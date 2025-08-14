España

Marta Flich ficha por RTVE: su nuevo proyecto en las tardes de La 1 con la productora de ‘La familia de la tele’

La presentadora se pondrá al frente de ‘Directo al grano’, un nuevo magacín de actualidad en la franja vespertina de la cadena pública

Por Noé Guzmán

Marta Flich, presentadora de 'GH VIP 8'. (Mediaset España)

Marta Flich tendrá programa propio en televisión la próxima temporada. La presentadora, que a mediados de junio se despedía de Todo es mentira tras seis años, dará el salto a RTVE para conducir la nueva apuesta de la cadena pública para las tardes de La 1, el magacín Directo al grano.

Con producción de RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), productoras de Malas Lenguas, el espacio se caracteriza por buscar “una narrativa clara, voces diversas y una estructura ágil”, según ha comunicado la propia corporación.

La elección de Marta Flich como presentadora resulta estratégica por su experiencia tanto en televisión como en redes sociales. Flich, periodista y economista, ha destacado en programas como Todo es mentira, Late Motiv o En la frontera, y ha consolidado su reputación gracias a un estilo “directo”, irónico y una habilidad para “explicar lo complejo con cercanía”, señala RTVE. Sus editoriales, a menudo virales, han conectado con públicos diversos y de distintas generaciones.

Directo al grano planea diferenciarse por su flexibilidad. A la tradicional mesa de análisis se le suman cada día diferentes analistas invitados para discutir los temas de actualidad. Además, el formato incluirá reportajes de fondo y la participación de un equipo de reporteros especializados, con lo que la oferta se articula en distintos niveles de profundidad y tratamiento informativo. Con este lanzamiento, RTVE reafirma su apuesta por un magacín de actualidad que combine análisis, rigor y un tono cercano para la audiencia.

Las nuevas tardes de La 1

Aunque RTVE no ha comunicado oficialmente el horario del nuevo programa de Marta Flich, lo cierto es que hace unas semanas Vertele avanzaba que la periodista conduciría un espacio en las tardes de La 1, por lo que podría acabar compitiendo frontalmente con su excompañero Risto Mejide.

Marta Flich, presentando uno de los programas de 'Todo es mentira'. (Mediaset)

Según el citado portal, la cadena pública sigue afinando su propuesta vespertina para el nuevo curso televisivo, una estrategia en la que destacan tres apuestas: la cancelación de La Pirámide tras sus discretas audiencias, la retransmisión de La Vuelta ciclista a España y el próximo lanzamiento del magacín Directo al grano, conducido por Marta Flich. El concurso, en principio diseñado para más entregas, detuvo su producción y solo cuenta con episodios ya grabados suficientes para abarcar hasta el final de La Vuelta, que finalizará el 14 de septiembre. Esta situación abre la puerta a un cambio definitivo en la programación de la franja vespertina.

Una vez concluya La Vuelta, el lunes 15 de septiembre emerge como el día clave para la llegada del nuevo magacín, que se presenta como la gran apuesta diaria de la temporada, como lo fue La familia de la tele el curso pasado. Vertele detalla que Directo al grano busca seguir los pasos de otros espacios de actualidad que han logrado afirmarse en la parrilla de RTVE, como La hora de La 1, Mañaneros 360 y Malas Lenguas.

El formato apostará por la actualidad, la presencia de diversos analistas y un equipo de reporteros especializados, tal como ocurrió en apuestas recientes de la cadena, y busca completar el puzle de las tardes, junto a espacios que han obtenido estabilidad y aceptación, como La Promesa, Aquí la Tierra y Valle Salvaje. La nueva franja prevé también reorganizaciones dependiendo de la evolución de otros programas, como Malas Lenguas, que ha funcionado en simulcast entre La 1 y La 2.

