Continúan las lluvias y la subida de las temperaturas: la Aemet prevé un “ambiente cálido para la época” este fin de semana

Un hombre se protege de la lluvia con un parasol del coche, en Palma de Mallorca, a 9 de septiembre de 2025 (Miquel A. Borrás/EFE)

La inestabilidad atmosférica que dejó la vaguada atlántica durante los últimos días se ha reducido notablemente, tras un inicio de semana marcado por las fuertes precipitaciones en puntos de Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no terminan las lluvias en estas primeras semanas del mes de septiembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el paso de un frente atlántico por la Península deje este jueves cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, con probabilidad de que de que sean abundantes y persistentes en Galicia y el Cantábrico occidental. Además, tal y como explicó Rubén del Campo, portavoz del organismo público, existe la posibilidad de que haya también precipitaciones “en el norte de Cataluña, sin descartarlo en Baleares”.

En el resto del país, se espera tiempo estable, por lo que el mapa para esta jornada se encuentra completamente despejado de avisos. Así, el cielo estará poco nuboso en el sur y el este, aunque con predominio de nubosidad baja matinal en la meseta Norte y el suroeste, sin descartar alguna lluvia débil en los Sistemas Central e Ibérico. Con respecto a Canarias, en el norte de las islas encontraremos intervalos nubosos con precipitaciones generalmente débiles en las islas de mayor relieve.

El ascenso térmico que comenzó ayer, miércoles 10 de septiembre, continuará “en casi todo el país, salvo en el tercio norte, donde no cambiarán” o bajarán las máximas. Esta situación ocurrirá en Galicia, la cordillera Cantábrica y el este de Cataluña. Así, mientras que en capitales de provincia de la mitad norte peninsular encontraremos temperaturas que podrán alcanzar o superar los 32 grados (como en Alicante, 34; Badajoz, 33; Córdoba, 36, o Murcia, 36), la diferencia será de 10 grados con respecto a lugares de estas áreas sin cambios o con descensos: Pontevedra y Lugo, con 21; San Sebastián, con 24, o Girona, también con 24.

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, a 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). (Álex Zea/Europa Press)

Además, las mínimas también experimentarán descensos en el noroeste peninsular y el nordeste catalán, pero no bajarán de los 20 en litorales del área mediterránea, como Alicante (23 grados) o Málaga (22 grados).

Fin de semana de contrastes: calor y lluvias

El viernes “no habrá grandes cambios”, aunque se espera un aumento de la inestabilidad en el nordeste peninsular. Así, vuelven los avisos amarillos por lluvias a Cataluña, donde Barcelona y Girona se encontrarán en alerta durante gran parte del día. Además, este día podría haber tormentas fuertes en esta comunidad autónoma, en Aragón y en el norte de la Comunidad Valenciana, sin descartar “algún chubasco más aislado en zonas de montaña del resto del este de la península y en Baleares”.

Mapa del pronóstico de la Aemet para la última semana de agosto.

El ambiente el fin de semana, con un tiempo también en general estable y altas temperaturas en amplias zonas del territorio el sábado, será “cálido para la época del año”, pudiendo continuar esta situación a principios de la próxima. Así, se esperan termómetros con valores por encima de los 32 o 34 grados “en buena parte del centro y sur de la península”, incluso alcanzándose los 36 o 38 en el valle del Guadalquivir.