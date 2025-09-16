Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

Fragata F-105 'Cristóbal Colón' (Ministerio de Defensa)

El Ejército está realizando una importante operación en las Islas Canarias que combina un importante despliegue por tierra, mar y aire. Entre el pasado lunes 15 de septiembre y el próximo jueves 18 estarán activados varias unidades de las Fuerzas Armadas bajo el operativo que ha recibido el nombre de 'Eagle Eye 25-03’.

El Mando Operativo Aéreo y el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS) lidera esta misión. El objetivo es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional, para optimizar la eficiencia en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión.

Las tres ramas del Ejército se unen en este despliegue en el archipiélago, en un contexto donde la seguridad de las islas ha cobrado gran relevancia. Además, esta edición coincide con actividades operativas organizadas de la denominada ‘Sinergia 25’, previstas del 15 al 21 de septiembre, que incluye despliegues en Canarias y las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

Aportación del Ejército del Aire

El Ejército del Aire y del Espacio ha realizado un gran despliegue de cara a este operativo. Para empezar, ha enviado seis cazas F-18 del Ala 12 de Torrejón de Ardoz (Madrid). Estas aeronaves realizarán misiones de Quick Reaction Alert (QRA), que consisten en servicios de alerta para garantizar el despegue en menos de 15 minutos. Incluirá el trabajo de 60 militares, incluidos tripulaciones y personal de mantenimiento.

Según recoge el comunicado del Ministerio de Defensa, el comandante Miguel Jiménez Barragán, del Ala 12, destaca que “toda la unidad afronta con ilusión y ambición el reto de garantizar la seguridad y defensa aérea de España. Es una gran oportunidad para la integración de los cazas F-18 con otros medios terrestres y navales en Canarias”.

En el despliegue también se incorporarán sistemas Counter-Unmanned Aircraft System, un conjunto de tecnologías y estrategias que detectan, rastrean, identifican y neutralizan drones. El Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON), con base en Gando, asumirá la vigilancia del espacio aéreo, mientras que el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, asumirá el mando y control.

Un caza F-18 del Ejército del Aire sobrevuela las Bardenas Reales, en Navarra (EA)

Despliegue del Ejército de Tierra y la Armada

El Ejército del Aire no estará solo en este operativo. La Unidad de Defensa Antiaérea III-73 del Ejército de Tierra desplegará en las proximidades de la Base Aérea de Gando para reforzar la defensa y vigilancia del espacio aéreo. Esta unidad, conocida como UDAA “Cancerbero”, está equipadas de sistemas HAWK, PATRIOT, MISTRAL y cañones 35/90. Complementarán la vigilancia con sus sensores y protegerán áreas asignadas.

La Armada participará con la fragata F-105 ‘Cristóbal Colón’, que navegará en el Atlántico integrada en el sistema de defensa aérea nacional. Este buque cuenta con tecnología avanzada y capacidades polivalentes, lo que le permite afrontar operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina, y apoyo a misiones internacionales.

La “Cristóbal Colón” es uno de los principales activos del Ejército y, en los próximos años, su protagonismo se verá complementado por la llegada de las nuevas fragatas F-110, en construcción por Navantia, que incorporarán sistemas de última generación y reforzarán la seguridad marítima.