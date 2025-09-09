España

La Aemet activa la alerta naranja en el este del país por lluvias y tormentas: “Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas”

En Baleares, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se podrían registrar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en un intervalo de tres a seis horas

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Dos personas bajo la lluvia
Dos personas bajo la lluvia en Tarragona, a 8 de septiembre de 2025 (Tarragona).

El avance de la vaguada atlántica, que ayer provocó inundaciones a su paso por el este del país, y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo han hecho que se active la alerta naranja en Baleares, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana por la previsión de lluvias intensas y tormentas que podrían alcanzar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en un intervalo de tres a cuatro horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas condiciones meteorológicas adversas afectan especialmente al tercio oriental peninsular y a las islas Baleares, donde se esperan cielos cubiertos, chubascos y tormentas localmente fuertes. A través de su cuenta de X, el organismo público ha pedido precaución, pues “pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas”

El este del país en alerta

En la Comunidad Valenciana, el litoral de Alicante y su interior, así como el litoral sur de Valencia, permanecen bajo alerta naranja. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, de acuerdo con los datos publicados por la Aemet en su página web. Además, en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, se prevé que las acumulaciones alcancen los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. Los chubascos persistirán especialmente en las áreas litorales del sur de Valencia y el norte de Alicante.

La Región de Murcia, concretamente la vega del Segura y el Altiplano, también se encuentra en alerta naranja, con la posibilidad de lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. En puntos de Alicante, Valencia y la propia Murcia, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, incrementando el riesgo de daños materiales y complicaciones en la movilidad.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Otras regiones, como Teruel, Albacete, Cuenca y toda Cataluña, han sido incluidas en la alerta amarilla por la posibilidad de tormentas intensas, granizo y lluvias significativas. En áreas como el prepirineo de Barcelona, el Pirineo de Girona y el prelitoral norte de Tarragona, las acumulaciones podrían llegar a 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Por su parte, Granada y Málaga están bajo alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura.

Mapa de alertas meteorológicas de
Mapa de alertas meteorológicas de la Aemet para el 9 de septiembre de 2025.

El paso de un frente atlántico también dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, siendo más intensas en el oeste gallego y en los litorales del Cantábrico oriental. Las zonas aledañas podrían experimentar precipitaciones de menor intensidad y carácter ocasional. En el área de Alborán, se prevé nubosidad media y alta, que tenderá a disminuir con el paso de las horas. El resto de la Península presentará intervalos nubosos, mientras que el cuadrante sudoeste se mantendrá mayormente despejado. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte de las islas montañosas, mientras que el sur permanecerá poco nuboso o despejado.

Los últimos coletazos de la vaguada

Aunque se espera que la inestabilidad disminuya durante el miércoles , la Aemet advierte que todavía podrían producirse chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular durante las primeras horas del día. A partir de la tarde, el alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central reducirá la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que marcaría el final de este episodio meteorológico.

La Aemet subraya la dificultad de precisar las zonas de mayor impacto debido a la incertidumbre inherente a estos fenómenos, ya que pequeñas variaciones en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos pueden modificar tanto la intensidad como la localización de las tormentas.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaComunidad ValencianaCataluñaBalearesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La vida de Fernando Martínez de Irujo: su relación con la duquesa de Alba, su herencia patrimonial y su actual lucha contra el cáncer

Es el más reservado de los 6 hijos de Cayetana Fitz-James Stuart pero ha sabido cuándo sacar la cara en momentos difíciles para su familia

La vida de Fernando Martínez

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Tres casos de gripe aviar en Doñana obligan a la Junta de Andalucía a reforzar los controles, aunque el contagio a humanos es “improbable”

El protocolo activado afecta a aves vivas o muertas procedentes de provincias donde se han detectado focos para reducir riesgos

Tres casos de gripe aviar

Magda Carlas, médico y nutricionista, revela todo lo que no sabías sobre las gambas: “Esta parte acumula sustancias que nos pueden traer problemas”

La doctora desaconseja chupar las cabezas de estos crustáceos para evitar ingerir sustancias perjudiciales

Magda Carlas, médico y nutricionista,

Una pizzería madrileña se hace hueco entre las diez mejores del mundo: así son sus pizzas napolitanas de autor desde 13 euros

Baldoria se sitúa entre las mejores pizzerías del mundo, al alcanzar el puesto número ocho del célebre ranking 50 Top Pizza World 2025

Una pizzería madrileña se hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las fragatas F-110 de la

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

Un abogado explica si puedes viajar mientras cobras el paro: “Podrías perderlo si no sabes esto”

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”