La farmacéutica de un pueblo de 1.700 habitantes es apuñalada varias veces en su domicilio

La pequeña localidad del sur de Francia llora la muerte de su farmacéutica

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Farmacia regentada por Estelle Méjean,
Farmacia regentada por Estelle Méjean, asesinada el pasado 11 de septiembre. (Google Maps)

Los residentes del pequeño pueblo de Tresques, de la comuna francesa de Connaux (sur) están conmocionados tras la muerte de su farmacéutica. La mujer, de 49 años, fue hallada muerta en su domicilio el pasado jueves, tras ser apuñalada varias veces. Según ha revelado la fiscalía de Nimes, encargada de la investigación del caso, el cuerpo presentaba “rastros de sangre y violencia”, si bien esperan todavía a la autopsia para conocer más detalles de lo sucedido.

Estelle Méjean regentaba desde el año 2003 una farmacia en esta pequeña localidad de apenas 1.700 habitantes. Trabajaba junto con su pareja, un farmacéutico y bombero con el que tuvo cuatro hijos. En el momento de los hechos, el hombre se encontraba ausente. Tras localizar el cadáver, fue puesto bajo custodia policial y liberado durante la mañana del viernes. Todavía se desconoce la identidad del agresor.

“Debió ser un lunático”

Mientras continúan las pesquisas, el pueblo de Tresques llora la pérdida de su farmacéutica. El Ayuntamiento ha cancelado los festejos programados para este fin de semana, la Feria de la Vendimia, por respeto a la familia de la víctima. “Tresques está de luto”, anunció el Consistorio en un comunicado recogido por medios locales. El alcalde Alexandre Pissas, por su parte, ha asegurado estar “muy afectado” por el suceso. El edil conocía a la víctima “desde hace más de veinte años”, pues ayudó a fundar la farmacia, según contó a Objectif Gard. Según Pissas, Estelle era "una mujer muy apreciada por la población, junto con su esposo, que también es farmacéutico y bombero”.

Los habitantes del municipio se han acercado en pequeños grupos a la farmacia para dejar flores y rendir homenaje a la fallecida. Sobre la puerta del establecimiento se lee un cartel de “cerrado excepcionalmente”. “Debió de ser un lunático quien hizo esto”, declaró un residente a Midi Libre. Muchos califican de “locura” lo ocurrido y siguen sin creer que Estelle Méjean se haya ido para siempre. “La vi anteayer, no es posible”, comentaba una mujer a las puertas de la farmacia, en declaraciones recogidas por Objectif Gard. Para los vecinos de Tresques, se ha ido una mujer “servicial, atenta, muy amable, cariñosa, que conoce a todos sus clientes”.

Desde la parroquia, el padre Luc Mellet ha celebrado durante la mañana del domingo una misa en nombre de la víctima y su familia para “los feligreses de Connaux y Tresques”. “Como muestra de solidaridad con la familia sumida en un profundo dolor y con los habitantes, se cancela la festividad parroquial del domingo 14 de septiembre en la iglesia de Tresques. Solo se mantendrán en la iglesia la misa de las 10:30 h y el rezo del Vía Crucis de las 15:00 h. Todos los que lo deseen pueden unirse a la oración de los feligreses el domingo a las 10:30 h o a las 15:00 h en Tresques por el descanso del alma de la víctima, por el alivio del dolor de la familia y por la armonía entre todos”, declaró en un comunicado de prensa.

