Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Una empleada de hogar friega los platos

“Dejad de autoengañaros. No le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”, ha afirmado contundentemente el abogado laboralista Víctor Arpa en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@abogadovictorarpa). Con este mensaje, Arpa ha puesto en tela de juicio la actitud de muchos empleadores del servicio doméstico en España, a quienes acusa de justificar situaciones laborales irregulares bajo la idea de que están “ayudando”, pero parece que olvidan que las trabajadoras tienen sus derechos salariales y de descanso protegidos por la ley.

Arpa denuncia que existe una percepción muy extendida en la que algunos empleadores aseguran que han hecho un favor a su trabajadora del hogar por “proporcionarle casa y comida”: “Muchas veces, lo primero que me dicen es: ‘le dimos de comer, le dimos una casa, le hicimos un favor’. No, perdón. Aquí nadie trabaja por un favor. Todos trabajamos para cobrar un salario a final de mes”, afirma tajante el abogado.

Para el jurista, conocedor de la ley, la realidad es bien distinta, y considera que son las empleadas -especialmente quienes trabajan sin contrato o en situación irregular- quienes terminan perjudicadas. “El favor os lo ha hecho la empleada del hogar, que trabajó sin papeles, que aceptó menos salario del que correspondía por no conocer sus derechos y sin cotizar a la Seguridad Social”.

Derechos laborales de las empleadas del hogar

Lejos de la narrativa de la generosidad, defendida por muchos, Víctor Arpa subraya que ese “hogar” proporcionado a la empleada responde normalmente al deseo del empleador de tener a una trabajadora interna, disponible “de sol a sol, trabajando sin descanso para ahorraros pagar una residencia”. La crítica, contundente, va acompañada de datos que, según Arpa, con frecuencia se desconocen o deliberadamente se ignoran.

El letrado recuerda que la ley es clara respecto a los derechos laborales de las empleadas del hogar: “El salario mínimo de la empleada del hogar es 1.381,33 euros al mes. Tiene treinta días de vacaciones al año, dos horas de descanso al mediodía, un día y medio de descanso y el fin de semana”.

En este sentido, Arpa interpela directamente a quienes contratan estos servicios, planteando una comparación: “Me gustaría veros a vosotros en vuestro trabajo si vuestro jefe os pagara menos porque os da de comer en el comedor de empresa y os dijera que eso ya es un favor. ¿Lo aceptaríais? Claro que no”.

Obligatoriedad y derechos, no favores

El abogado insiste en que respetar la legislación laboral no es una muestra de buena voluntad, sino una exigencia legal: “Cumplir la ley no es un favor, es una obligación”, subraya.

Por otra parte, Arpa anima a las trabajadoras internas que se encuentran en situación irregular a no dejarse convencer por argumentos paternalistas: “Si el empleador os dice que os ha hecho un favor, no os ha hecho ningún favor. Que se respeten vuestros derechos, que son una obligación y no un favor, recordadlo”.

En definitiva, el mensaje de Víctor Arpa, destaca la importancia de la correcta regularización y el reconocimiento de los derechos de las empleadas del hogar, una asignatura aún pendiente en nuestro país.