Javier Tudela y Marina Romero hacen abuela por primera vez a Makoke

08-06-2021 Javier Tudela y Marina Romero, de compras hace escasos días. MADRID, 16 (CHANCE) A pesar de que su nacimiento no estaba previsto hasta la primera semana de julio, el pequeño Javier parece haber heredado el carácter nervioso de su famoso papá y este martes por la tarde llegaba al mundo en un hospital madrileño, convertiendo en padres primerizos a Javier Tudela y Marina Romero y haciendo abuela a Makoke a sus 51 años.



Una noticia adelantada por el programa 'Sálvame' y confirmada poco después por el orgulloso papá - que compartía a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la habitación del hospital de una cestita de regalos con un globo con el nombre de Javier dibujado - y un escueto mensaje agradeciendo las felicitaciones en el día más especial de su vida, el del nacimiento de su primer hijo, al que han llamado igual que él.



Horas después, y ya más tranquilo, el hijo de Makoke gritaba a los cuatro vientos su amor por Marina, lo que nos lleva a imaginar lo orgulloso que se siente de su pareja tras el alumbramiento de su bebé, que se ha adelantado casi tres semanas respecto a la fecha prevista del parto. "Eres, fuiste y serás en esta vida y en las que nos quedan siempre mi primera y única opción ,Ya que esta vida es muy corta para solo amarte una vez", confesaba Javier a través de Instagram con una romántica fotografía de ambos durante unas recientes vacaciones.



Una imagen que no tardaban en comentar tanto la propia Marina - con un sencillo "te amo mucho" - Makoke, que exclamaba "¡que viva el amor!" ante tal derroche de romanticismo por parte de su hijo, y Anita Matamoros, con un "me mueroooo" que revelaba su emoción.



Orgullosa abuela primeriza, Makoke no tardaba en pronunciarse sobre el nacimiento de su nieto y, con otra foto de Javier y Marina, les agradecía por haber hecho del día de hoy "uno de los más felices de mi vida", que rápidamente Anita secundaba con un "y de la mía".



Si todo sale bien, pronto podremos ver la primera imagen de la feliz familia con el pequeño Javi, un sueño cumplido para Javier Tudela y Marina Romero, que vivirán sin duda el verano más especial de sus vidas como papás primerizos.