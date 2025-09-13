España

Y si la OTAN entra en guerra, ¿cuántos militares tiene que mandar España? La decisión depende del Gobierno

El artículo 5 del tratado exige el apoyo a un miembro aliado pero no determina el número de efectivos

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Despliegue español en una misión
Despliegue español en una misión de la OTAN (REUTERS/Jon Nazca)

Un conflicto entre la OTAN y Rusia sigue sin ser una realidad. No hay que ser alarmistas. El enorme despliegue europeo en el flanco oriental responde a una maniobra de mantener el pulso a Putin y demostrar que Europa y sus aliados estarían a la altura en caso de una guerra, pero la intención sigue siendo la paz ante todo.

No obstante, en el supuesto de una guerra abierta entre Rusia y la Alianza Atlántica, muchas personas se plantean cuál sería el papel de España. Existen dudas sobre cómo tendría que intervenir, tanto en lo que se refiere a recursos y material militar como, principalmente, en el número de españoles que tendrían que ir al frente.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Decisión individual de cada país

Lo cierto es que la decisión última la tiene cada país. El artículo 5 del reglamento de la OTAN exige a los Estados miembros que ayuden a cualquier aliado si es atacado. Sin embargo, no detalla cómo debe ser este apoyo, de manera que España podría decidir cuantos militares considera que debe aportar.

En estos momentos, las Fuerzas Armadas de España cuentan con unos 117.000 militares, lo que las convierte en las sextas más numerosas de la Unión Europea (UE). Sin embargo, al observar la ratio de número de militares por habitantes, cae en la clasificación europea. De hecho, necesitará sumar 60.000 para estar en la media.

El Ministerio de Defensa explica que el Ejército español y sus fuerzas de seguridad participan en diversas misiones internacionales, con cerca de 3.000 militares y guardias civiles desplegados en operaciones en cuatro continentes. No obstante, en caso de una supuesta guerra de la OTAN, es de esperar que decidiese enviar muchos más de los que ya están destinados en otros países.

En estos momentos, la principal misión militar española es la del Flanco Oriental, donde unos 1.600 militares españoles se encuentran repartidos entre Estonia, Rumanía y Eslovaquia. Con la reciente violación del espacio aéreo de Polonia por parte de drones rusos, esta zona se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la Alianza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que sigue estando comprometido con la OTAN aunque rechace aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, pero no hace "seguidismo ciego" como a su juicio proponen "otros" en España, en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Fuente: La Moncloa)

Qué dice la OTAN

El Tratado del Atlántico Norte resume en 14 artículos las reglas que deben seguir los miembros de la OTAN. Uno de los más conocidos es el artículo 5, que explica que “las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas...será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y acuerdan que...ayudará a la Parte o Partes atacadas”.

Por ello, aunque no mencione cantidades ni formas de ayuda, sí que obliga al apoyo a los aliados. Por otro lado, podría llegar a cifrarse unas cantidades obligatorias en una supuesta cumbre de emergencia por el inicio de un conflicto. No obstante, para una decisión de este tipo se necesitaría la unanimidad, de forma que ningún país aceptaría un número de militares con el que no esté de acuerdo.

Una guerra que implique a la OTAN sería la confirmación de la Tercera Guerra Mundial que muchas personas temen. Todavía es pronto para hacer sonar las alarmas y resulta difícil de creer que se alcance una situación tan exagerada, pero muchos ciudadanos comienzan a interesarse por este peligroso supuesto.

Temas Relacionados

OTANEspañaGobiernoMilitaresMilitares EspañaFuerzas ArmadasFuerzas Armadas EspañaEjército EspañaEjércitoMinisterio de DefensaGuerraRusiaUcraniaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados ganadores del Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Lotería Nacional: comprobar el premio mayor del sábado 13 de septiembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería Nacional: comprobar el premio

Un hombre que tiene un caimán como mascota denuncia que no le dejan entrar al supermercado con él: “Es mi apoyo emocional”

Tras años asistiendo juntos a restaurantes y tiendas, un supermercado prohíbe su entrada por “riesgo potencial”

Un hombre que tiene un

El desahogo de un médico de cabecera ante las listas de espera: “Los pacientes exigen exámenes innecesarios, van a la consulta como al supermercado”

“Vienen a la consulta y piden cualquier prueba que se les ocurre”, afirma

El desahogo de un médico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado pasa al

El juez Peinado pasa al contraataque y demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid, en medio de las protestas propalestinas

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El precio de la luz en España para este domingo

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los cuatro permisos laborales más importantes que tienen todos los padres y madres en España”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 13 septiembre

Recursos Humanos envía una negativa colectiva a 340 candidatos y ellos quedan para verse en el bar: “Nunca me había reído tanto”

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas