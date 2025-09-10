El temporal se retira, pero la Aemet alerta de que seguirán las lluvias en algunos puntos de España durante toda la semana

Foto de archivo de una mujer y un niño paseando con un paraguas, a 23 de mayo de 2023, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

La vaguada atlántica que ha provocado fuertes precipitaciones e inundaciones en el este de España comenzará a remitir a partir de la tarde de este miércoles 10 de septiembre, tras varios días marcados por las alertas en puntos como Baleares, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón o Cataluña (llegando el litoral de Tarragona a nivel de aviso rojo el pasado lunes por “riesgo extremo”).

La inestabilidad, sin embargo, continuará todavía hoy, especialmente en la primera mitad del día, tal y como ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las zonas afectadas se reducen: las precipitaciones seguirán en Baleares y se prevén “tormentas muy fuertes que también afectarán a Cataluña y a otros puntos del nordeste peninsular”.

A medida que avance la jornada, “la inestabilidad atmosférica se va a reducir notablemente”, pero dejando todavía “chubascos localmente fuertes en puntos de Baleares y de Cataluña”. De hecho, son estas dos zonas las únicas que durante este miércoles tienen activos avisos amarillos: en las islas Baleares, concretamente por lluvias y tormentas, tanto en el interior como en el levante mallorquín, y en Girona solo por lluvias, en el pirineo y en Ampurdán.

Dos personas bajo la lluvia en Tarragona, a 8 de septiembre de 2025 (Javier Díaz/EFE).

Con respecto a las temperaturas, “suben en el Cantábrico y Mediterráneo con una madrugada que el miércoles será fresca en el interior de la mitad norte”, explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que también ha destacado que en el resto del territorio “no variarán demasiado. Así, mientras que en ciudades como Vitoria, Soria, Teruel o Burgos las mínimas estarán por debajo de los 10 grados, en otros puntos del país se alcanzarán o superarán los 30 grados: por ejemplo, en zonas de Andalucía como las capitales de provincia de Málaga o Sevilla, en Murcia (con previsión de que se alcancen los 34 grados), en Valencia o Alicante, en Tarragona y en Zaragoza.

Suben las temperaturas a partir del jueves

La retirada de la vaguada atlántica no supone el fin de las lluvias en todo el territorio español. La Aemet ha alertado de que este mismo miércoles llegará a Galicia un nuevo frente que “dejará precipitaciones abundantes en el oeste de la comunidad” y que “se extenderán al resto de las comunidades cantábricas”. Además, no se descarta que se produzca algún chubasco en la meseta norte.

Las lluvias quedarán restringidas al extremo norte peninsular a partir del jueves, con probabilidad de tormentas también en el norte del área mediterránea y puntos de Baleares. En el resto del país, sin embargo, predominará el tiempo estable, ya que se instalará una situación anticiclónica que provocará un aumento de las temperaturas “en casi todo el país”, a excepción del tercio norte peninsular. “La tendencia a un ambiente más caluroso continuará también en las jornadas siguientes”, destaca la Aemet, que ha adelantado que será el tiempo será “cálido para la época del año”. Por ello, se prevé un viernes y un fin de semana de termómetros que podrán llegar a superar los 32-34 grados en zonas del centro y la mitad sur, así como alcanzarse los 36 o incluso 38 en el valle del Guadalquivir.

Mapa del pronóstico de la Aemet para la última semana de agosto.

El viernes 12 de septiembre, además de la continuación de este ascenso térmico, se espera un aumento de la inestabilidad en el nordeste peninsular, pudiendo formarse tormentas en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.