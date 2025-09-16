España

Francia desarrolla una nueva versión de su misil nuclear M51: mejorará su alcance y precisión para equipar los submarinos

El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, ha confirmado una cuarta versión

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Submarino nuclear de Francia (REUTERS/Darren
Submarino nuclear de Francia (REUTERS/Darren Calabrese)

Francia sigue con su desarrollo nuclear. La escalada de la tensión internacional ha hecho que el gobierno de Macron incremente su apuesta por mejorar su capacidad de disuasión. De hecho, el presidente francés ha ofrecido a sus aliados europeos la posibilidad de extender su defensa y posibilidad nuclear a sus territorios.

Dentro de este contexto, una parte clave es la mejora de la versión del misil capaz de portar este contenido. El M51 ha alcanzado su cuarta versión, que permite un salto en alcance, precisión y capacidad de penetración. La compañía encargada es Ariane Group, que participa en todo el proceso, desde el diseño a la producción.

De esta manera, la empresa francesa ha presentado el M51.4. El ministro de Defensa y candidato a Primer ministro, Sebastien Lecornu, ha confirmado este proyecto. El 28 de agosto de 2025, la Dirección General de Adquisiciones y Tecnologías de Defensa (DGA) le adjudicó el contrato correspondiente. Francia quiere mantenerse en la carrera nuclear, siendo el único representante de la Unión Europea (UE) en esta lucha silenciosa.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

Desarrollo del nuevo misil

Vincent Pery, director de Programas de Defensa de ArianeGroup, destacó que la firma de este contrato coincide con la entrada en servicio del M51.3, la versión más reciente del misil, y con el ritmo acelerado de producción en las instalaciones de ArianeGroup, de acuerdo con el calendario previsto.

Pery agradeció a la DGA la confianza renovada en la experiencia y capacidades estratégicas de la empresa, esenciales para la Fuerza Oceánica Estratégica de Francia. El nuevo misil M51.4 aportará mayor alcance, precisión y capacidades de penetración, lo que fortalecerá la credibilidad de la disuasión nuclear oceánica francesa ante amenazas en evolución.

La adjudicación de este contrato inicia la fase de diseño y posterior producción del M51.4, asegurando la continuidad de la actividad en ArianeGroup y en cientos de empresas colaboradoras durante los próximos años, según explica la compañía. Los principales objetivos que creen que se alcanzarán son la transformación tecnológica y la incorporación de enfoques innovadores.

Estados Unidos y Rusia lideran una lista que completan China, Francia, Reino Unido, Pakistan, India, Israel y Corea del Norte

Proyecto de misiles nucleares

Lecornu ha confirmado este avance en el proyecto. “Quiero agradecer a la tripulación y a todos quienes trabajan con determinación en la misión más estratégica: disuadir, para proteger los intereses vitales de Francia. Sabemos lo que les debemos”, ha expresado Lecornu en su perfil de X.

El ministro ha explicado que la aplicación de este misil se basa en su traslado en los submarinos nucleares lanzamisiles es el principal armamento de los submarinos franceses de la clase Triomphant. El M51, operativo desde 2010 en sustitución del M45, ha experimentado varias modernizaciones desde su entrada en servicio.

Estos misiles cuentan con tres etapas y utilizan combustible sólido. Tienen un peso aproximado de 53 toneladas y una longitud de entre 12 y 13 metros. El modelo M51.1 incorporaba ojivas TN-75, mientras que el M51.2 adoptó la ojiva Tête Nucléaire Océanique (TNO), que incrementa la capacidad de supervivencia frente a sistemas defensivos antimisiles.

La versión actual, el M51.3, supera los 9.000 kilómetros de alcance operativo y permite el transporte de entre cuatro y seis ojivas con mayor precisión y recursos avanzados de penetración. Ahora, se confirma un nuevo salto con el cuarto modelo.

Temas Relacionados

NuclearEnergía NuclearMisilesSubmarinosEjércitoEjército EspañaArmadaFranciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los funcionarios de la cárcel Puerto II frustran el intento de fuga de un preso que rompió parte del muro debajo de una de las ventanas

Los funcionarios, que se percataron de lo que estaba ocurriendo llegaron a agarrarle de una pierna pero el preso consiguió zafarse y continuar con su intento de huida hasta que quedó encerrado en uno de los tejados del centro

Los funcionarios de la cárcel

Javier de Haro, psicólogo infantil: “Dejarle elegir y probar es parte del proceso de aprendizaje y adaptación”

El experto enumera los beneficios de apuntar a tu hijo a una actividad fuera del colegio

Javier de Haro, psicólogo infantil:

El truco de una especialista en sostenibilidad para que la ropa se seque rápido en interiores: un método perfecto para reducir costes

Además de constituir un ahorro de energía, también lo es de dinero, y conseguirá que tu ropa se seque rápido y sin afectar al resto de la casa

El truco de una especialista

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta”

Según el experto, desconocer este dato puede generar importantes pérdidas económicas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto

El Consejo de Administración de RTVE aprueba la retirada de España de Eurovisión si Israel participa

Es el primer país de los conocidos como ‘Big Five’ en sumarse al veto contra Israel

El Consejo de Administración de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta”

Anticorrupción se opone a la libertad de Santos Cerdán y tilda su petición de “consideraciones políticas y abiertamente especulativas”

Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para dirigir la cadena de hoteles de su padre: “No quería ser ninguna cuota”

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Así se calcula la indemnización por despido en un fijo discontinuo, según un abogado: “Hay mucha confusión”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”