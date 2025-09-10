España

Prime Video calienta motores para el estreno de ‘Operación Triunfo’: un plató de última generación, una academia renovada y el salto a Latinoamérica

El programa ha presentado a la prensa todas las novedades que acogerá la nueva temporada que se estrenará el próximo 15 de septiembre

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador


Noemí Galera, Chenoa y Míriam
Noemí Galera, Chenoa y Míriam Rodríguez en 'Operación Triunfo 2025'(PRIME VIDEO).

La academia de música más famosa de nuestro país calienta motores para una nueva edición que promete romper de nuevo todos los récords. Operación Triunfo 2023 estrenó una nueva era de la mano de Prime Video y este año vuelve por todo lo alto con un jurado renovado: Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero, y 16 nuevos concursantes que lo darán todo para poder convertirse en la nueva sensación de la música española.

Este miércoles 10 de septiembre, la plataforma ha dado a conocer a la prensa todas las novedades de la nueva temporada que se estrenará el próximo 15 de septiembre. Desde las ventajas para los suscriptores de Amazon hasta las actualizaciones del plató y la academia, el entramado de Jeff Bezos ha apostado fuerte por el contenido de entretenimiento de nuestro país.

“Si tuviésemos que definir esta nueva edición con una palabra sería ambición, porque es lo que hemos estado trabajando desde que acabó la anterior temporada”, ha explicado Óscar Prol, responsable de contenidos de entretenimiento de Amazon MGM Studios en España.

OT 2023 fue el estreno nacional más visto de la plataforma; además, de acumular más de 8,6 millones de votos semanales. “Nuestro trabajo es escuchar a los fans”, ha afirmado Prol. Y, por ello, el formato cruza el charco este año y llegará a Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Otra de las novedades que ofrecerá esta nueva temporada y que refuerza su apuesta por las generaciones más jóvenes y las redes sociales es que “este año las personas de entre 18 y 22 años tienen la suscripción a mitad de precio, y si eres mayor pero estudiante, 90 días de prueba”.

Aquellos fanáticos que quieran conectar aún más con sus artistas favoritos tendrán la posibilidades de escuchar versiones en acústico exclusivas en Amazon Music durante un tiempo limitado; además, de seguir ofreciendo merchandising y una conexión 360º con la academia. Pero, como primicia de 2025, la plataforma ofrecerá también una nueva funcionalidad en Alexa: ‘Reto de OT’, donde los fans que participen podrán obtener un premio.

Así fueron las 18 actuaciones de la Gala 0 de 'Operación Triunfo 2023' en Amazon Prime Video

Nuevo plató con tecnología avanzada

La productora Guestmusic, que lleva al frente del formato desde sus inicios, sigue innovando y aceptando las propuestas de los más adeptos del programa. “Salta a la vista que es un plató impresionante, puntero para hacer un gran entretenimiento musical. Cada año te superas e intentas corregir fallos pero este año hay un upgrade visible: más de 758 aparatos de luz, más de 300 son móviles con una tecnología avanzada y una luz muy nítida. Además, hay nuevas pantallas en las paredes y en el suelo", ha explicado Tinet Rubira, director de Guestmusic.

Según Rubira, el lugar también ha sido ampliado para poder acoger hasta 800 personas como público, de forma que “lo vivan como un concierto y que la experiencia de acudir a una gala de OT sea lo más gratificante posible y se vea espectacularmente desde casa”.

El equipo de 'Operación Triunfo'
El equipo de 'Operación Triunfo' en la presentación de 'OT 2025' (ANABEL GÓMEZ SALVADOR).

Uno de los retos de la plataforma es poder ofrecer el mejor contenido para toda la familia; por ello, la productora se ha propuesto un claro reto. “Todo ocurrirá durante la gala de OT y la gente se podrá acostar a las 12 sabiendo quién se queda, quién se va y quién está nominado. Sabemos que es importante dedicarle su debido tiempo a la música, pero a la vez consideramos también importante que la gente nos dedique un tiempo el lunes y se pueda acostar pronto”, ha afirmado el director de Guestmusic.

Mucho talento español

Noemí Galera, directora de la academia, ha querido destacar que, a pesar de llevar 24 años a sus espaldas como reclutadora de los mejores artistas españoles, “seguimos flipando con la cantidad de talento en nuestro país”. Y es que más de 11.500 personas han probado suerte en los seis castings que han realizado por la geografía española.

La academia de 'Operación Triunfo'
La academia de 'Operación Triunfo' (ANABEL GÓMEZ SALVADOR).

El lugar en el que vivirán los 16 concursantes que superen la gala 0 también ha sido renovado completamente. Con una decoración mucho más viva y moderna, Prime Video apuesta por un aire “fresco y colorido”, tal y como ha reconocido Galera, quien ha informado que se trata de una “academia sostenible sin plásticos de un solo uso“.

Dentro de sus puertas también hay otras novedades, como el profesorado. Entre los clásicos como Manu Guix, Mamen Márquez y Vicky Gómez, se incorporan La Dani (interpretación), Pol Cejas (entrenamiento físico y yoga), y Andrea Vilallonga (imagen y comunicación). Ellos, ha diferencia de la pasada edición, volverán a permanecer en la academia durante las galas y en directo el programa conectará con ellos para ofrecer su valoración y salvación.

La academia de 'Operación Triunfo'
La academia de 'Operación Triunfo' (ANABEL GÓMEZ SALVADOR).

Los domingos más divertidos

La exconcursante Míriam Rodríguez se incorpora esta temporada como presentadora de Conexión OT, el formato que recoge día a día las novedades del programa. “Estoy como un flan, llevo mentalizándome semanas en mi casa y no se pasa”, ha confesado a la prensa.

La cantante ha explicado cómo será la dinámica semanal de esta edición. Los martes, tras la gala, se mostrará lo que ocurre en la academia y, desde la segunda, se conectará con el expulsado y se revelará el favorito; los miércoles los nominados recibirán mensajes de familiares y amigos; los jueves llega el primer pase de micros en directo a las 20:00 en Prime Video; los viernes la artista subirá a la academia para compartir vídeos y charlas con los concursantes; los sábados comentará el segundo pase de micros junto a un profesor; y los domingos se emitirá ‘La cara B’, un espacio con los momentos más divertidos y espontáneos de la semana.

Según han explicado los responsables de ‘La cara B’: la productora Alguna Pregunta, el formato recogerá memes y momentos destacados de los concursantes y contará con la colaboración de Maria Lyona, la yaya Maricarmen y su nieto Héctor y el vidente Sandro Rey.

Los concursantes de Operación Triunfo
Los concursantes de Operación Triunfo 2023, con la ganadora Naiara (3i), actúan durante el primer concierto de la gira "Operación Triunfo 2023" que ha arrancado este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla

ChenoaOperación TriunfoPrime VideoAmazon Prime VideoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

