Protestas y enfrentamientos marcaron el debut de Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia

Un manifestante sostiene una pancarta que dice "Lecornu, no bienvenido" durante una protesta en Estrasburgo (REUTERS/Yves Herman)

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió el miércoles una “ruptura profunda” con el pasado, al enfrentarse a la difícil tarea de intentar formar un gobierno con suficiente apoyo parlamentario para evitar una caída prematura.

El primer día de Lecornu en el cargo coincidió con protestas callejeras en toda Francia en muestra de la oposición popular al presidente Emmanuel Macron, que se saldaron con enfrentamientos con la policía y decenas de detenciones, así como con algunas interrupciones en el transporte, las escuelas y otros servicios.

Policías antidisturbios franceses (CRS) rodean contenedores de basura en llamas, utilizados como barricadas por manifestantes durante una jornada de protestas en Nantes. REUTERS/Stephane Mahe

Sin embargo, las protestas, convocadas por un colectivo sin un líder claro, tuvieron un impacto desigual en todo el país.

El presidente nombró a Lecornu, un estrecho aliado de Macron y ministro de Defensa durante los últimos tres años, a última hora del martes, solo 24 horas después de que su predecesor, François Bayrou, perdiera una moción de confianza en el Parlamento por su intento de aplicar medidas de austeridad para reducir la deuda de Francia.

Lecornu, de 39 años, que sustituye a Bayrou, de 74, prometió encontrar formas “más creativas” que antes de trabajar con los partidos de la oposición en su intento de construir un gobierno estable.

“Lo conseguiremos”, afirmó durante la ceremonia de traspaso de poderes.

El primer ministro saliente de Francia, François Bayrou (izquierda), observa junto a su recién nombrado sucesor, Sébastien Lecornu, durante la ceremonia de traspaso de poderes en París. IAN LANGSDON/Pool via REUTERS

Lecornu es el séptimo primer ministro desde que Macron asumió el cargo en 2017, y el tercero en el espacio de un año.

Un reto político urgente será dotar a Francia de un presupuesto para 2026 sin correr la misma suerte que Bayrou, que solo duró nueve meses y cayó cuando los partidos de la oposición unieron sus fuerzas para expulsarlo.

Moción de censura

Lecornu afirmó que se dirigiría a la nación “en los próximos días” para explicar su enfoque, que sería diferente al del pasado, y “no solo en cuanto al método”.

Desde que Macron disolvió el Parlamento el año pasado, los sucesivos gobiernos han carecido de mayoría en la Asamblea Nacional, lo que los ha puesto en peligro constante de ser destituidos.

El partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) ya ha anunciado una moción de censura contra Lecornu en el Parlamento, por ahora sin el respaldo de otros partidos.

El miércoles por la mañana, Francia desplegó unos 80.000 policías en todo el país para hacer frente a los manifestantes.

Policías antidisturbios franceses (CRS) patrullan cerca de un contenedor de basura pintado con el lema "ACAB" (All Cops Are Bastards), colocado por manifestantes en París (REUTERS/Benoit Tessier)

Los manifestantes de París y sus alrededores construyeron barricadas con contenedores de basura, bloquearon escuelas y carreteras y lanzaron basura a la policía a primera hora del día.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, advirtió a los manifestantes que habría “tolerancia cero” con la violencia.

A pesar del llamamiento de una coalición informal de organizadores de izquierda para “bloquearlo todo”, ese objetivo solo se logró en parte.

La mayoría de los trenes de alta velocidad circularon según lo previsto y las interrupciones en el metro de París fueron mínimas, según informaron los operadores.

Sin embargo, muchas escuelas fueron bloqueadas y los manifestantes ocuparon carreteras y estaciones de tren en todo el país.

En la ciudad de Lyon, al sureste, los manifestantes bloquearon una carretera que atraviesa la ciudad y prendieron fuego a contenedores, mientras que en la ciudad occidental de Nantes la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Agentes de las brigadas motorizadas BRAV-M de la policía francesa detienen a un manifestante durante las protestas en París convocadas por el movimiento "Bloquons Tout" el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

A media mañana se habían producido cerca de 200 detenciones, según informó Retailleau a los periodistas, la mayoría de ellas en París y sus alrededores.

En la ciudad portuaria meridional de Marsella, la policía impidió que unos 200 manifestantes bloquearan una carretera principal.

La decisión de Macron de nombrar primer ministro a un aliado cercano fue una “bofetada”, afirmó Florent, un manifestante de Lyon que solo dio su nombre de pila. “Necesitamos un cambio”, afirmó.

Campaña de reducción de la deuda

Manifestantes con las manos en alto participan en una concentración en la Plaza de la República de París durante la jornada de protestas nacionales del movimiento "Bloquons Tout" el 10 de septiembre de 2025. (REUTERS/Abdul Saboor)

El carácter descentralizado de las protestas recordaba a un movimiento antigubernamental anterior, el de los chalecos amarillos, que surgió en 2018 sin un liderazgo claro y se convirtió en una prueba importante para Macron durante su primer mandato.

El jefe de la policía de París, Laurent Nunez, dijo que sospechaba que la “izquierda radical” estaba dirigiendo las protestas, sin el apoyo de la “sociedad civil”.

Bayrou había insistido en que se necesitaban recortes de gasto por valor de 44.000 millones de euros (52 000 millones de dólares) para hacer frente a la deuda de Francia y estabilizar las finanzas públicas.

Manifestantes portando bengalas y una pancarta que proclama "¡Abajo Macron y la burguesía, lo recuperamos todo, lo bloqueamos todo!", en Estrasburgo. REUTERS/Yves Herman

Sus oponentes lo acusaron de intentar lograrlo a costa de los asalariados y los jubilados, mientras que se libraba a los ricos.

“Nada de esto está bien”, dijo Chloe, una estudiante de 25 años que se manifestaba en la ciudad sureña de Toulouse. “La clase trabajadora es la que más sufre. Podría haber una forma mejor de hacerlo”.

Cédric Brun, un trabajador del sector automovilístico de 46 años y líder sindical local en la ciudad norteña de Valenciennes, se mostró decepcionado al ver cómo la policía mantenía fácilmente a raya a los manifestantes.

“Pensaba que seríamos más”, afirmó. “Es una pena que haya más revolucionarios en Facebook que en la vida real”.

