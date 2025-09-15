España

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

El jurista advierte que muchos empleadores se excusan en una supuesta generosidad para justificar irregularidades, mientras que las trabajadoras sufren salarios bajos y se vulneran sus derechos

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una empleada de hogar friega
Una empleada de hogar friega los platos (Montaje Infobae con imágenes de Ricardo Rubio / Europa Press y @abogadovictorarpa / TikTok

“Dejad de autoengañaros. No le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”, ha afirmado contundentemente el abogado laboralista Víctor Arpa en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@abogadovictorarpa). Con este mensaje, Arpa ha puesto en tela de juicio la actitud de muchos empleadores del servicio doméstico en España, a quienes acusa de justificar situaciones laborales irregulares bajo la idea de que están “ayudando”, pero parece que olvidan que las trabajadoras tienen sus derechos salariales y de descanso protegidos por la ley.

Arpa denuncia que existe una percepción muy extendida en la que algunos empleadores aseguran que han hecho un favor a su trabajadora del hogar por “proporcionarle casa y comida”: “Muchas veces, lo primero que me dicen es: ‘le dimos de comer, le dimos una casa, le hicimos un favor’. No, perdón. Aquí nadie trabaja por un favor. Todos trabajamos para cobrar un salario a final de mes”, afirma tajante el abogado.

Para el jurista, conocedor de la ley, la realidad es bien distinta, y considera que son las empleadas -especialmente quienes trabajan sin contrato o en situación irregular- quienes terminan perjudicadas. “El favor os lo ha hecho la empleada del hogar, que trabajó sin papeles, que aceptó menos salario del que correspondía por no conocer sus derechos y sin cotizar a la Seguridad Social”.

Derechos laborales de las empleadas del hogar

Lejos de la narrativa de la generosidad, defendida por muchos, Víctor Arpa subraya que ese “hogar” proporcionado a la empleada responde normalmente al deseo del empleador de tener a una trabajadora interna, disponible “de sol a sol, trabajando sin descanso para ahorraros pagar una residencia”. La crítica, contundente, va acompañada de datos que, según Arpa, con frecuencia se desconocen o deliberadamente se ignoran.

El letrado recuerda que la ley es clara respecto a los derechos laborales de las empleadas del hogar: “El salario mínimo de la empleada del hogar es 1.381,33 euros al mes. Tiene treinta días de vacaciones al año, dos horas de descanso al mediodía, un día y medio de descanso y el fin de semana”.

En este sentido, Arpa interpela directamente a quienes contratan estos servicios, planteando una comparación: “Me gustaría veros a vosotros en vuestro trabajo si vuestro jefe os pagara menos porque os da de comer en el comedor de empresa y os dijera que eso ya es un favor. ¿Lo aceptaríais? Claro que no”.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la 'Operación Lhotse-Tiger' han desarticulado una red de trata de seres humanos y explotación laboral con la que han conseguido liberar a 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. (Fuente: Guardia Civil)

Obligatoriedad y derechos, no favores

El abogado insiste en que respetar la legislación laboral no es una muestra de buena voluntad, sino una exigencia legal: “Cumplir la ley no es un favor, es una obligación”, subraya.

Por otra parte, Arpa anima a las trabajadoras internas que se encuentran en situación irregular a no dejarse convencer por argumentos paternalistas: “Si el empleador os dice que os ha hecho un favor, no os ha hecho ningún favor. Que se respeten vuestros derechos, que son una obligación y no un favor, recordadlo”. 

En definitiva, el mensaje de Víctor Arpa, destaca la importancia de la correcta regularización y el reconocimiento de los derechos de las empleadas del hogar, una asignatura aún pendiente en nuestro país.

Temas Relacionados

Empleadas del hogarDerechos laboralesSeguridad SocialTrabajadores EspañaSalarios EspañaVacacionesContratos de trabajoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Carlos Colado, experto en ejercicio físico y deporte, revela la cantidad de masa muscular que se pierde a partir de los 60 años

El experto defiende la necesidad del entrenamiento de fuerza en personas mayores

Juan Carlos Colado, experto en

Avance de ‘La Promesa’ del 15 al 19 de septiembre: Valladares estrecha el cerco sobre Catalina

Intrigas, amenazas y decisiones imposibles marcarán los episodios del 15 al 19 de septiembre en el palacio de ‘La Promesa’

Avance de ‘La Promesa’ del

La afiliación extranjera en España marca récord: más de tres millones de trabajadores de otros países cotizan a la Seguridad Social

Esta cifra representa el 14% del total y consolida el papel clave de este colectivo en el mercado laboral de nuestro país, según los datos oficiales de agosto

La afiliación extranjera en España

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

El eclipse solar total más largo del siglo: cuándo es y desde dónde se puede ver

Este fenómeno astronómico será el más largo desde que se tienen registros

El eclipse solar total más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia Navarra concede a

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

ECONOMÍA

La afiliación extranjera en España

La afiliación extranjera en España marca récord: más de tres millones de trabajadores de otros países cotizan a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao