DE LA MANERA DE MIRARSE. LA QUÍMICA”

– ¿Tiene que ver con los sentidos?

– Tiene que ver con los sentidos, con el tacto, con el olfato, con la vista. Es decir, se construye. Muchas de las cosas que para nosotros son muy sofisticadas y muy preciadas, como la amistad o el amor, tienen versiones mucho más rústicas en la historia de la vida. La amistad, por supuesto, es la amistad del Quijote y Sancho, la amistad de la literatura, las amistades que tenemos nosotros, que son extraordinarias. Pero mucho antes de eso había un monito que velaba por otro, que lo desparasitaba, que lo tocaba, que lo acariciaba de una manera que es agradable. Para mí fue espectacular descubrir escribiendo este libro que hay unos receptores en la piel que son los receptores del tacto. Estos receptores se activan cuando algo roza la piel. También hay una frecuencia en la caricia cuando querés a una persona. Nadie nos enseñó eso, cualquier madre acaricia a su hijo más o menos al ritmo justo que responden estos receptores. Estos receptores producen una liberación de una hormona que es analgésica, se parece, es parte del sistema opioide. Es algo que nos hace sentir mejor, que nos quita el dolor. Si vas a los primeros tratados de la amistad, un amigo o una amiga es alguien que te permite llegar a lugares a los cuales no llegarías. Vos caminás y hay un momento en que te vas a dar por vencido, pero con alguien al lado, aguantás el dolor, la adversidad, y avanzás. Esa idea de la literatura se remite en la historia de la vida a la amistad en su origen: una persona acariciando a la otra al ritmo correcto produce en el cuerpo algo que nos hace sentir esa analgesia que nos permite avanzar y caminar cuando en algún momento el cuerpo nos dice basta.

– O sea que hay algo a primera vista.

– Algo es a primera vista y es puramente biológico, está en una estructura muy antigua y tiene que ver con el tacto. Por eso la amistad tiene que ver mucho con cómo uno se toca. Yo viví en Estados Unidos, la amistad muchas veces es difícil, no porque uno tenga ideas distintas, sino porque la gente se toca de otra manera, te abraza de otra manera. Y entendés que una enorme parte de la amistad tiene que ver con la gestualidad, con cómo te mirás, con cuánto te acercás, con cuán fuerte te abrazás, cómo das un beso cuando saludás. Cosas que no tiene nada que ver con las ideas, con las palabras, con las historias, sino con el tacto. Y ahí se funda la amistad.

– En el libro explicás que se puede tener amigos nuevos, por tu propia experiencia y por los testimonios. Que los amigos nuevos y los antiguos son igual de sólidos. ¿Pero cuándo un amigo nuevo pasa a ser un viejo amigo?

– A veces en un segundo, o en un minuto. Todos tenemos un amigo que nos hicimos en un verano. Un amigo que te hiciste en un tren, un amigo que te hiciste en la guardia del hospital. Nosotros entrevistamos a un montón de gente porque lo que quisimos es tener como grandes telescopios que observan el universo, que ven cada rincón. Quisimos armar ese telescopio, pero de la amistad.

– Entrevistaron a 75 personas.

– 75 personas, de 85 años, de diez años, hombres, mujeres de todas las orientaciones sexuales, de todas las formaciones culturales, de distintos extractos sociales. Unos extrovertidos, otros introvertidos, unos que sonríen, unos que no sonríen. Unos a los que a los que les es fácil la amistad, otros que a los que les es difícil, una especie de rejunte variopinto. Marta Peirano, que es una periodista española muy culta y de muchísima trayectoria, nos contó que se hizo amigas muy entrañables en los baños de una discoteca. Que tuvo la entidad de una amistad porque le dijo la palabra justa en el momento justo, algo que le cambió la vida, que le dio apoyo en un momento particular en el que ella necesitaba justo ese abrazo que esa persona le disponía, o una extraña que la escuchó en algo que no la había escuchado nadie antes ni después. Había ocurrido hacía diez años y ella se acordaba de esa persona con la que entabló un vínculo. Para ella era un vínculo puramente de amistad que duró exclusivamente un minuto, dos minutos. Los llamaba espejismos supersónicos a esos momentos en los cuales de repente te encontrás con alguien que toma ese ímpetu. Podemos discutir y después decirme: eso no es amistad. Creo que es lo que vos pensás. Cuando entrás en definiciones cada uno pone el límite donde quiere.

"Entrevistamos a 75 personas, de 85 años, de diez años, hombres, mujeres de todas las orientaciones sexuales, de todas las formaciones culturales, de distintos extractos sociales", contó Mariano Sigman

– Hablamos de la amistad como vínculos fuertes, duraderos, como vínculos que te acompañan.

– Ahí vos tenés una premisa, que es que una amistad tiene que estar al lado tuyo durante un rato largo. Hay un video muy famoso de Borges en el que cuenta la diferencia entre el amor romántico y la amistad. Dice que la amistad tiene esa virtud de que no precisa la frecuencia. Que el amor es un fuego que necesita ser mantenido todo el tiempo, tirándole una rama y otra rama, que son como maderas muy finas que se consumen enseguida. Creo que la idea de Borges es que la amistad son leños mucho más gruesos, que echás un leño y podés irte, volver tres años después y volver a echar un leño y no pasa nada. La idea de que la amistad es algo que puede persistir sin necesidad de ser entretenido con esta frecuencia. Hay gente que no puede forjar eso. Hay gente que sí tiene ese tipo de amistades, hay gente que tiene otras. Es lo que le da valor al libro, porque si hubiese una definición exacta de amistad, entonces el libro no tiene sentido.

– La canción de Paco y Catriel dice “la noche que te conocí supe que mataría por ti”. Somos incondicionales con los amigos en Argentina. ¿Así vivimos la amistad los argentinos?

– Sí, es una exageración poética porque probablemente vos no matarías por nadie.

– “Si saltás de un puente, yo te sigo”. La idea de que al amigo lo acompañás en todas.

– Sí, no es curioso que esa canción haya salido acá en Argentina. Cada país le da un peso distinto a la amistad. Uno encuentra en “mataría por ti” que hay una tensión de fuerzas entre dos valores: uno es “no matarás” y otro es “cuidarás a tu amigo hasta las últimas de las circunstancias”. La pregunta es, cuando esas dos cosas chocan ¿con cuál te quedas? En España, cualquier padre que quiere armar un plan para los hijos se encuentra con que los padres de los otros chicos te dicen que tienen inglés, o que tienen guitarra, o filosofía. La formación curricular y extracurricular de un chico de siete años es mucho más importante que la amistad. Si vos vivís acá la misma situación, los padres de los chicos te dicen que los chicos tienen clase pero que no importa, qué bueno que lo llamaste y la cancelan.

“ME DIJO: PARA MÍ UN AMIGO ES ALGUIEN QUE ENTRÁS A LA CASA Y ABRÍS LA HELADERA SIN PEDIR PERMISO”

– Los códigos de la amistad para los argentinos son más flexibles. Podés llegar sin avisar a lo de tu amigo, podés golpearle la puerta y decirle que estás mal.

– Sí, hay una comodidad, por la amistad vale cualquier cosa, incluso interrumpir. Para el libro en España vinieron Rosa Montero, Jorge Drexler, Leonor Watling, que vinieron como gente muy glamorosa, pero a todo el mundo la historia que le gustó es la historia de Gustavo, un pibe de Morteros, Córdoba, que dijo: para mí un amigo es alguien que entrás a la casa, abrís la heladera sin pedir permiso. Es alguien que hace unos 20 años se fue de Argentina a España, una persona muy social, muy entrañable, plagada de amigos, pero que esto lo cuenta con tristeza. Le ha costado mucho hacer amigos en España, amigos de gente que encuentra luminosa, buena, encantadora, pero que no puede entrar a su casa y abrir la heladera sin pedir permiso.

– Esto de poder abrir la heladera sin pedir permiso lo podemos hacer extensivo a miles de cosas que nosotros podemos con los amigos, es como si fueran hermanos elegidos.

– Todo esto es cierto y es bello, pero también tenemos que pensar que muchas cosas que no nos gustan de la Argentina tienen que ver con lo mismo, y ahí hay una decisión moral. A mí también me gusta esto. Vengo de viaje a Argentina y viene Jacobo, mi amigo español. Y Jacobo decía, ¿cómo alguien puede irse de acá? Él tiene un montón de amigos en Madrid que son argentinos y éste territorio donde te hacés amigo de cualquier persona es increíblemente bello, todo el mundo te trata con una afectividad increíble. Y decís, ¿pero por qué la gente se va? La gente se va porque no todo es bueno acá. Pensemos en el funcionamiento de una empresa en la que vos tenés que elegir entre el mejor piloto para que conduzca un bus. Una posibilidad es el que tiene el mejor currículum, otra posibilidad es mi amigo, que no es tan bueno, pero... Eso que veíamos tan bello en la canción de Catriel, que es la amistad por encima de todo, cuando la amistad también está por encima del conductor que vos elegís para el autobús… la sociedad empieza a no funcionar tan bien. Creo que es importante que entendamos que las cosas virtuosas muchas veces también nos juegan en contra y que adorar la amistad es algo que hace la vida bella, hace la vida luminosa, pero a veces también entorpece porque nos olvidamos de priorizar algunas cosas que son importantes.

"No es lo mismo que la amistad esté por encima de todo para nenes de ocho años que esté por encima de todo eligiendo conductores de un colectivo", planteó Mariano Sigman

– Puede jugar en contra ser incondicional a los amigos.

– Sí, de hecho lo juega. Y ésa es la diferencia entre la amistad y el amiguismo. Vos acá tenés un equipo técnico, tenés una profesionalidad increíble y lo cuidás de una manera meticulosa y precisa. Si de repente la amistad empieza a contaminar eso, porque al que pone la luz lo tenés porque es amigo, hay cosas que no empiezan a salir tan bien. Eso pasa en sociedades donde la amistad está por encima de todo. No es lo mismo que la amistad esté por encima de todo para nenes de ocho años que esté por encima de todo eligiendo conductores de un colectivo.

– ¿A los amigos los valorás profundamente cuando estás en un momento malo o cuando estás en un momento increíble?

– ¿Qué pensás vos? Me interesa y te paso la pregunta.

– Creo que valoro más que estén cuando me va muy bien.

– Siempre es “en las malas se ven los pingos”, ¿no? Esto que intuís vos, es una idea que muchos han pensado. Aristóteles decía que el mayor de los desafíos para un amigo es cuando le va bien. Tenés una amiga a la querés entrañablemente y de repente le sale un trabajo espectacular que la aleja de vos. Porque ese trabajo es en Noruega o simplemente porque la va a llevar a la fama o a encontrarse con otro grupo de gente o va a irse del barrio y va a dejar de ser quien era. Estas tensiones aparecen todo el tiempo en la amistad. Antes hablábamos de la tensión entre la amistad o las reglas. Ahora vemos la tensión entre tu amiga y la amistad, vos tenés que decidir si querés cuidar a tu amiga, incluso si tenés que perderla. Y entonces yo cuido a mi amiga, pero pongo en riesgo mi amistad. Hay gente que no quiere soltar porque esa cuerda porque es importante y dice: no vueles, quédate, no te vayas, no te conviene. Es la ironía uno está jugando en contra de su amiga para cuidar la amistad, ése es el dilema. Yo creo, como vos, que los verdaderos amigos se ven sobre todo en las buenas, no en las malas.

– En las malas también. No me olvido de quienes estuvieron cuando estuve enferma. Supongo que vos tampoco cuando te accidentaste.

– Eso fue hace casi tres años, sí, tenés razón. La amistad está plagada de mitos y esos mitos no nos ayudan, como no nos ayudan en ningún vínculo. El amor también está plagado de mitos que vienen de la ficción. Ves una película y decís: qué amor más increíble, yo quiero ese amor. Después parte la vida es darte cuenta que el amor está más contaminado, que nunca es tan incondicional y que esas expectativas de un amor platónico van en demérito de la relación. Lo mismo pasa con la amistad. Una de las de las ideas más arraigadas de la amistad es que tiene que ser recíproca, yo te doy lo que vos me das. Pero nadie quiere una amistad matemática. El ejemplo más claro es cuando uno tiene un amigo enfermo. Cuando un amigo está enfermo, lo único que querés es darle, darle, darle, lo único que querés es que esté bien. Y vos le das y le das y le das, con la esperanza que esté bien. Nosotros trajimos a un jardinero. Una persona amorosa de 70 años que hablaba despacito y que tenía un vínculo con la vida muy bello, con los animales, con las plantas. Y él decía que para él las plantas son sus amigas. Decía: “no es que yo me equivoco y pienso que me hablan, son plantas y sé lo que son, no me confundo. A mí me encanta cuidarlas y que estén bien, las riego y las podo. Y cuando en primavera brotan siento un amor que me están dando y se me asemeja a la amistad”.

"El amor también está plagado de mitos que vienen de la ficción", explicó Mariano Sigman en entrevista con María Laura Santillán

– Entonces es recíproco.

– Es recíproco, pero lo que se dan es muy distinto. Lo que uno le da es cuidado, lo que el otro le da es brotar. Vos tenés amigas que te dan diversión, otras que te dan calma. Vos a unas les das seguridad, a otras le das la posibilidad de conocer algo que no conocen. Es siempre un intercambio que te hace bien, que te alimenta, pero ese intercambio no necesita ser matemáticamente simétrico. A veces uno está, a veces está el otro.

“CUANDO UN AMIGO SE VA SE VA UNA PARTE DE VOS. ES COMO SI TE HUBIESEN AMPUTADO UNA PARTE”

– Eso de que hay distintos amigos que representan partes de uno es muy interesante. Hay amigos para muchas cosas y otros que son para algunos momentos.

– Sí, Whitman tenía esta frase que decía que uno es un consorcio de multitudes, ¿no? Decía, me contradigo, por supuesto, porque yo no soy uno, soy muchos. Soy el que tiene ganas de comer, el que quiere adelgazar, el que quiere salir a correr, el que tiene pereza. Y eso lo entendés cuando cada amigo te proyecta una parte de ese ser. Tenés un amigo que te hace salir a caminar, tenés una amiga con la que te juntas a tomar un café y que te encuentra en tus lugares más íntimos y con la cual vos sos una persona muy conversadora. Tenés otra con la que de repente te vas o a bailar, o de fiesta, o a divertirte y que lo que te da es diversión. Tenés una amiga que te da antagonismo y que te provoca porque te hace pensar. Y cada una de esas amigas saca una versión tuya. Eso lleva a algo que fue un gran descubrimiento y que es la razón de ser del libro, que es la pérdida de un amigo. No solo la pérdida por fallecimiento de un amigo, sino porque dejás de tenerlo. Todo el mundo entiende que eso es tan doloroso, aún si no tiene ni palabra ni entidad social. No puedo decir mañana que no voy a laburar porque me peleé con un amigo, nadie te lo acepta. Puedo decir: no trabajo mañana porque me divorcié o no puedo venir mañana a trabajar porque mi hijo o mi mamá está enferma. ¿Porque me peleé con un amigo? Nadie entiende realmente la gravedad que tiene. Y tiene esa gravedad porque cuando un amigo se va, se va esa parte de vos. Es realmente como si te hubiesen amputado una parte de lo que vos sos. Hay una parte que vos eras con esa persona que de repente no es más.

– Incluso con esos amigos que hacen cosas que te dan vergüenza o que hacen cosas que sabés no están bien, a esos tambien te duele perderlos.

– Sí, a veces con esos más. Un sociólogo que se llama Granovetter, que en los 70 se hizo muy famoso, hizo una tesis que llamaba la importancia de los lazos débiles. Él decía que uno presupone que los vínculos más importantes son los entrañables, el amigo de toda la vida, pero que los que tenemos que cuidar como si fuesen un tesoro son los que apenas conocés. Porque ésa es la persona que te lleva a un lugar que es muy distinto del tuyo. Y si empezás a cortar esos entrás en lo que ahora vemos todos un poco trágico, esa caja de resonancia en la que todo el mundo es como vos y piensa como vos.

El neurocientifico Mariano Sigman con María Laura Santillán: “CUANDO UN AMIGO SE VA, SE VA UNA PARTE DE VOS. ES COMO SI TE HUBIESEN AMPUTADO UNA PARTE”

– Me pasa que me preguntan cómo puedo ser amiga de alguien muy distinto, que está en las antípodas incluso de mis acciones.

– O incluso de gente grotesca. Hicimos un pequeño experimento, una de las preguntas que más me gustaba era, ¿tenés algún amigo que te dé vergüenza? Todo el mundo tiene un amigo que da vergüenza, puede ser por cómo piensa o solo por la gestualidad. Es un amigo que entra y habla muy fuerte o que tiene cierta torpeza social.

– Que hace cosas que están fuera de la ley.

– Fuera de la ley ni que hablar. O que se pelea en la calle. Frente a esto hay distintas ideas, la primera es que todo el mundo tiene un cuarto lleno de cosas que es mejor no ver. Todos tenemos un armario, una caja de cartas, de cosas que son un mundo privado donde no entra nadie. Cada persona tiene lugares oscuros del alma y que uno en la amistad entra a los lugares, al living. No te metés en el baño del otro, te metés en el living. Después hay una idea que para mí es más interesante, que es aceptar al otro en su integridad. Decir: sé que tiene eso y pese a eso lo quiero.

– Eso es lo más interesante de la amistad.

– Una cosa es decir: “lo veo y lo acepto, no me gusta, pero acepto que vos sos esta luz con esta oscuridad y acepto el conflicto”. Eso pasa en las buenas relaciones, también en las buenas relaciones de pareja, vos aceptás que tenés que convivir con algo que a lo mejor no te gusta tanto. Laura Ferrero, que es una escritora española que yo admiro mucho, y Marta Nieto, una actriz española, las dos nos trajeron la misma idea que es que a veces no solo lo aceptás, sino que cuando ves en una persona que respetás, que es inteligente, que piensa bien, que te gusta cómo razona, que llega a una conclusión muy distinta a la tuya, una conclusión política, ideológica, una conclusión afectiva, una conclusión de cómo vincularse con su pareja, que hace algo a vos te sorprende y que vos nunca harías, muchas veces la reacción que tenemos es tratar de no hablar de eso. Pero si elegís entrar ahí, tener ese sentimiento de curiosidad y lanzarte de cabeza, tenés la posibilidad de ver el mundo a través de los ojos del otro, aunque eso no quiere decir que vos después lo hagas. En vez de decir: “no hablemos de política, hablemos mejor de milanesas”, es al revés. Hablá de política, porque aunque no cambies de idea, de repente tenés la oportunidad de entender, de descubrir cómo piensa el otro. Si en vez de decir “cómo puede ser que tengas ese amigo o esa amiga” decimos “cómo puede ser que no tengas esos amigos que piensan distinto de vos”, de repente tenemos una llave para un mundo un poquito mejor aunque sea.

"Hay una idea que para mí es más interesante, que es aceptar al otro en su integridad. Decir: sé que tiene eso y pese a eso lo quiero", expresó el neurocientífico

– Daría la impresión de que no está en primer plano la curiosidad cuando la curiosidad es lo que hace la vida mucho más divertida.

– Me encanta que traigas eso, porque para mí ése es el punto de conexión entre los libros “El poder de las palabras” y “Amistad”. Cuando contaba la historia de las palabras, contaba el ejemplo gastronómico. Los nenes y las nenas chiquitas quieren comer salchichas con puré, papas fritas, dulce de leche, un mundo muy reducido de sabores. Después la gente crece y empieza a disfrutar otras cosas y si tenés mucha suerte un día vas a un restaurante increíble y te hacen platos rarísimos. Primero te resulta muy raro, pero después te das cuenta que la vida es más linda cuando de repente tu paleta de colores no es azul, blanco y amarillo, sino que tenés mil. Empezás con esos marrones de los que te alejabas o con esos fluorescentes que te parecían demasiado metálicos, empezás a apreciarlos. Lo mismo pasa con las ideas, lo mismo pasa con las personas. Yo creo que hay que hacer una especie de pequeña militancia a la curiosidad como vocación humana. Cuando ves algo raro, en vez de escupirlo o de repudiarlo, tratar simplemente de entender por qué.

“UNO DE LOS LUGARES MÁS DIFÍCILES DE LA AMISTAD ES EL DESEO. EL DESEO ES INCOMPATIBLE CON LA AMISTAD”

El neurocientifico Mariano Sigman con María Laura Santillán: “UNO DE LOS LUGARES MÁS DIFÍCILES DE LA AMISTAD ES CUANDO APARECE EL DESEO. ES UN LÍO”

– El hombre más importante de mi vida, el padre de mis hijas, era mi mejor amigo. En un momento hubo que decidir si cruzábamos el Rubicón, hubo que tomar esa decisión.

– A mí me duró muy poco eso. Éramos amigos y yo siempre pensé que no íbamos a poder serlo. Pero sí, eso es un lío. Y es otra de las preguntas más fascinantes, todo el mundo tiene respuestas distintas. La amistad se puede estirar mucho a formas muy distintas, muy cortas, muy rápidas, muy simétricas, pero tiene límites. Y esos límites muchas veces tienen que ver con otros vínculos. Uno de los lugares más difíciles de la amistad es cuando aparece el deseo. El deseo lleva a otro tipo de vínculo que muchas veces es incompatible con la amistad.

– No hay una respuesta, hay un montón.

“MUCHAS VECES EL DESEO ES LA SAL Y PIMIENTA DE LA AMISTAD”

– Marta Nieto, actriz muy conocida en España, decía que tenés que dirimirlo, resolverlo. Si vos tenés deseo, andá, fijate que te pasa y entonces, o vas por un carril o vas por el otro. O te das cuenta que es el amor con el que querés compartir tu pareja o sino, no pasó nada, lo experimentaron, de ahora en adelante es tu amigo y se resolvió eso que era una fantasía. Eso dice ella. Leonor Watling, otra actriz, decía lo contrario. Que como pasa con la comida cuando le echás un poco de pimienta y de repente pica, pero está bien, eso es lo que hace que una amistad tenga sal y pimienta. El deseo muchas veces es la sal y la pimienta de la amistad. No pasa nada, dejás el condimento, vivís con eso y sentís el resto de los sabores sin que eso te obnubile.

“SOLO UN AMIGO TE PUEDE TRAICIONAR. UNA PERSONA QUE NO ES AMIGA NO TE TRAICIONA, TE HACE UN DAÑO”

– ¿A los amigos les perdonamos más cosas que a otras personas?

– Sí y no. En realidad solo un amigo te puede traicionar, porque una persona que no es tu amiga no te traiciona, puede hacerte un daño, pero ese daño no es una traición. La traición es solo traición en el momento en que vos depositaste confianza y esa confianza es una forma de amistad. Es la figura misma de Judas cuando traiciona a Jesús. Porque le hace algo malo y porque Jesús esperaba que no iba a hacerlo porque eran amigos. Entonces la traición es algo que rompe algo esencial que se forja en el contrato de amistad. Todo el mundo tiene una opinión distinta. Mucha gente dice: soy una persona a la que le cuesta mucho perdonar porque tengo una visión de la amistad forjada en un lugar donde la confianza tiene mucho valor. Las típicas traiciones son traiciones amorosas, hizo algo que te genera mucho dolor. Le prestaste plata y no te devolvió o habló mal de vos delante de otra persona, le pediste algo y no lo hizo. Sin embargo mucha gente opina, y creo que con mucha razón, que la amistad es la escuela para ejercitar los límites de la traición. De todos los que invitamos no nos falló nadie, salvo uno que nos dijo: “¿quieren saber qué es la amistad? Esto es la amistad. Yo había quedado con ustedes, pero me salió un laburo. Al laburo no le puedo decir que no, pero ustedes son mis amigos y les puedo decir que no. Bueno, la amistad es esto, es poder decir que no.” Es poder traicionar un poco y volver de eso.

“ES IMPORTANTE TENER ALGUNOS AMIGOS QUE TE DIGAN LA VERDAD”

"Mucha gente tiene el problema de no tener un amigo que cada tanto te diga que la pifiaste", observó Mariano Sigman (Fotos de Gustavo Gavotti)

– El amigo te tiene que decir la verdad, aunque te duela.

– Yo no uso imperativos. Es importante tener algunos amigos que te digan la verdad. Mucha gente tiene el problema de no tener un amigo que cada tanto te diga que la pifiaste.

“LA AMISTAD ES COMO UNA SERIE DE 36 TEMPORADAS. SI TE PERDISTE 18 CAPÍTULOS, VOLVÉS Y NO ENTENDÉS NADA.”

– El amor romántico siempre tiene como premisa que hay que regarlo, hay que regar la plantita. ¿En la amistad hay que regar la plantita?

– Más de lo que parece. Decía Borges que uno tiene la intuición de que no, pero sin embargo creo que se confunde. Uno tiene muchos amigos que cree que siguen siendo amigos, pero que en realidad no lo son, porque la amistad es como una especie de serie de 36 temporadas que si vos te perdiste los últimos 18 capítulos, volvés y no entendés nada. Entonces un poquito hay que regarla.

– Cuando te accidentaste y tuviste que el fémur hecho trizas, ¿sentiste que estaban los amigos de verdad?

– Mucho. Yo no me sentí mal cuando después de ese accidente, fue al revés. Sentí que tuve mucha suerte porque me salvé. Pero más exactamente por lo que decís vos, yo sentí mucha gratitud y eso me hizo sentir mucho mejor. Yo no me concentré en qué mala suerte tuve que me caí y eso hizo que mi vida fuese mejor. Mis amigos, mi familia estaban todos cerca. Y sobre los límites de la amistad: yo tengo una perra y cuando me fracturé la perra no se movió de mí ni tres centímetros durante tres meses, no lo podía creer. Cuando iba al baño se quedaba en la puerta. No quiso salir y a los perros les encanta salir, no salía con nadie porque no se podía alejar de mí. Y entonces para mí eso también fue una muestra de amistad, una muestra muy hermosa.