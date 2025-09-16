Espana agencias

IU pedirá a Sumar ausentarse del próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el embargo de armas a Israel

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha lamentado que el Gobierno no haya incluido en el Consejo de Ministros de este martes el decreto para el embargo de armas a Israel, y ha avisado de que si no se aprueba la semana que viene pedirá que los ministros de Sumar no acudan a la reunión de los miembros Ejecutivo del próximo martes.

Así se ha manifestado el líder de IU en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha criticado que "no es normal" que un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pueda concretarse "ni siquiera ocho días después", calificando la decisión como "un error".

"Yo soy partidario de que si no va el siguiente, los ministros y ministras del espacio al que pertenece Izquierda Unida no vayan al Consejo de Ministros", ha avisado Maíllo, que justo después ha matizado que no quiere decir que salgan del Gobierno, sino que simplemente "no asistan al Consejo de Ministros" en modo de protesta.

Maíllo ha considerado que no llevar el embargo al Consejo "quita fuerza al poder moral y del liderazgo moral" que está teniendo España "en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel", por lo que no cree que sea buena noticia que este martes no se apruebe el embargo y tampoco vería bien "que se aplace más allá del siguiente".

"Nosotros hemos sido muy firmes con eso y efectivamente cuando se anunció (el embargo de armas a Israel), antes de las medidas que el presidente del Gobierno, decíamos que o había real decreto de embargo o, sinceramente, no podía mantenerse la normalidad dentro del Consejo de Ministros. Y sentimos mucho que no salga hoy", ha afirmado.

