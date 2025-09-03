Marta Flich y Gonzalo Miró prometen ‘mojarse’ en ‘Directo al grano’: “Vamos a ser plurales, pero no equidistantes”

Marta Flich y Gonzalo Miró, en 'Directo al grano'. (RTVE)

RTVE ha adelantado este miércoles los detalles de Directo al grano, el nuevo magacín de actualidad que esta temporada presentan Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1.

Como el propio nombre indica, el programa promete contar las cosas “de forma directa, sin rodeos”, tal y como ha asegurado Esther González Garín, directora de Magacines y Actualidad de RTVE. Según ha expresado en la presentación del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, este espacio abre “otra ventana a la actualidad, porque queremos una televisión viva en la que pasen cosas”.

Óscar Cornejo, director de La Osa Producciones, ha afirmado que, en un entorno tan marcado por la polarización, el magacín busca “huir de la equidistancia”. “Nos vamos a mojar y a posicionar. La equidistancia no tiene nada que ver con la objetividad”, ha añadido.

“Vemos a muchos periodistas opinando, pero nadie pregunta. Nuestro objetivo es recuperar las preguntas para entender lo que sucede. Las preguntas se tienen que hacer donde suceden las cosas, fuera de los platós”, ha reflexionado Cornejo, que asegura que uno de los retos del programa será “intentar escapar del carril informativo en el que todos estamos metidos”. “Muchas veces se escucha decir que los partidos políticos se han desconectado de la calle, pero yo creo que muchos periodistas también. Nuestro reto es volver a conectar con la calle”, concluye el productor.

Marta Flich afronta este proyecto con la ilusión de sumarse a la cadena pública y seguir disfrutando de la televisión en directo. Antes del estreno, lanza un aviso a la audiencia: “Vamos a ser plurales, pero no equidistantes”.

En cuanto al contenido, la presentadora adelanta que Directo al grano será “un programa flexible en el que vamos a estar dando la información con especialistas, estando en la calle en el momento en que se esté demandando”. Y añade que, aunque su especialidad es la información política, cualquier asunto social tiene una vertiente política y así se abordará en el programa: “Se trata de cómo se gestionan los recursos”.

Esas historias humanas a las que el espacio ofrecerá un altavoz han sido lo más complicado para Gonzalo Miró en la grabación del piloto, ya que algunas tienen características “bastante dramáticas”. “Me cuesta mucho no divertirme cuando hago televisión”, confiesa el presentador.

Así es ‘Directo al grano’

Directo al grano llega a las tardes de La 1 el próximo lunes 15 de septiembre. Aunque todavía se están perfilando los detalles y el equipo de colaboradores, Cornejo ha adelantado que ya cuentan con una lista de más de 35 nombres, entre los que se encuentran perfiles como Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán o Alfonso J Ussía.

Además, el formato contará con la colaboración especial de periodistas como Manuel Jabois, Emilio Doménech o Rosa Villacastín, mientras que Paco Lobatón conducirá su propia sección sobre personas desaparecidas.