Lo que encontró una farmacéutica española en una farmacia de Nueva York y que en España sería impensable

Entrar en una farmacia en otro país puede convertirse en toda una sorpresa. Lo que para los clientes locales resulta normal, para un visitante extranjero puede ser impensable. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Elena Monje, farmacéutica en León y divulgadora en redes sociales como @infarmarte, cuando visitó una farmacia en Nueva York.

En un vídeo compartido en TikTok, Monje relata lo que más le llamó la atención al comparar con la práctica habitual en España. Desde medicamentos de uso restringido que allí se venden sin receta hasta presentaciones insólitas de productos cotidianos, su recorrido muestra las enormes diferencias entre ambos sistemas sanitarios y farmacéuticos.

NALOXONA DE VENTA LIBRE

Lo que más la sorprendió fue encontrar naloxona disponible sin receta. Este medicamento, que se utiliza para revertir una sobredosis de opioides como el fentanilo, venía con instrucciones claras para administrarlo incluso a personas inconscientes. Una escena que, según Monje, refleja la crisis de adicciones que vive Estados Unidos y que en España sería impensable.

MELATONINA A DOSIS MUY ALTAS

Otra diferencia notable es la melatonina. En España la cantidad máxima sin receta es de 1,99 miligramos, pero en Nueva York vio comprimidos de 10 y hasta 12 miligramos, además de formatos que aquí no existen, como jarabes.

INHALADORES INFANTILES SIN RECETA

También le llamó la atención encontrar inhaladores con corticoides para niños disponibles sin receta. En España este tipo de medicación está regulada de manera estricta y solo se dispensa con prescripción médica, asegura.

EL PARACETAMOL "EXTRA FUERTE"

En Estados Unidos, el paracetamol de 500 miligramos se vende como si fuera una versión "extra fuerte". Una diferencia que sorprende si se tiene en cuenta que en España lo habitual es consumir comprimidos de 1 gramo, explica Monje.

POMADAS ANTIBIÓTICAS SIN CONTROL

Monje también encontró pomadas con antibióticos y corticoides disponibles sin receta, algo que en las farmacias españolas está completamente regulado y supervisado.

ANTIÁCIDOS EN FORMATO GOMINOLA

Por último, le llamó la atención la variedad de antiácidos en formato gominola. Un formato llamativo y fácil de tomar, aunque muy distinto a la presentación más tradicional con la que estamos familiarizados en España.