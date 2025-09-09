Francia ya tiene nuevo primer ministro: Macron nombra a Sébastien Lecornu, ministro de las Fuerzas Armadas

Sebastien Lecornu. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Giro inesperado en Francia. Unas horas después de la dimisión presentada por François Bayrou a Emmanuel Macron tras el fracaso de su cuestión de confianza, el presidente de la República ha designado a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, según ha anunciado el Elíseo este martes por la tarde. Lecornu, que ocupa el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas desde 2022, se convierte en el quinto jefe de Gobierno desde la reelección de Macron.

En su comunicado, el Elíseo ha anunciado que Macron ya le ha encargado a Lecornu que “consulte” a las partes con el fin de “construir los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”. Así, el nuevo primer ministro propondrá un gobierno sólo después de discutirlo con los partidos,

“Le ha encomendado consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con miras a aprobar un presupuesto nacional y forjar los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, dice el escrito difundido por la presidencia. “Tras estas conversaciones, corresponderá al nuevo Primer Ministro proponer un gobierno al Presidente de la República“, añade. Por el momento, queda descartada la convocatoria anticipada de elecciones que pedía Marine Le Pen y que acercaba a la extrema derecha al poder.

Y como era de esperar, Le Pen ha criticado este nombramiento. En un mensaje publicado en la red social X, ha apuntado que “el presidente está lanzando el último disparo contra el macronismo, atrincherado en su pequeño círculo de leales”. La líder de la extrema derecha cree que unas elecciones legislativas son “inevitables”. “El primer ministro se llamará Jordan Bardella”, ha concluido.

Las críticas también han llegado por parte del líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha señalado en su perfil de X que “la respuesta de Macron al derrocamiento de Bayrou” es “a partir de ahora es absolutamente la misma que antes”. “Solo la salida del propio Macron puede poner fin a esta triste comedia de desprecio por el Parlamento, los votantes y la decencia política”.

Lecornu, el único que sobrevive a los dos mandatos de Macron

Este nombramiento marca un hito, ya que Lecornu se convierte en el único funcionario que ha sobrevivido a los dos mandatos presidenciales de Macron y ahora asume las riendas del ejecutivo en un contexto de incertidumbre política.

A pesar de haber atravesado múltiples gabinetes y momentos políticos convulsos, la permanencia de Lecornu en el círculo de confianza de Macron ha suscitado preguntas sobre su capacidad de adaptación y supervivencia, según ha informado Le Monde. Sus colegas suelen referirse a él como “la enigma” del gobierno, subrayando su habilidad para sortear crisis y mantenerse en puestos de alta responsabilidad a lo largo de los años, a pesar de los cambios constantes en la administración.

Con este nombramiento, la figura de Lecornu pasa de ser un factor discreto a ocupar el primer plano de la política francesa, en un momento en el que el país enfrenta presiones económicas significativas, con desafíos en materia de deuda, déficit e inflación, según advierte el diario. Aunque hasta ahora su papel había sido más funcional que mediático, su liderazgo al frente del gobierno será clave para la estabilidad y las negociaciones que se avecinan en un escenario parlamentario fragmentado.

Según Le Monde, la trayectoria de Sébastien Lecornu sintetiza tanto la resiliencia política como la búsqueda de consensos en una Francia que demanda nuevas respuestas ante el desorden institucional.