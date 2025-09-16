El componente clave del futuro avión de combate europeo completa una nueva campaña de vuelo: el programa NGWS se prepara para su prueba final

Ilustración del FCAS (Ministerio de Defensa)

El proyecto del FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) es uno de los más ambiciosos de la industria de defensa europea. Con la idea de reducir la dependencia de Estados Unidos o de evitar la compra a Israel, los países de la Unión Europea (UE) han acordado aumentar la inversión en el sector dentro del bloque comunitario.

Para el desarrollo del avión uno de los componentes imprescindibles es el sistema de SATNUS 1. El pasado lunes finalizó con éxito su tercera campaña de pruebas de vuelo en el marco del programa NGWS (Next Generation Weapon System), parte central del futuro avión. Según la compañía, GMV Innovations, está listo para afrontar su campaña final.

SATNUS Technologies S.L. es una empresa constituida por GMV, Sener y Tecnobit-Grupo Oesía para encabezar en España las actividades correspondientes del programa NGWS, que será clave en el desarrollo del FCAS. Esta empresa se une a las compañías de Francia y Alemania en esta aventura de la industria armamentística.

El Ministerio de Defensa ha enviado un avión A330 del Ejército del Aire a Jordania para repatriar a España a españoles que se encontraban en Israel y que querían abandonar el país debido a los bombardeos por parte de Irán desde hace una semana. (Fuente: EUROPAPRESS)

Campaña de vuelo

La campaña se centró en la validación de la plataforma MCSD (MUT 2 & Common Systems Demonstrator) y en la integración y evaluación del Next Generation Autonomy Computer (NGAC), el ordenador autónomo de última generación destinado a convertirse en pieza clave de la misión y en el soporte principal para las operaciones avanzadas de sistemas aéreos no tripulados futuros.

La campaña de validación de SATNUS 1 estuvo formada por seis vuelos experimentales, de los cuales tres se efectuaron utilizando una única plataforma y otros tres contaron con la participación simultánea de dos aeronaves. Esto permitió simular y analizar las interacciones y transferencias de información en escenarios complejos y reales.

Las pruebas incluyeron operaciones controladas tanto en vuelo como en tierra, además de implementar mejoras significativas en sistemas de comunicaciones, bahía de aviónica y planificación en las estaciones terrestres. Según la empresa, los avances convierten a este programa en un firme candidato en los consorcios europeos de defensa, con la mirada puesta en la siguiente fase de demostraciones técnicas.

Drones de la Unidad Militar de Emergencias (Ministerio de Defensa)

Avances logrados

La integración del Next Generation Autonomy Computer (NGAC) ha marcado un progreso relevante en el desarrollo de este sistema no tripulado. Este componente dota a la futura flota europea de defensa de capacidades de autonomía inéditas, necesarias para los entornos de combate actuales y futuros, así como para escenarios donde se necesita una reacción rápida.

Durante los ensayos más recientes, se mejoraron el reparto seguro de información, la conectividad estable entre las aeronaves y los segmentos terrestres, y la coordinación simultánea de múltiples unidades en vuelo. Estos resultados favorecen la cooperación entre diferentes sistemas aéreos y facilita la integración, la comunicación y la gestión eficiente entre distintas plataformas.

El próximo objetivo, según explica la empresa, consiste en preparar una campaña en la que se evaluará la cooperación efectiva entre plataformas tripuladas y no tripuladas, para lo que ya se ha logrado un primer paso. Alcanzar este hito situaría a NGWS en posición de avanzar hacia su despliegue operativo, consolidando el liderazgo europeo en la defensa aérea de vanguardia.