España

El eclipse solar total más largo del siglo: cuándo es y desde dónde se puede ver

Este fenómeno astronómico será el más largo desde que se tienen registros

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Eclipse solar
Eclipse solar

Los eclipses solares son uno de los eventos astronómicos que más fascina a la población general, tanto por sus efectos en la jornada como por la facilidad para observarlos. Estos fenómenos ocurren cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando por unos minutos la luz de la gran estrella.

El eclipse solar suele prolongarse durante unos segundos, pero hay algunos que deciden quedarse por más tiempo y, en los próximos años, se podrá observar el eclipse solar más largo del siglo. La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4.000 a.C hasta el año 8.000 y han identificado cuándo y cómo se producirán.

Los científicos de la agencia espacial americana ya conocen que el próximo 2 de agosto de 2027 se podrá observar un eclipse solar especialmente largo: se mantendrá durante 6 minutos y 22 segundos. Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia, solo superado por el ocurrido el 11 de julio de 1991, que fue de 2 minutos y 11 segundos.

De todos modos, los eclipses solares totales pueden ser todavía más duraderos. La NASA estima que estos fenómenos duran entre unos segundos y 7 minutos y 30 segundos, si bien todavía ninguno de los episodios estudiados ha llegado a ser tan largo. Solo uno se aproxima y todavía no ha ocurrido: el eclipse más largo de la historia será el 16 de julio de 2188, en el próximo siglo. Se mantendrá durante 7 minutos y 29 segundos, pero solo podrá observarse desde Colombia, Venezuela y Guyana. El eclipse solar más corto, en cambio, ocurrió el 3 de febrero del año 919 a.C, durando tan solo 9 segundos.

Dónde ver el eclipse de 2027

Evolución del eclipse solar de
Evolución del eclipse solar de agosto de 2027 desde Madrid. (Instituto Geográfico Nacional)

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será más generoso, y podrá observarse desde África, Europa, Oriente Medio y el continente asiático. En concreto, será total en Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia.

España, de hecho, espera unos años especialmente activos a nivel astronómico: el país va a encadenar tres eclipses en tres años seguidos. El primero de estos eclipses tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Será un eclipse total visible en buena parte del norte peninsular. Un año después, el 2 de agosto de 2027, el sur de España (especialmente provincias como Cádiz y Málaga) vivirá el eclipse más largo del siglo, que se espera que supere los 6 minutos de duración. Finalmente, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular podrá verse desde el sur, el suroeste peninsular y las Islas Baleares.

En el fenómeno esperado para agosto de 2027, la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería. El eclipse tendrá lugar por la mañana, alrededor de las 10:50 horas y, aunque será más visible en las zonas mencionadas, también podrá apreciarse de forma parcial en el resto del país.

Temas Relacionados

EclipseEclipse solarAstronomíaNASAEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 15 al 18 de septiembre: un artista internacional y cuatro españoles muy conocidos

El espacio presentado por Pablo Motos busca continuar su éxito de audiencias de la mano de cinco rostros muy conocidos

Quiénes son los invitados de

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Estas se suman a las 16 ya concedidas por la normativa general

La Justicia Navarra concede a

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cuántos euros me dan por

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia Navarra concede a

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

ECONOMÍA

Cuántos euros me dan por

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao