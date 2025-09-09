España

Francia ya tiene nuevo primer ministro: Macron nombra a Sébastien Lecornu, ministro de las Fuerzas Armadas

El presidente de la República ha designado a Lecornu como nuevo primer ministro, según ha anunciado el Elíseo

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Guardar
Sebastien Lecornu. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Sebastien Lecornu. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Giro inesperado en Francia. Unas horas después de la dimisión presentada por François Bayrou a Emmanuel Macron tras el fracaso de su cuestión de confianza, el presidente de la República ha designado a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, según ha anunciado el Elíseo este martes por la tarde. Lecornu, que ocupa el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas desde 2022, se convierte en el quinto jefe de Gobierno desde la reelección de Macron.

En su comunicado, el Elíseo ha anunciado que Macron ya le ha encargado a Lecornu que “consulte” a las partes con el fin de “construir los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”. Así, el nuevo primer ministro propondrá un gobierno sólo después de discutirlo con los partidos,

“Le ha encomendado consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con miras a aprobar un presupuesto nacional y forjar los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, dice el escrito difundido por la presidencia. “Tras estas conversaciones, corresponderá al nuevo Primer Ministro proponer un gobierno al Presidente de la República“, añade. Por el momento, queda descartada la convocatoria anticipada de elecciones que pedía Marine Le Pen y que acercaba a la extrema derecha al poder.

Y como era de esperar, Le Pen ha criticado este nombramiento. En un mensaje publicado en la red social X, ha apuntado que “el presidente está lanzando el último disparo contra el macronismo, atrincherado en su pequeño círculo de leales”. La líder de la extrema derecha cree que unas elecciones legislativas son “inevitables”. “El primer ministro se llamará Jordan Bardella”, ha concluido.

Las críticas también han llegado por parte del líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha señalado en su perfil de X que “la respuesta de Macron al derrocamiento de Bayrou” es “a partir de ahora es absolutamente la misma que antes”. “Solo la salida del propio Macron puede poner fin a esta triste comedia de desprecio por el Parlamento, los votantes y la decencia política”.

Lecornu, el único que sobrevive a los dos mandatos de Macron

Este nombramiento marca un hito, ya que Lecornu se convierte en el único funcionario que ha sobrevivido a los dos mandatos presidenciales de Macron y ahora asume las riendas del ejecutivo en un contexto de incertidumbre política.

A pesar de haber atravesado múltiples gabinetes y momentos políticos convulsos, la permanencia de Lecornu en el círculo de confianza de Macron ha suscitado preguntas sobre su capacidad de adaptación y supervivencia, según ha informado Le Monde. Sus colegas suelen referirse a él como “la enigma” del gobierno, subrayando su habilidad para sortear crisis y mantenerse en puestos de alta responsabilidad a lo largo de los años, a pesar de los cambios constantes en la administración.

Con este nombramiento, la figura de Lecornu pasa de ser un factor discreto a ocupar el primer plano de la política francesa, en un momento en el que el país enfrenta presiones económicas significativas, con desafíos en materia de deuda, déficit e inflación, según advierte el diario. Aunque hasta ahora su papel había sido más funcional que mediático, su liderazgo al frente del gobierno será clave para la estabilidad y las negociaciones que se avecinan en un escenario parlamentario fragmentado.

Según Le Monde, la trayectoria de Sébastien Lecornu sintetiza tanto la resiliencia política como la búsqueda de consensos en una Francia que demanda nuevas respuestas ante el desorden institucional.

Temas Relacionados

FranciaEmanuel MacronEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La familia de una persona con discapacidad denuncia tener ‘inquiokupas’ desde la pandemia: “Mi primo está más desprotegido que ellos”

El afectado pide que se revise la vulnerabilidad de los ocupantes, que las ayudas al alquiler se entreguen directamente al propietario y que se exonere del pago de impuestos a quienes se encuentren en su misma situación

La familia de una persona

Qué santo se celebra el 10 de septiembre; así fue su vida

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Qué santo se celebra el

El Gobierno cancela dos contratos de armamento con empresas de Israel valorados en cerca de 1.000 millones de euros

Los contratos anulados correspondían a adjudicaciones realizadas en 2023 y tenían vigencia hasta finales de 2025

El Gobierno cancela dos contratos

Un hombre “vive en una película de terror” tras descubrir una habitación secreta detrás de una estantería

El nuevo propietario halló un espacio oculto sin luz ni ventilación, con cierre desde el exterior, que desató todo tipo de teorías e inquietantes comentarios en redes sociales

Un hombre “vive en una

‘Una película de Minecraft’ se mantiene entre las películas más vistas en Google TV España

Google busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estos personajes

‘Una película de Minecraft’ se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un preso escapa por la

Un preso escapa por la ventana de un hospital en Pamplona atando sábanas y lo detienen dos horas después

Un director de recursos humanos que ganaba 72.000 euros anuales pide que le paguen las horas extra y lo despiden: es nulo y tendrán que pagarle 12.000 euros más

Estrepitosa caída de una ministra sueca en su primera rueda de prensa oficial: “No ha sido un martes cualquiera”

El dueño de un restaurante, muy crítico con cuánto debe generar cada trabajador: “El dinero lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo”

Javier de Haro, psicólogo, explica qué significa que tu hijo te pida ver siempre la misma película: “Piensa que es bueno para él”

ECONOMÍA

La familia de una persona

La familia de una persona con discapacidad denuncia tener ‘inquiokupas’ desde la pandemia: “Mi primo está más desprotegido que ellos”

El Gobierno cancela dos contratos de armamento con empresas de Israel valorados en cerca de 1.000 millones de euros

“A rey muerto, rey puesto”: Óscar Puente descarta que haya un gran impacto por la salida parcial de Ryanair de España

El alquiler de habitaciones se dispara en los distritos pobres de Madrid: 160 € de diferencia entre Vallecas y Salamanca

Un despacho de abogados despide a un letrado por crear su propio bufete y le reclama 17.000 euros: la Justicia de Madrid lo desestima

DEPORTES

El director de La Vuelta

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas