Risto Mejide se sincera y habla de su vida sentimental: “Poca gente sabe que estuve casado con una mujer mayor que yo”

Risto Mejide, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

Risto Mejide, que a sus 50 años ha sido siempre muy reservado respecto a su vida privada, ha sorprendido al abrirse sobre aspectos íntimos de su vida durante una entrevista en Viajando con Chester. La llegada de Laia Grassi, su pareja actual, parece haber supuesto un cambio significativo en su manera de abordar públicamente su privacidad. Durante la última temporada de su programa, emitido en Cuatro y que conduce desde 2014, el publicista ha mostrado una imagen más cercana y reflexiva.

En el capítulo emitido este lunes, 16 de junio, el catalán compartió varias reflexiones sobre el amor y habló de manera abierta sobre su vida sentimental, incluyendo su matrimonio con una mujer mayor que él. “Para mí, la diferencia de edad es un accidente. Tú naciste en otra fecha que yo, enhorabuena”, expresó mientras conversaba con la cantante Paloma San Basilio, aludiendo claramente a la relación que mantenía con Laura Escanes, con quien comparte una hija en común, Roma.

Aunque su relación con la influencer, marcada por una diferencia de edad de 21 años, fue uno de los capítulos más mediáticos de su vida personal, Mejide reveló que no siempre ha estado relacionado con personas más jóvenes que él. En sus propias palabras: “Lo que poca gente sabe es que yo he estado casado dos veces. Una, con Laura Escanes, es verdad, con una diferencia de edad innegable, pero fueron siete años y una hija en común. Y otra con una mujer mayor que yo”. No obstante, el presentador optó por mantener en privada la identidad de su primer matrimonio y no dio más detalles al respecto.

Paloma San Basilio y Risto Mejide en 'Viajando con Chester' (Mediaset)

Dos visiones sobre la diferencia de edad

Risto defendió abiertamente las relaciones con diferencias de edad, dejando claro que, para él, estas no representan un obstáculo ni un impedimento para el amor. “Es algo que seguiré defendiendo hasta la final”, aseguró. Sin embargo, Laura Escanes, quien rompió su relación con Mejide el año pasado, ha compartido una visión opuesta en varias ocasiones. Desde su separación, la creadora de contenido ha reflexionado sobre las dificultades de mantener una relación con una brecha generacional tan marcada.

Durante su paso por el pódcast El sentido de la birra, la expareja de Álvaro de Luna afirmó que su visión de “la diferencia de edad ha cambiado mucho”. “No me arrepiento, para nada, porque estaba muy enamorada y he vivido años muy felices, pero ahora no pienso lo mismo“, expresó a Ricardo Moya.

Laura Escanes en una imagen de redes sociales. (Instagram @lauraescanes)

“Hay muchos factores que afectan y el más importante es el momento vital. Cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. Tienes que renunciar a muchísimas cosas para continuar con ese proyecto de pareja, y eso, al menos en mi experiencia, llega un momento en el que no te hace feliz”, continuó explicando. “Ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes y a lo mejor tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. Hay muchos momentos que te van alejando y creo que eso es más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad", zanjó.