Temperaturas casi veraniegas y tormentas fuertes este fin de semana: la Aemet pone en alerta a cinco provincias por calor y lluvias

El ascenso térmico dejará un ambiente “cálido para la época del año” que durará, al menos, hasta mediados de la siguiente semana

Por Marta Sierra

Imagen de archivo de varias
Imagen de archivo de varias personas caminando al lado de un difusor de vapor de agua de un restaurante de la calle Alcalá, a 2 de julio de 2021, en Madrid, (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

Al igual que en los últimos días, este sábado 13 de septiembre se espera una jornada de lluvias y calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Hablaremos de temperaturas que en buena parte del centro y sur de la península serán prácticamente de verano”, explicaba Rubén del Campo, portavoz del organismo público, con respecto al progresivo aumento de los termómetros.

Así, el ambiente será “cálido para la época del año” tanto en los días que restan de semana como en el inicio de la próxima. Esta situación, sin embargo, contrastará con las lluvias y tormentas que durante gran parte de la semana han estado afectando al nordeste peninsular. Así, se esperan, de nuevo, precipitaciones fuertes en zonas de los Pirineos, en Cataluña, el sur de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana, con posibilidad de “granizo y rachas muy fuertes de viento”.

Al igual que el viernes, varias provincias peninsulares cuentan con avisos por lluvias y tormentas. En primer lugar, Barcelona, que, mientras que ayer se encontraba en alerta naranja por estos fenómenos meteorológico, el nivel de riesgo baja hasta el amarillo este sábado. Las zonas afectadas serán, concretamente, el prelitoral, el litoral, el prepirineo y la depresión central, es decir, la totalidad de la provincia.

También en Cataluña, Girona por completo se encuentra esta jornada en alerta amarilla por lluvias y tormentas: el pirineo, el litoral sur, el prelitoral y la zona de Ampurdán. Por último, Castellón, al situarse en el norte de la Comunidad Valenciana, también se verá afectado por las precipitaciones del fin de semana, con avisos en el interior norte y el litoral norte por lluvias.

Una mujer se protege de
Una mujer se protege de la lluvia bajo un paraguas (Europa Press)

El domingo, por el momento, se contempla la previsión de alertas, pero la llegada de vientos húmedos desde el Mediterráneo va a dejar cielos cubiertos y lluvias en general débiles en el área mediterránea. Además, “habrá algunas lloviznas en Galicia”.

Máximas de hasta 38 grados

El calor se niega a marcharse del todo, por lo que, en ese ascenso térmico que durante los últimos días ha experimentado buena parte del país, tendremos un sábado de temperaturas “altas para la época del año”, especialmente en la mitad sur del país. En el este peninsular también van a subir, pero será por poco tiempo, ya que esa mayor presencia de nubes por los vientos húmedos provocará un descenso.

Tal y como destaca la Aemet, se esperan máximas de 34 a 36 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, así como en el interior de la Región de Murcia y en el valle del Guadalquivir. Este sábado, dos provincias andaluzas tienen avisos amarillos por altas temperaturas, pues se podrán alcanzar los 38 grados en las campiñas de Cádiz y Sevilla.

El domingo, el aumento del calor también será más notable en el área cantábrica. De hecho, en ciudades como Bilbao se rondarán los 30 grados. En Badajoz, Granada y Sevilla pueden llegarse hasta los 36 grados, así como a los 38 en Córdoba.

Mapa del pronóstico de la Aemet para la última semana de agosto.

La semana empezará con una situación similar: temperaturas altas en gran parte del país, aunque con un descenso notable en el área cantábrica, de “unos seis u ocho grados”. “Entre el lunes y el miércoles, las temperaturas máximas diurnas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año, sobre todo en el centro y sur”, explican desde la Aemet.

