Marina Romero, nuera de Makoke, confirma su enfermedad y hace una emotiva reflexión: “Ahora entiendo que lo simple nunca fue pequeño”

Javier Tudela y Marina Romero en una imagen de archivo (José Oliva / Europa Press)

Unas semanas después de conocerse que Makoke tenía que cancelar su boda ha salido a la luz el delicado estado de salud de su nuera, Marina Moreno.

La influencer y pareja de Javier Tudela lo ha anunciado subiendo una publicación en su Instagram en la que, sin entrar en detalles sobre su enfermedad, ha dedicado una carta muy emotiva a su pareja, con quien mantiene una relación de ocho años y dos hijos en común de cuatro y un año, Javi y Bianca.

En la carta, Romero le da las gracias por ser su gran apoyo en un momento tan complicado como este. “Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito” escribe la influencer.

El texto iba acompañado de varias fotografías en las que se ve a la pareja acompañada de sus dos hijos y también un selfie de la influencer tomado desde el hospital, en el que muestra el delicado momento por el que está atravesando.

Marina Romero en el hospital (Instagram / @marinaromerom)

Además de la carta a Javier Tudela, la creadora de contenido también ha compartido una publicación más extensa. A través de diversas fotos de situaciones cotidianas con su familia, ha escrito un emotivo texto en el que se abre en canal con sus seguidores hablando sobre los pequeños placeres de la vida.

“Hay cosas que hacemos sin pensar, por inercia, como leer un libro bajo la sombra en una tarde tranquila, preparar tortitas una mañana cualquiera, escuchar la risa de tus hijos mientras juegan, o simplemente tumbarte a mirar las nubes pasar”, comienza así su escrito.

Romero reconoce que su situación actual le ha hecho replantearse la vida y valorar lo esencial. Un mensaje que, rápidamente, ha obtenido muchas muestras de cariño por parte de todos sus seguidores y familiares más cercanos.

El apoyo de Javier Tudela

Por su parte, el hijo de Makoke también se ha pronunciado en las redes sobre la enfermedad de su pareja. Tras estar unos días desconectados en las redes, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram. "Muchas gracias, vamos con todo y a por todo“, comenta en el comunicado, a través de un mensaje corto y sencillo.

Tudela también ha compartido una publicación con motivo de su aniversario, haciendo público el amor que los une. En la publicación ha compartido un video, “Mesario 14”, compartiendo momentos de todos estos años juntos.

La respuesta de Makoke

Makoke también ha hablado públicamente sobre la enfermedad. “Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. No se merece nadie esto” ha comentado la colaboradora en Fiesta.

También se ha pronunciado frente al comunicado de su nuera, Cuando Marina lo ha contado… ha sido ella, he explotado porque yo no quería que se hiciera público“, ha comunicado en el plató. ”Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él le hace reír. En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza. Estoy muy sensible", ha comentado sobre su hijo.

Los seguidores de la pareja siguen mostrando su gran apoyo enviando mensajes de fuerza a Romero.