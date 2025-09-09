La Aemet activa la alerta naranja en el este del país por lluvias y tormentas: “Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas”

Dos personas bajo la lluvia en Tarragona, a 8 de septiembre de 2025 (Tarragona).

El avance de la vaguada atlántica, que ayer provocó inundaciones a su paso por el este del país, y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo han hecho que se active la alerta naranja en Baleares, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana por la previsión de lluvias intensas y tormentas que podrían alcanzar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en un intervalo de tres a cuatro horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas condiciones meteorológicas adversas afectan especialmente al tercio oriental peninsular y a las islas Baleares, donde se esperan cielos cubiertos, chubascos y tormentas localmente fuertes. A través de su cuenta de X, el organismo público ha pedido precaución, pues “pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas”

El este del país en alerta

En la Comunidad Valenciana, el litoral de Alicante y su interior, así como el litoral sur de Valencia, permanecen bajo alerta naranja. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, de acuerdo con los datos publicados por la Aemet en su página web. Además, en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, se prevé que las acumulaciones alcancen los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. Los chubascos persistirán especialmente en las áreas litorales del sur de Valencia y el norte de Alicante.

La Región de Murcia, concretamente la vega del Segura y el Altiplano, también se encuentra en alerta naranja, con la posibilidad de lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. En puntos de Alicante, Valencia y la propia Murcia, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, incrementando el riesgo de daños materiales y complicaciones en la movilidad.

Otras regiones, como Teruel, Albacete, Cuenca y toda Cataluña, han sido incluidas en la alerta amarilla por la posibilidad de tormentas intensas, granizo y lluvias significativas. En áreas como el prepirineo de Barcelona, el Pirineo de Girona y el prelitoral norte de Tarragona, las acumulaciones podrían llegar a 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Por su parte, Granada y Málaga están bajo alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura.

Mapa de alertas meteorológicas de la Aemet para el 9 de septiembre de 2025.

El paso de un frente atlántico también dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, siendo más intensas en el oeste gallego y en los litorales del Cantábrico oriental. Las zonas aledañas podrían experimentar precipitaciones de menor intensidad y carácter ocasional. En el área de Alborán, se prevé nubosidad media y alta, que tenderá a disminuir con el paso de las horas. El resto de la Península presentará intervalos nubosos, mientras que el cuadrante sudoeste se mantendrá mayormente despejado. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte de las islas montañosas, mientras que el sur permanecerá poco nuboso o despejado.

Los últimos coletazos de la vaguada

Aunque se espera que la inestabilidad disminuya durante el miércoles , la Aemet advierte que todavía podrían producirse chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular durante las primeras horas del día. A partir de la tarde, el alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central reducirá la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que marcaría el final de este episodio meteorológico.

La Aemet subraya la dificultad de precisar las zonas de mayor impacto debido a la incertidumbre inherente a estos fenómenos, ya que pequeñas variaciones en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos pueden modificar tanto la intensidad como la localización de las tormentas.