Una española alucina con los supermercados franceses: “¿Qué os pasa en Francia con lo dulce?”

Una española en Francia se sorprende de un producto muy consumido allí, pero que en España se desconoce (@mariadpv_/TikTok)

Aunque pueda parecer algo completamente nimio, uno de los aspectos que más suele sorprender a los extranjeros cuando visitan o se mudan a un país distinto al suyo son los supermercados. La variedad de productos cambia y es frecuente encontrar alimentos que quizá no se habían visto hasta el momento.

Además, existe un cierto interés por el “turismo de supermercado”, que es la afición de visitar estos establecimientos que resultan curiosos por contener empaquetados diferentes, productos nuevos o ausencia de otros. Son muchos los españoles que se han ido a otros lugares del mundo y que entre las cuestiones que más les han provocado un choque cultural destacan que son los supermercados.

María del Pino, una joven española cuyo novio es francés, ha visitado Francia y se ha quedado profundamente sorprendida con un producto que allí es muy frecuente, pero que en España se desconoce por completo. En uno de sus últimos vídeos publicado en su cuenta de TikTok (@mariadpv_), la creadora de contenido explica que es algo que “no puede faltar en ninguna casa en Francia”, un ejemplo de que las diferencias entre países no solo se limitan al idioma, la geografía o la manera en la que la sociedad se relaciona.

“Tenéis de todos los sabores posibles”

“¿Qué os pasa en Francia con lo dulce?“, se pregunta María. Tal y como explica la joven, cuando su novio Baptiste estuvo en España, este le preguntó que dónde estaban los siropes en el supermercado, a lo que ella respondió creyendo que se refería a los típicos líquidos espesos de chocolate o caramelo para postres como las tortitas.

La española muestra una estantería completamente llena de botellas con diferentes sabores: melocotón, fresa, menta, kiwi... Según explica, son siropes o jarabes que se pone en el agua para que esta adquiera dicho sabor: “Como si no estuviese rica el agua ya, Baptiste”.

Siropes o jarabes de sabores para el agua en un supermercado de Francia (@mariadpv_/TikTok)

De hecho, para el francés resulta algo completamente normal y destaca que le encanta “Es magnífico”. Sin embargo, al visitar otros países, ha descubierto que en estos no es tan frecuente: “Pienso que somo el único país en el mundo, porque en Malta, Australia o España nada”.

María continúa sorprendida por la gran cantidad de opciones que ofrece este producto, elaborado principalmente a base de azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, así como el zumo de frutas a partir de concentrado del sabor de cada sirope. “Es que mira, tenéis de todos, todos, todos los sabores posibles”.

Además, especialmente ha quedado sorprendida con el de mojito: “Si te quieres poner un poquito feliz, también tienes mojito. Si ya era así de un poquito loco, tienes la de un litro casi y medio”, señala mientras muestra que también existen estos productos en formato grande, pero solamente en algunos sabores. “Una locura el mercado, es que está todo lleno de sirope”.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Pese al gusto que los franceses sienten por esta bebida, la española señala que lo ha probado y que no le gusta “nada”. Sin embargo, es muy consumido en Francia: “No puede faltar en ninguna casa”.