Una ruta, postre a postre, para celebrar el Día Internacional del Chocolate en los restaurantes de Madrid

Si hay un ingrediente que merece su propio día, ese es el chocolate. Lo hemos visto brillar en la gran pantalla en clásicos como Charlie y la fábrica de chocolate o Chocolat, inspirar novelas y protagonizar momentos que van mucho más allá de la gastronomía. Lo hay negro, con leche o blanco, y forman tabletas, bombones y postres de toda clase, algunos con toppings y sabores alocados, otros disfrutados en su versión más simple y pura.

Sea cual sea la forma preferida de cada cual, lo cierto es que el chocolate es el ingrediente favorito de muchos, especialmente de aquellos golosos que nunca dicen que no a un postre al final de la comida. Cada 13 de septiembre, el Día Mundial del Chocolate convierte al dulce más irresistible en protagonista absoluto, y estos restaurantes de Madrid lo celebran con creaciones que saben a puro capricho.

Drama de chocolate (Bakan)

En plena Puerta de Alcalá, Bakan se erige como uno de los restaurantes mexicanos imprescindibles de Madrid. Su propuesta gastronómica, liderada por el chef Sergio Suazo, se caracteriza por una fuerte apuesta por las recetas aztecas más tradicionales y por el máximo respeto al producto, en una cocina que trae un pedazo de México al centro de Madrid.

Además de su tortillería propia y sus emblemáticos asados a la leña de encino característicos de los mercados de Oaxaca, en Bakan se pone especial atención y mimo al postre. Para los más golosos ofrecen ‘Drama de chocolate’, con su mousse de carajillo y mousse de mascarpone, todo ello cubierto con una gruesa capa de salsa de chocolate.

Tarta de chocolate con flor de sal (La Flaca)

La Flaca, en Serrano 43, es uno de esos bares modernos en los que se puede disfrutar casi a cualquier hora del día. Desde la mañana más temprana, con desayunos para encarar el día con energía, hasta el vermú de los domingos con refill ilimitado por 5 euros hasta las 17:00. En cuanto a su comida, la tradición se sirve con toques de originalidad sin florituras; desde torreznos de Soria con revolconas y pinchos de tortilla hasta platos como el pulpo a la brasa con mojo verde, el cachopo o la cecina de León.

En esta variada carta, la tarta de chocolate con flor de sal es una de las estrellas dulces. Cada bocado combina un chocolate profundo y aterciopelado con la sutil chispa de la flor de sal, que realza su intensidad y despierta los sentidos.

Bikini de nata con fresas y chocolate (Bikini Bar)

Bikini Bar es la propuesta gastronómica del chef sevillano Rafa Zafra en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, nacida bajo la premisa de ofrecer “un lujo que se disfruta con las manos” a través de un proyecto non stop e informal. Con una carta centrada en los bocadillos de siempre, el chef sevillano Rafa Zafra combina sabores y texturas para ofrecer una cuidada selección de entrepanes y bikinis elaborados con los mejores productos.

Además, la carta también dedica un espacio para los más golosos, con bocados dulces que incluyen algunas delicias como el pan de molde con Nutella y fresas o el pan de coca con chocolate y aceite.

Cookie XXL (Nómada)

Situada en el local donde antes se encontraba la discoteca Serrano 41, Nȏmada es una coctelería de autor en la que se puede disfrutar también de una gastronomía mediterránea con la cocina árabe como base. Decorado como una jaima de lujo, con techos en forma de pagoda, tonos ocres, mobiliario de madera, cómodos sillones y sillas tapizadas con estampados árabes, este local cuenta con una propuesta fusión que invita a viajar a otros lugares sin salir de la ‘Milla de Oro’ madrileña. En Nómada, el Día del Chocolate se disfruta con su cookie NY XXL, rellena de crema de chocolate y servida con helado de vainilla; sin duda, el postre estrella de su carta.

Chocolatina con pistacho y frambuesa (Bestial by Rosi La Loca)

En Bestial by Rosi La Loca, la fiebre del pistacho viaja desde Dubái hasta el universo maximalista del local en pleno centro de Madrid. La propuesta para el Día del Chocolate es la Chocolatina Bestial, elaborada con chocolate al 50% de cacao y rellena de una cremosa capa de pistacho. Se corona con pistachos tostados y un estallido de petazetas de frambuesa, y se acompaña de helado de pistacho para redondear un postre que promete convertirse en el más fotografiado de la comanda.

Pizza de Nutella (V Modern Italian)

Ubicado en pleno corazón del barrio de Salamanca, V Modern Italian redefine la cocina italiana con el innovador concepto Fast Fine, que combina la rapidez del fast casual con la calidad y experiencia sensorial de la alta restauración. Su propuesta fusiona tradición e innovación a través de pizzas de masa madre, pastas frescas y cócteles de autor, en un entorno creativo donde el arte contemporáneo y la energía urbana se dan cita.

Entre sus opciones dulces se encuentran recetas como el tiramisú de mascarpone y chocolate o la pizza de Nutella. Preparada con masa madre fermentada durante 48 horas y horneada a 300 grados en un horno importado de Génova, esta propuesta combina la ligereza de una base crujiente con la cremosidad de la Nutella, el frescor de las fresas, un delicado toque de azúcar glass y el contraste aromático de la hierbabuena. Un postre para celebrar el Día del Chocolate al más puro estilo italiano.

Bizcocho con coco, orujo y espuma de chocolate blanco (Llama Inn)

El chocolate blanco también tiene su hueco en esta celebración. La propuesta de Llama Inn comienza con un bizcocho jugoso impregnado de leche de coco, acompañado de una crema con licor de orujo, destilado clásico español que aporta carácter a este postre. El postre se corona con una espuma ligera de chocolate blanco que equilibra dulzor y cremosidad, mientras el coco tostado rallado añade un delicado crujido y una explosión aromática final.

Es una de las opciones de este restaurante peruano, ubicado en el cruce de Conde de Xiquena y Prim, que versiona el famoso local que se vive en Brooklyn hace ya más de 7 años. El concepto se cimienta sobre una base de buena comida y cócteles a cargo del chef Erik Ramírez.

Brownie Noir (Papagena)

En la sexta planta del majestuoso Teatro Real, con unas impresionantes vistas al Palacio Real, se encuentra Papagena, un restaurante gestionado por Life Gourmet Catering cuya carta ha sido diseñada por chef Ramón Freixa, reconocido con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. Destaca por una carta compuesta por platos dinámicos y frescos, con tintes internacionales, donde el producto de calidad es el protagonista.

Para celebrar el Día Mundial del Chocolate, el restaurante madrileño propone un Brownie Noir con avellanas: un bizcocho jugoso elaborado con harina de trigo sarraceno, acompañado de toffee y una cremosa ganache de chocolate negro 61 % con cacao en polvo y avellanas.