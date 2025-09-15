El presidente de RTVE propondrá que España se retire de Eurovisión si no se expulsa a Israel

José Pablo López, presidente de RTVE. ( jospals77/INSTAGRAM)

RTVE podría dar un importante paso este martes con respecto a la participación de España en Eurovisión. Después de que varios países hayan manifestado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) su intención de abandonar el certamen si no se expulsa a Israel por el conflicto en Gaza, ahora la cadena pública española podría sumarse a esas presiones y convertirse en el primer miembro del Big Five en anunciar su posible salida del concurso.

Según se ha anunciado en el programa Directo al grano, el presidente de la Corporación, José Pablo López, propondrá este martes en la reunión del Consejo de Administración la retirada del Festival de Eurovisión si se mantiene la presencia de Israel.

De aprobarse la propuesta, la participación de España en la próxima edición del certamen dependerá de lo que decida la UER el próximo mes de diciembre, cuando tendrá lugar el debate sobre la permanencia de la delegación hebrea. Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda también han anunciado oficialmente que no participarán en el Festival si no se produce la expulsión de Israel por los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Netanyahu en Gaza.

Crecen las voces contra Israel

Lo cierto es que la presencia de Israel en Eurovisión ha creado un auténtico cisma en la organización del concurso internacional. Mientras cada vez son más los países que advierten con su retirada si se mantiene la participación de la Kan, la televisión pública israelí, otras grandes potencias como Alemania, Italia y Austria -dos miembros del Big Five y el país anfitrión de Eurovisión 2025, respectivamente- han mostrado su apoyo a la delegación hebrea, amenazando con retirarse del certamen si se expulsa a Israel.

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025. (Europa Press/Baden Roth)

En España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha posicionado públicamente a favor de retirarse del Festival si la UER no expulsa a Israel. El propio presidente ha pedido que se expulse al país hebreo de todas las competiciones internacionales si no cesa “la barbarie” en Gaza, mientras que Sumar ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar la expulsión de Israel en Eurovisión.

Hace unos días, RTVE aseguraba que la decisión sobre la permanencia de España en Eurovisión se tomaría en función de lo que la UER determine el próximo diciembre. “Todas las posibilidades están abiertas”, expresaba María Eizaguirre, directora de comunicación del ente, en un desayuno informativo con César Vallejo, director del Benidorm Fest y jefe de la delegación española en Eurovisión. Sin embargo, parece que finalmente la cadena pública ha decidido incrementar la presión sobre la UER y sumarse a las televisiones que han expresado su rechazo formal a la presencia de Israel en el certamen musical.