El Gobierno aplaza el embargo de armas a Israel porque “las cosas hay que hacerlas bien” e IU amenaza con plantar a Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (REUTERS/Juan Medina)

El Gobierno no ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que debe reforzar jurídicamente el embargo de armas a Israel. La medida estaba prevista en la agenda del Ejecutivo, pero por cuestiones técnicas y jurídicas se ha pospuesto, según confirmó la ministra portavoz, Pilar Alegría.

El retraso ha provocado un aumento de la tensión en el seno de la coalición, después de que tanto Sumar como Izquierda Unida hayan reclamado con urgencia que el embargo sea aprobado sin más demoras. La decisión llega apenas unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara como “urgente” la adopción de medidas contra Israel, al que acusó de “exterminar” a la población de Gaza y de estar perpetrando un “genocidio”.

Malestar en Izquierda Unida

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha elevado el tono al exigir a los ministros de Sumar que no acudan al próximo Consejo de Ministros si el decreto no se aprueba antes. En declaraciones a RNE, Maíllo consideró que “no es normal” que un anuncio de Sánchez no pueda concretarse “ni siquiera ocho días después” y calificó la situación como “un error”.

“Soy partidario de que si no va el siguiente, los ministros y ministras del espacio al que pertenece Izquierda Unida no vayan al Consejo de Ministros”, afirmó, aunque matizó que esta eventual ausencia no significaría una ruptura con el Ejecutivo, sino un gesto de protesta política.

Maíllo advirtió, además, que no aprobar el embargo a tiempo “quita fuerza al poder moral y del liderazgo moral” que, a su juicio, España ha demostrado “en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel”. Por ello, reclamó que no se retrase más allá del próximo Consejo de Ministros, previsto para el 23 de septiembre.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Paul Hanna/Bloomberg)

Una redacción “compleja”

Desde el Ejecutivo, la portavoz Pilar Alegría explicó en rueda de prensa que la ausencia del decreto en la reunión de este martes responde únicamente a motivos técnicos. “Las cosas hay que hacerlas bien. Es un real decreto complejo en su redacción”, señaló.

Preguntada sobre los plazos, Alegría insistió en que “la voluntad es llevarlo cuanto antes, la próxima semana” y trató de calmar las dudas de los socios de gobierno: “Ninguna duda respecto a este tema”.

El calendario añade un matiz político adicional: la próxima reunión del Consejo de Ministros coincidirá con la celebración de la Asamblea General de la ONU, que tiene previsto debatir el reconocimiento del Estado palestino y la condena del genocidio en Gaza.

Sumar reclama rapidez

Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, también se han mostrado críticos con el aplazamiento. En un comunicado, la formación que lidera Yolanda Díaz lamentó que la aprobación no haya llegado este martes y reclamó que la medida se incluya de manera prioritaria en el orden del día de la próxima semana.

Sumar recordó que el embargo forma parte del paquete de nueve medidas contra Israel anunciado por Pedro Sánchez la semana pasada y que constituyen, a su juicio, “una hoja de ruta imprescindible para que España tome acciones concretas contra el genocidio en Gaza”.

Para la formación, la adopción del Real Decreto Ley es una “prioridad política central” y su demora supondría un “incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno”.