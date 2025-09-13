España

Una española alucina con los supermercados franceses: “¿Qué os pasa en Francia con lo dulce?”

La creadora de contenido se ha quedado sorprendida por un producto que allí es muy consumido, pero que en España se desconoce casi por completo

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Una española en Francia se
Una española en Francia se sorprende de un producto muy consumido allí, pero que en España se desconoce (@mariadpv_/TikTok)

Aunque pueda parecer algo completamente nimio, uno de los aspectos que más suele sorprender a los extranjeros cuando visitan o se mudan a un país distinto al suyo son los supermercados. La variedad de productos cambia y es frecuente encontrar alimentos que quizá no se habían visto hasta el momento.

Además, existe un cierto interés por el “turismo de supermercado”, que es la afición de visitar estos establecimientos que resultan curiosos por contener empaquetados diferentes, productos nuevos o ausencia de otros. Son muchos los españoles que se han ido a otros lugares del mundo y que entre las cuestiones que más les han provocado un choque cultural destacan que son los supermercados.

María del Pino, una joven española cuyo novio es francés, ha visitado Francia y se ha quedado profundamente sorprendida con un producto que allí es muy frecuente, pero que en España se desconoce por completo. En uno de sus últimos vídeos publicado en su cuenta de TikTok (@mariadpv_), la creadora de contenido explica que es algo que “no puede faltar en ninguna casa en Francia”, un ejemplo de que las diferencias entre países no solo se limitan al idioma, la geografía o la manera en la que la sociedad se relaciona.

“Tenéis de todos los sabores posibles”

“¿Qué os pasa en Francia con lo dulce?“, se pregunta María. Tal y como explica la joven, cuando su novio Baptiste estuvo en España, este le preguntó que dónde estaban los siropes en el supermercado, a lo que ella respondió creyendo que se refería a los típicos líquidos espesos de chocolate o caramelo para postres como las tortitas.

La española muestra una estantería completamente llena de botellas con diferentes sabores: melocotón, fresa, menta, kiwi... Según explica, son siropes o jarabes que se pone en el agua para que esta adquiera dicho sabor: “Como si no estuviese rica el agua ya, Baptiste”.

Siropes o jarabes de sabores
Siropes o jarabes de sabores para el agua en un supermercado de Francia (@mariadpv_/TikTok)

De hecho, para el francés resulta algo completamente normal y destaca que le encanta “Es magnífico”. Sin embargo, al visitar otros países, ha descubierto que en estos no es tan frecuente: “Pienso que somo el único país en el mundo, porque en Malta, Australia o España nada”.

María continúa sorprendida por la gran cantidad de opciones que ofrece este producto, elaborado principalmente a base de azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, así como el zumo de frutas a partir de concentrado del sabor de cada sirope. “Es que mira, tenéis de todos, todos, todos los sabores posibles”.

Además, especialmente ha quedado sorprendida con el de mojito: “Si te quieres poner un poquito feliz, también tienes mojito. Si ya era así de un poquito loco, tienes la de un litro casi y medio”, señala mientras muestra que también existen estos productos en formato grande, pero solamente en algunos sabores. “Una locura el mercado, es que está todo lleno de sirope”.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Pese al gusto que los franceses sienten por esta bebida, la española señala que lo ha probado y que no le gusta “nada”. Sin embargo, es muy consumido en Francia: “No puede faltar en ninguna casa”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaFranciaSupermercadosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rocío Flores habla del vínculo roto con su madre, Rocío Carrasco: “Mi abuela no le hubiera permitido que hablase mal de su hija”

La hija de Antonio David Flores se ha sentado en ‘¡De Viernes!’, tras varios años alejada de los focos y las cámaras

Rocío Flores habla del vínculo

Una jubilada que vive con 150 euros al mes denuncia el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda: “No me alquilan por ser persona vulnerable”

Rafaela, pensionista de 67 años, asegura que tras pagar alquiler y gastos básicos apenas le queda dinero, mientras la falta de vivienda social y el miedo a la ocupación reducen las opciones habitacionales

Una jubilada que vive con

Esto es lo que significan las señales de colores en las rutas, según una experta: “Hay dos cosas fundamentales, el color y la posición de las líneas”

Ante el auge del senderismo, es importante conocer estos códigos para evitar perderse en la naturaleza

Esto es lo que significan

La rutina de una mujer de 100 años para alcanzar la longevidad: levantar pesas, comer helado e ir a la playa

Mary Coroneos comparte su secreto para una vida larga y plena, en la que el ejercicio y la curiosidad son las claves de todo

La rutina de una mujer

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se prepara para el

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

ECONOMÍA

Una jubilada que vive con

Una jubilada que vive con 150 euros al mes denuncia el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda: “No me alquilan por ser persona vulnerable”

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El discurso anti-impuestos de los ‘influencers’ alimenta la confusión en redes: “Sus seguidores llegan a considerarlos amigos y no se cuestionan qué es verdad y qué no”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas